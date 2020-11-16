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Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC: без капли сомнения

Героем обзора стала новинка ASUS серии The Ultimate Force, которая мало в чем уступает флагману ROG (Republic Of Gamers).
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Оглавление

Вступление

Компании NVIDIA удалось впечатлить пользователей и привлечь внимание к новым графическим ускорителям GeForce RTX 3080, вызвав ажиотаж среди покупателей, несмотря на небольшие поставки и высокие ценники.

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Однако настоящих геймеров и требовательных игроков эти факторы не остановят, что вызывает восхищение. Как и то, что партнеры-производители подготовили и анонсировали оригинальные модели различного калибра, рассчитанные на любую аудиторию. Особенно отличилась компания ASUS со своими обновленными линейками.

Видеокарта ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC стала настоящим светочем и при колоссальной производительности оснащена высокоэффективной системой охлаждения с дизайном старшего предка ROG Republic Of Gamers. Производитель достиг определенного, нет, не компромисса, а баланса между основными характеристиками графического ускорителя без ущерба для последних.

Технические характеристики

Полное название: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC; код производителя: TUF-RTX3080-O10G-GAMING.

Наименование TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC GeForce RTX 3080 Founders Edition
Производитель ASUS NVIDIA
Графический процессор GA102-200 GA102-200
Частота ядра, МГц 1440 1440
Частота ядра (Turbo), МГц 1785 1710
Заводской разгон ядра, МГц 65 -
Частота памяти, МГц 19 000 19 000
Заводской разгон видеопамяти, МГц - -
Тип памяти GDDR6X GDDR6X
Объем памяти, Гбайт 10 10
Шина памяти, бит 320 320
Разъемы интерфейсов 3 x DP, HDMI 3 x DP, HDMI
Питание, разъемы Pin 8 + 8 12
Кол-во вентиляторов/диаметр, мм 3 х 87 2 х 90
Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз 16 + 4 15 + 3
Power Limit (штат/макс), Ватт 340 / 375 320 / 375
Формат СО 2.7 слота 2 слота
Размеры видеокарты, мм 300 х 127 290 х 110
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Внешний вид и дизайн

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC принадлежит к линейке графических ускорителей TUF Gaming, но стала заметно серьезнее и решительнее. Новинка имеет черный дизайн металлического кожуха с характерными элементами ASUS ROG и топовыми вентиляторами Axial-tech.

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Внешний облик ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC напоминает очертаниями винтовку Armat M41A Pulse Rifle из фильма «Чужой», но необходимыми доработками в виде трех вентиляторов типоразмера 90 мм со специальным кольцом по периметру.

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Защитную функцию выполняет массивный металлический «бэкплейт». В выступающей части кулера предусмотрены прорези для горячего воздуха.

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Дополнительное питание реализовано посредством двух коннекторов 8-Pin, энергопотребление видеокарты ограничено на отметке 340-375 Вт.

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Ниже располагается подсветка ASUS Aura логотипа серии TUF GAMING, регулируемая штатным приложением.

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Важной особенностью ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC является двойной переключатель BIOS с настройками для тихого и производительного режимов, активирующий более лояльные скоростные показатели кулера и заводской разгон соответственно.

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В сравнении с оппонентами и референсом данная модель расширена дополнительным портом HDMI версии 2.1, доводя их число до двух. Помимо видеокарта оснащена тремя интерфейсами DisplayPort 1.4a.

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Система охлаждения

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC наделена новой монструозной системой охлаждения для возможности эффективного отвода нагрева с показателем TDP до 375 Вт и более.

В конструкции применяется классическая компоновка с некоторыми уникальными решениями.

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Инженеры отказались от технологии прямого контакта для достижения максимального охлаждения. Основание радиатора накрывает графический процессор. Из спорных моментов выступают тепловые трубки, контактирующие со второй частью подсистемы питания без отдельной пластины.

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Подошва кулера обработана на отличном уровне с зеркальным эффектом – это технология MaxContact. Тест с металлической линейкой не выявил отклонений, что заслуживает нашей похвалы.

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Основная линия мосфетов охлаждает второй секцией радиатора. Разработчики используют знакомые серые термопрокладки с высоким показателем теплопроводности, что мною отмечены и на других моделях. Их единственный недостаток заключен в хрупкости и при постоянном разборе они теряют свой внешний вид.

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В качестве охладителя выступает двухсекционный кулер с тремя вентиляторами диаметром 87 мм: центральный вращается в противоположном направлении. Скорость вращения составляет 0 – 3000 об/мин.

Толщина радиатора варьируется от 18 мм до 30 мм. Его пронизывают шесть тепловых трубок диаметром 6 мм.

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Металлический кожух прячет лишь подсветку бокового логотипа с 3-Pin подключением.

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Система охлаждения ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC сложнее, чем кажется: на печатной плате остается отдельный модуль для отвода нагрева от самих мосфетов VRM #2 и чипов видеопамяти. При такой организации кулера беспокоиться за стабильность GDDR6X не стоит, и частотный потенциал лучше раскрывается.

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В основании применимы схожие серо-голубые термопрокладки.

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Финальным штрихом конструкции является металлический бэкплейт, берущий на себя часть обязательств по охлаждению микросхем памяти и силовых узлов с обратной стороны.

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Печатная плата

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC построена на оригинальной печатной плате собственной разработки, хотя удаленно и напоминает решение для партнеров-производителей от NVIDIA (не путать с Founders Edition), инженеры переработали компоновку.

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Обратная сторона печатной платы ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC.

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Сердцем героя обзора стал графический процессор GA102-200-A1. Он произведен по 8 нм техпрoцессу на 32-й неделе 2020 гoда и включаeт 8704 шейдера, 96 блокoв растеризации и 272 текстурных блoка.

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В сравнении с референсом подсистема питания усилена двумя фазами и насчитывает общее количество 20, где шестнадцать фаз отведены на графический процессор и четыре – на видеопамять. Используются силовые каскады Vishay Siliconix SiC641 с номинальным током 55 А.

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Видеокарта оснащена 10 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6X. Данный объем набран десятью микросхемами производства Micron. Их тактовая частота составляет 1188 МГц (эффективная частота 19000 МГц).

Упаковка и комплектация

Упаковка ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC блистает минималистичным дизайном с изображением графического ускорителя и наименование серии TUF Gaming.

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Основные достоинства новинки перечислены четырьмя тезисами на обратной стороне.

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Комплектация ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC предлагает только руководство пользователя, сертификат, благодарственную брошюру и стикер качества от производителя с оценкой в иерархии компании.

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Тестовый стенд

  • Материнская плата: ASUS ROG Z490 Maximus XII Formula (Intel Z490, LGA1200);
  • Процессор: Intel Core i5-10600K;
  • Система охлаждения: Noctua NH-D15 chromax.black;
  • Термоинтерфейс: Noctua NH-H1;
  • Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4000 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);
  • Накопитель: Western Digital Black SN750, 500 Гбайт;
  • Блок питания: be quiet! Straight Power 11 850W;
  • Монитор: AOC U2790PQU;
  • Корпус: открытый стенд.

Инструментарий и методика тестирования

Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора, использовалась утилита MSI Afterburner.

Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался тест устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme.

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяются на уровне 30.5 дБА, граница же условного комфорта на отметке 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.

Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК термометром Fluke 59 MAX.

Тестирование и разгон ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC

Стандартные частоты

По умолчании активирован производительный режим, где видеокарта ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC оснащена заводским разгоном +65 МГц к частоте буста, что хороший показатель для ускорителя.

Большая, значит, эффективная, поэтому система охлаждения с легкостью демонстрирует технологию Fan Stop. Получаем следующие показатели:

  • 38°C и 0 об/мин при работе с документами MS Office;
  • 40°C 0 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.

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Приведем подробные характеристики Performance BIOS модели ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC. Показатель уровня TDP составляет 340 Вт с возможностью увеличения до 375 Вт.

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Видеокарта ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC чувствует себя вольготно и доминирующе и в игровых проектах, демонстрируя свою силу. Новинка бустит до 1935 МГц, среднее значение – 1860 МГц, система охлаждения функционирует слегка агрессивно, выдавая 2000 об/мин, но благодаря новой конструкции лопастей и неизвестному подшипнику, уровень шума составляет всего 38,4 дБА, когда соперники легко демонстрируют прежние 38 дБА при 1800 об/мин.

Температурный режим ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC на недосягаемом уровне при 64°C графического процессора и 65/68°C силовых частей VRM #1 и VRM #2.

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Дополнительная мощность вентиляторам не понадобится, ведь эффективность радиатора раскрыта практически полностью, но снизить нагрев еще на 6-8°C возможно: 3000 об/мин при 50,1 дБА.

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ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC прекрасно переживает даунвольтинг при 850 мВ, позволяя понизить скорость вращения вентиляторов до 1680 об/мин. Температура графического процессора и областей VRM опускается до 60°C, 63°C и 63°C соответственно.

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Тихий режим

В тихом режиме основные частотные показатели видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC не изменяются: она до сих пор остается грозным оружием и высокоэффективной единицей.

Версия BIOS изменяется с «48.40» на «40.68».

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Подробные характеристики Silent BIOS модели ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC. Показатель уровня TDP составляет 340 Вт с возможностью увеличения до 375 Вт.

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С новыми параметрами вентиляторов видеокарта ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC становится практически бесшумной с уровнем 33,9 дБА при скорости кулера 1500 об/мин. Модель также агрессивно бустит при 1860 МГц, а средние показатели температур поднялись до отметок 71°C, 71°C и 77°C, что находится в очень разумных пределах даже с такими настройками.

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Разгон

Оверклокинг видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC производится с активированным Performance BIOS для лучшего охлаждения. При максимально выставленном Power Limit удается добиться стабильности при частоте ядра 1935-1950 МГц и по памяти 21200 МГц. Уровень шума и температуры не изменились.

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Прирост производительности составляет 4-6%.

3DMark Fire Strike

Graphics Score
Больше – лучше


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3DMark Time Spy Extreme

Graphics Score
Больше – лучше


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Энергопотребление

График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.

Энергопотребление системы, Вт

На выходе блока питания
Простой | 3DMark Fire Strike Extreme


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Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в 3DMark Fire Strike Extreme проводилось в режиме «Тест устойчивости», 20 прогонов.

Заключение

Видеокарты GeForce RTX 30 стали твердым орешком для партнеров-производителей из-за возросших требований к подсистеме питания, горячего нрава и нового стандарта видеопамяти, что нашло отражение в готовой продукции. Но не для компании ASUS, которая благодаря внутреннему тестированию демонстрирует с графическим ускорителем серии TUF Gaming превосходные показатели быстродействия и охлаждения, оставляя позади прошлые флагманы с большими аппетитами.

Видеокарта ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC характеризуется обновленным строгим видом, в котором использованы наработки предшественников, отличной производительностью и эффективной системой охлаждения нового поколения. Сложно выделить слабые стороны новинки, если они есть, но длительное тестирование оставило впечатление безмолвия в тихом режиме при максимальном бусте и достойных температур с производительной BIOS.

Перед нами практически флагманское решение, не оставляющее шансов оппонентам. По некоторым параметрам она не уступит лидеру серии ROG Republic Of Gamers, который попал на тест к другому автору и получил достойную оценку.

Александр Андерсон

По итогам обзора видеокарта ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC получает награду:


Выражаем благодарность:

  • Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC.

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