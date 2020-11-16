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Вступление

Компании NVIDIA удалось впечатлить пользователей и привлечь внимание к новым графическим ускорителям GeForce RTX 3080, вызвав ажиотаж среди покупателей, несмотря на небольшие поставки и высокие ценники.

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Однако настоящих геймеров и требовательных игроков эти факторы не остановят, что вызывает восхищение. Как и то, что партнеры-производители подготовили и анонсировали оригинальные модели различного калибра, рассчитанные на любую аудиторию. Особенно отличилась компания ASUS со своими обновленными линейками.

Видеокарта ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC стала настоящим светочем и при колоссальной производительности оснащена высокоэффективной системой охлаждения с дизайном старшего предка ROG Republic Of Gamers. Производитель достиг определенного, нет, не компромисса, а баланса между основными характеристиками графического ускорителя без ущерба для последних.

Технические характеристики

Полное название: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC; код производителя: TUF-RTX3080-O10G-GAMING.

Наименование TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC GeForce RTX 3080 Founders Edition Производитель ASUS NVIDIA Графический процессор GA102-200 GA102-200 Частота ядра, МГц 1440 1440 Частота ядра (Turbo), МГц 1785 1710 Заводской разгон ядра, МГц 65 - Частота памяти, МГц 19 000 19 000 Заводской разгон видеопамяти, МГц - - Тип памяти GDDR6X GDDR6X Объем памяти, Гбайт 10 10 Шина памяти, бит 320 320 Разъемы интерфейсов 3 x DP, HDMI 3 x DP, HDMI Питание, разъемы Pin 8 + 8 12 Кол-во вентиляторов/диаметр, мм 3 х 87 2 х 90 Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз 16 + 4 15 + 3 Power Limit (штат/макс), Ватт 340 / 375 320 / 375 Формат СО 2.7 слота 2 слота Размеры видеокарты, мм 300 х 127 290 х 110

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Внешний вид и дизайн

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC принадлежит к линейке графических ускорителей TUF Gaming, но стала заметно серьезнее и решительнее. Новинка имеет черный дизайн металлического кожуха с характерными элементами ASUS ROG и топовыми вентиляторами Axial-tech.

Внешний облик ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC напоминает очертаниями винтовку Armat M41A Pulse Rifle из фильма «Чужой», но необходимыми доработками в виде трех вентиляторов типоразмера 90 мм со специальным кольцом по периметру.

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Защитную функцию выполняет массивный металлический «бэкплейт». В выступающей части кулера предусмотрены прорези для горячего воздуха.

Дополнительное питание реализовано посредством двух коннекторов 8-Pin, энергопотребление видеокарты ограничено на отметке 340-375 Вт.

Ниже располагается подсветка ASUS Aura логотипа серии TUF GAMING, регулируемая штатным приложением.

Важной особенностью ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC является двойной переключатель BIOS с настройками для тихого и производительного режимов, активирующий более лояльные скоростные показатели кулера и заводской разгон соответственно.

В сравнении с оппонентами и референсом данная модель расширена дополнительным портом HDMI версии 2.1, доводя их число до двух. Помимо видеокарта оснащена тремя интерфейсами DisplayPort 1.4a.

Система охлаждения

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC наделена новой монструозной системой охлаждения для возможности эффективного отвода нагрева с показателем TDP до 375 Вт и более.

В конструкции применяется классическая компоновка с некоторыми уникальными решениями.

Инженеры отказались от технологии прямого контакта для достижения максимального охлаждения. Основание радиатора накрывает графический процессор. Из спорных моментов выступают тепловые трубки, контактирующие со второй частью подсистемы питания без отдельной пластины.

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Подошва кулера обработана на отличном уровне с зеркальным эффектом – это технология MaxContact. Тест с металлической линейкой не выявил отклонений, что заслуживает нашей похвалы.

Основная линия мосфетов охлаждает второй секцией радиатора. Разработчики используют знакомые серые термопрокладки с высоким показателем теплопроводности, что мною отмечены и на других моделях. Их единственный недостаток заключен в хрупкости и при постоянном разборе они теряют свой внешний вид.

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В качестве охладителя выступает двухсекционный кулер с тремя вентиляторами диаметром 87 мм: центральный вращается в противоположном направлении. Скорость вращения составляет 0 – 3000 об/мин.

Толщина радиатора варьируется от 18 мм до 30 мм. Его пронизывают шесть тепловых трубок диаметром 6 мм.

Металлический кожух прячет лишь подсветку бокового логотипа с 3-Pin подключением.

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Система охлаждения ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC сложнее, чем кажется: на печатной плате остается отдельный модуль для отвода нагрева от самих мосфетов VRM #2 и чипов видеопамяти. При такой организации кулера беспокоиться за стабильность GDDR6X не стоит, и частотный потенциал лучше раскрывается.

В основании применимы схожие серо-голубые термопрокладки.

Финальным штрихом конструкции является металлический бэкплейт, берущий на себя часть обязательств по охлаждению микросхем памяти и силовых узлов с обратной стороны.

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Печатная плата

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC построена на оригинальной печатной плате собственной разработки, хотя удаленно и напоминает решение для партнеров-производителей от NVIDIA (не путать с Founders Edition), инженеры переработали компоновку.

Обратная сторона печатной платы ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC.

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Сердцем героя обзора стал графический процессор GA102-200-A1. Он произведен по 8 нм техпрoцессу на 32-й неделе 2020 гoда и включаeт 8704 шейдера, 96 блокoв растеризации и 272 текстурных блoка.

В сравнении с референсом подсистема питания усилена двумя фазами и насчитывает общее количество 20, где шестнадцать фаз отведены на графический процессор и четыре – на видеопамять. Используются силовые каскады Vishay Siliconix SiC641 с номинальным током 55 А.

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Видеокарта оснащена 10 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6X. Данный объем набран десятью микросхемами производства Micron. Их тактовая частота составляет 1188 МГц (эффективная частота 19000 МГц).

Упаковка и комплектация

Упаковка ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC блистает минималистичным дизайном с изображением графического ускорителя и наименование серии TUF Gaming.

Основные достоинства новинки перечислены четырьмя тезисами на обратной стороне.

Комплектация ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC предлагает только руководство пользователя, сертификат, благодарственную брошюру и стикер качества от производителя с оценкой в иерархии компании.

Тестовый стенд

Материнская плата: ASUS ROG Z490 Maximus XII Formula (Intel Z490, LGA1200);

Процессор: Intel Core i5-10600K;

Система охлаждения: Noctua NH-D15 chromax.black;

Термоинтерфейс: Noctua NH-H1;

Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4000 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);

Накопитель: Western Digital Black SN750, 500 Гбайт;

Блок питания: be quiet! Straight Power 11 850W;

Монитор: AOC U2790PQU;

Корпус: открытый стенд.

Инструментарий и методика тестирования

Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора, использовалась утилита MSI Afterburner.

Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался тест устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme.

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяются на уровне 30.5 дБА, граница же условного комфорта на отметке 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.

Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК термометром Fluke 59 MAX.

Тестирование и разгон ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC

Стандартные частоты

По умолчании активирован производительный режим, где видеокарта ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC оснащена заводским разгоном +65 МГц к частоте буста, что хороший показатель для ускорителя.

Большая, значит, эффективная, поэтому система охлаждения с легкостью демонстрирует технологию Fan Stop. Получаем следующие показатели:

38°C и 0 об/мин при работе с документами MS Office;

40°C 0 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.

Приведем подробные характеристики Performance BIOS модели ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC. Показатель уровня TDP составляет 340 Вт с возможностью увеличения до 375 Вт.

Видеокарта ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC чувствует себя вольготно и доминирующе и в игровых проектах, демонстрируя свою силу. Новинка бустит до 1935 МГц, среднее значение – 1860 МГц, система охлаждения функционирует слегка агрессивно, выдавая 2000 об/мин, но благодаря новой конструкции лопастей и неизвестному подшипнику, уровень шума составляет всего 38,4 дБА, когда соперники легко демонстрируют прежние 38 дБА при 1800 об/мин.

Температурный режим ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC на недосягаемом уровне при 64°C графического процессора и 65/68°C силовых частей VRM #1 и VRM #2.

Дополнительная мощность вентиляторам не понадобится, ведь эффективность радиатора раскрыта практически полностью, но снизить нагрев еще на 6-8°C возможно: 3000 об/мин при 50,1 дБА.

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC прекрасно переживает даунвольтинг при 850 мВ, позволяя понизить скорость вращения вентиляторов до 1680 об/мин. Температура графического процессора и областей VRM опускается до 60°C, 63°C и 63°C соответственно.

Тихий режим

В тихом режиме основные частотные показатели видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC не изменяются: она до сих пор остается грозным оружием и высокоэффективной единицей.

Версия BIOS изменяется с «48.40» на «40.68».

Подробные характеристики Silent BIOS модели ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC. Показатель уровня TDP составляет 340 Вт с возможностью увеличения до 375 Вт.

С новыми параметрами вентиляторов видеокарта ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC становится практически бесшумной с уровнем 33,9 дБА при скорости кулера 1500 об/мин. Модель также агрессивно бустит при 1860 МГц, а средние показатели температур поднялись до отметок 71°C, 71°C и 77°C, что находится в очень разумных пределах даже с такими настройками.

Разгон

Оверклокинг видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC производится с активированным Performance BIOS для лучшего охлаждения. При максимально выставленном Power Limit удается добиться стабильности при частоте ядра 1935-1950 МГц и по памяти 21200 МГц. Уровень шума и температуры не изменились.

Прирост производительности составляет 4-6%.

3DMark Fire Strike



Graphics Score

Больше – лучше





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3DMark Time Spy Extreme



Graphics Score

Больше – лучше





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Энергопотребление

График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.

Энергопотребление системы, Вт



На выходе блока питания

Простой | 3DMark Fire Strike Extreme





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Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в 3DMark Fire Strike Extreme проводилось в режиме «Тест устойчивости», 20 прогонов.

Заключение

Видеокарты GeForce RTX 30 стали твердым орешком для партнеров-производителей из-за возросших требований к подсистеме питания, горячего нрава и нового стандарта видеопамяти, что нашло отражение в готовой продукции. Но не для компании ASUS, которая благодаря внутреннему тестированию демонстрирует с графическим ускорителем серии TUF Gaming превосходные показатели быстродействия и охлаждения, оставляя позади прошлые флагманы с большими аппетитами.

Видеокарта ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC характеризуется обновленным строгим видом, в котором использованы наработки предшественников, отличной производительностью и эффективной системой охлаждения нового поколения. Сложно выделить слабые стороны новинки, если они есть, но длительное тестирование оставило впечатление безмолвия в тихом режиме при максимальном бусте и достойных температур с производительной BIOS.

Перед нами практически флагманское решение, не оставляющее шансов оппонентам. По некоторым параметрам она не уступит лидеру серии ROG Republic Of Gamers, который попал на тест к другому автору и получил достойную оценку.

Александр Андерсон

По итогам обзора видеокарта ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC получает награду:

Выражаем благодарность: