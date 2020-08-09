Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600Х & Radeon RX 5700

1
Новейшая RTX 4000 - 75тр
10900K - смотри цену сидя
MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде
Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte

700x600 62 KB

В данном обзоре будет рассмотрена производительность двух систем: «Core i5-9600KF + GeForce RTX 2060» и «Ryzen 5 3600Х + Radeon RX 5700».

Обе связки будут протестированы в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440. Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.

реклама

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Режимы работы игровых компьютеров

Номинал:
  • Процессор (номинал) + видеокарта (номинал).
Разгон:
  • Процессор (разгон) + видеокарта (разгон).

Результаты тестов: сравнение производительности

Control

Настройки графики:
  • Версия 1.09.
  • DirectX 12
    • Уровень детализации - высокий.
    • Разрешение текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - высокая.
    • Разрешение теней - высокое.
    • Фильтрация теней - средняя.
    • Объемное освещение - высокое.
    • Преграждение окружающего света в экранном пространстве - включено.
    • Качество отражений на экране - высокое.
    • Качество общих отражений - высокое.
    • Сглаживание (MSAA) - 4X.
    • Зернистость изображения - включена.
    • Технология NVIDIA DLSS - выключена.
    • Качество трассировки лучей - выключено.

1920х1080



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1440



Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS

F1 2019

Настройки графики:
  • Версия 1.22.
  • DirectX 12
    • Полноэкранное сглаживание - TAA.
    • Анизотропная фильтрация - 16Х.
    • Качество освещения - очень высокое.
    • Качество пост-обработки - высокое.
    • Качество теней - очень высокое.
    • Качество теней от дыма - высокое.
    • Дополнительные тени от дыма - включены.
    • Качество частиц - высокое.
    • Качество зрителей - очень высокое.
    • Качество зеркал - очень высокое.
    • Рассеянное затенение - HBAO+.
    • Качество пространственных отражений - очень высокое.
    • Качество стриминга текстур - очень высокое.
    • Качество отражений - очень высокое.
    • Качество погодных эффектов - очень высокое.
    • Качество поверхностей - очень высокое.
    • Качество тормозных следов - высокое.
    • Смещение меток трения - включено.
    • Тени SSRT - выключены.

1920х1080



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1440



Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS

Far Cry 5

Настройки графики:
  • Версия 1.0.11.
  • DirectX 11.
    • Качество фильтрации текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество геометрии мира и растительности - максимальное.
    • Качество окружения - максимальное.
    • Качество воды - высокое.
    • Качество ландшафта - высокое.
    • Качество объемного тумана - высокое.
    • Сглаживание - SMAA.
    • Размытие в движении - включено.
    • Масштаб поля зрения - 90.
    • Масштаб разрешения - 1.0.

1920х1080



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1440



Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS

реклама



Mount & Blade II: Bannerlord

Настройки графики:
  • Версия 1.4.0.
  • DirectX 11.
    • Количество солдат - 750 (320 х 430).
    • Качество звуковых каналов - высокое (512).
    • Качество шейдеров - высокое.
    • Запас потоковой передачи текстур - высокий.
    • Качество текстур - высокое.
    • Качество теней - очень высокое.
    • Тип теней - статические и динамические.
    • Фильтрация теней - PCF.
    • Детализация частиц - высокая.
    • Качество частиц - высокое.
    • Качество листвы - очень высокое.
    • Детали персонажа - очень высокие.
    • Детали окружения - очень высокие.
    • Качество поверхности - высокое.
    • Количество рэгдолл-моделей - неограниченное.
    • Сложное затенение - TSAO.
    • Фильтрация текстур - анизотропная 16Х.
    • Качество высокое - высокое.
    • Сглаживание - TSMAA x2.
    • Качество молний - высокое.
    • Прорисовка деталей - очень высокая.
    • Глубина резкости - включена.
    • Пространственные отражения - включены.
    • Симуляция ткани - включена.
    • Интерактивная трава - включена.
    • Солнечные лучи - включены.
    • Рассеивания на субповерхностях - включены.
    • Тесселяция - включена.
    • Блики - включены.
    • Зернистость изображения - включена.
    • Размытие в движении - включено.

1920х1080



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1440



Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS

реклама

SnowRunner

Настройки графики:
  • Версия 4.9.
  • DirectX 11.
    • Сглаживание - FXAA.
    • Зернистость - включена.
    • FOV от третьего лица - 80.
    • Дистанция прорисовки ландшафта - ультра высокая.
    • Плотность травы - ультра высокая.
    • Качество объектов - ультра высокое.
    • Качество симуляции - ультра высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - анизотропная 16Х.
    • Рассеянное затенение - включено.
    • Качество воды - высокое.
    • Объемный туман - включен.
    • Солнечные лучи - включены.
    • Зеркала - включены.

1920х1080



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1440



Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS

реклама

Strange Brigade

Настройки графики:
  • Версия 1.47.22.14.
  • Vulkan.
    • Масштаб прорисовки - 100%.
    • Асинхронные вычисления - включены.
    • Детализация текстур - ультра высокая.
    • Детализация теней - ультра высокая.
    • Детализация отражений - ультра высокая.
    • Качество сглаживания - ультра высокое.
    • Дальность прорисовки - ультра высокая.
    • Анизотропная фильтрация - 16Х.
    • Размытие в движении - включено.
    • Преграждение окружающего света - включено.
    • Тесселяция - включена.
    • Поля локального затенения - включены.

1920х1080



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1440



Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS

реклама

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

Настройки графики:
  • Версия 4792145.
  • DirectX 11.
    • Сглаживание - FXAA.
    • Сложное затенение - HBAO+.
    • Дистанция прорисовки - очень высокая.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Анизотропная фильтрация текстур - х16.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество почвы - ультра высокое.
    • Качество растительности - ультра высокое.
    • Эффект дерна - включен.
    • Размытие в движении - включено.
    • Глубина поля прицелов - включена.
    • Качественная глубина поля - включена.
    • Свечение - включено.
    • Объемные лучи - усовершенствованные.
    • Рассеивание под поверхностью - включено.
    • Блики линз - включены.
    • Качество дальних теней - ультра высокое.

1920х1080



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1440



Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS

реклама

Wolfenstein: Youngblood

Настройки графики:
  • Версия 1.0.9.
  • Vulkan.
  • Сглаживание - TAA (1TX).
  • Размытие в движении - включено.
  • Поле зрения - 90.
  • Качество освещения - очень высокое.
  • Качество теней - высокое.
  • Качество частиц - очень высокое.
  • Качество направленного затенения - высокое.
  • Качество отражений - очень высокое.
  • Качество декалей - очень высокое.
  • Качество размытия в движении - очень высокое.
  • Качество передачи изображения - высокое.
  • Качество воды - очень высокое.
  • Качество объемного изображения - высокое.
  • Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.
  • Фильтрация декалей - анизотропная, 16х.
  • Фильтрация освещения - анизотропная, 4х.
  • Фильтрация изображения - анизотропная, 16х.
  • Качество детализации - очень высокое.
  • Отложенный рендеринг - включен.
  • Удаление полигонов - отключено.
  • Асинхронное вычисление - включено.
  • Трассировка лучей - отключена / включена.
  • NVIDIA DLSS - отключен / качество / производительность.
  • Адаптивное затенение NVIDIA - отключено / включено.
  • Хроматическая аберрация - включена.
  • Глубина резкости - включена.
  • Сглаживание глубины резкости - включено.
  • HDR свечение - включено.
  • Резкость - 2.0.
  • Зернистость - 1.0.
  • Масштабирование разрешения - отключено.

1920х1080



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1440



Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS

реклама

Среднегеометрические результаты систем в восьми играх

1920х1080



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1440



Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности систем видно, что в обоих режимах работы и разрешениях лидировала конфигурация Ryzen 5 3600X & Radeon RX 5700. В зависимости от режима функционирования и разрешения она опережала конкурента на 5-8%.

Теперь давайте рассмотрим противостояние связок в отдельно взятых играх.

  • Система Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 была в паритете с конфигурацией Ryzen 5 3600X & Radeon RX 5700 в играх Mount & Blade II: Bannerlord, Strange Brigade и Wolfenstein: Youngblood.
  • Система Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 была медленнее конфигурации Ryzen 5 3600X & Radeon RX 5700 в играх Control, F1 2019, Far Cry 5, SnowRunner и Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands.

Связка Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 показала равные результаты с системой Ryzen 5 3600X & Radeon RX 5700 в трех играх из восьми и была медленнее в пяти проектах.

Конфигурации Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 и Ryzen 5 3600X & Radeon RX 5700 показали высокие результаты во всех играх и обоих разрешениях. Исключением стал проект Control, в котором в разрешении 2560 х 1440 связки продемонстрировали приемлемую производительность.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок. Для выведения соотношения стоимости и производительности систем бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник конфигураций.

Производители комплектующих указаны в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях.

600x530 62 KB

Соотношение стоимости и производительности систем (рублей/средний FPS)

1920х1080



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1440



Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность вновь лидировала система Ryzen 5 3600X + Radeon RX 5700. В зависимости от разрешения и режима работы она была выгоднее для покупки, чем ее соперник, на 4-5%.

По итогам данного тестирования можно утверждать, что победителем из схватки вышла конфигурация Ryzen 5 3600X + Radeon RX 5700. Она была быстрее системы Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 в пяти играх из восьми и при этом немного выгоднее для приобретения.

Также необходимо упомянуть о том, что видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060 аппаратно поддерживают трассировку лучей RTX и самообучающиеся алгоритмы ИИ – DLSS. Данные новаторские разработки уже реализованы в играх: Anthem, Battlefield V, Bright Memory, Call of Duty: Modern Warfare (2019), Control, Deliver Us the Moon, MechWarrior 5: Mercenaries, Metro Exodus, Monster Hunter: World, Shadow of the Tomb Raider и Wolfenstein: Youngblood.

В графический ускоритель NVIDIA Turing заложен большой технологический потенциал на будущее:

  1. Традиционно видеокарты GeForce отличаются не только производительностью в играх и энергоэффективностью, но и поддержкой приложений для работы с фото/видео и компьютерной графикой. Специальная драйверная программа NVIDIA STUDIO отслеживает обновления всех популярных приложений для работы с контентом (Adobe, Autodesk и других). Драйверы STUDIO проходят дополнительное тестирование на стабильность и надежность работы, в том числе при работе с несколькими приложениями. Переключиться на STUDIO можно в меню GeForce Experience.

  2. NVIDIA Adaptive Shading – адаптивное затенение, которое позволяет увеличить производительность без видимой потери качества изображения. В основе новой техники лежит аппаратно-ускоренная возможность архитектуры Turing под названием «Изменяемая частота затенения» (Variable Rate Shading или VRS). VRS разбивает экран на множество плиток по «16 на 16» пикселей и позволяет изменять количество обрабатываемых пикселей для каждой плитки в отдельности. Так, если в «плитке» находится однотонный участок изображения, количество обрабатываемых пикселей можно снизить без видимой потери качества, за счет чего и достигается более высокая производительность. Технология уже применена в играх Wolfenstein II: New Colossus и Wolfenstein: Youngblood.

  3. Mesh Shading – полностью программируемый конвейер обработки геометрии. Task и Mesh шейдеры позволяют вывести количество полигонов и объектов в сцене на новый, ранее недоступный уровень и разгрузить центральный процессор за счет переноса расчетов уровня детализации объектов и других на GPU.

  4. Multi-View Rendering – это более гибкая реализация технологии Simultaneous Multi-Projection. Без этой технологии объекты выводятся по несколько раз для каждого глаза в VR-режиме (проекции для каждого экрана/зоны экрана в VR-шлеме). При использовании технологии объекты выводятся сразу в 4 плоскости за один раз, это позволяет увеличить скорость вывода объектов до 4 раз. Технология ускоряет стереорендеринг для VR-шлемов и шлемов с несколькими экранами для широкого обзора. Но также она востребована в классическом рендеринге для быстрой генерации теней.

  5. Texture-Space Shading – затенение в пространстве текстур. Технология сохраняет результаты шейдинга в текстуры, затем эти текстуры можно повторно использовать в следующем кадре для повышения производительности. Также эта технология эффективна для рендеринга виртуальной реальности.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd intel nvidia тест phoenix

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600Х & Radeon RX 5700
1
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-E Gaming
6
Тестирование трех поколений видеокарт в игре Death Stranding
30
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550i Gaming Edge WiFi
21
Битва игровых компьютеров: Core i3-8350K & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 590
17
Деньги вперед: главные игры первой половины августа 2020 года
34

Интересные материалы

Тестирование трех поколений видеокарт в игре Death Stranding
7 августа 2020 30
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
3 августа 2020 50
Деньги вперед: главные игры первой половины августа 2020 года
4 августа 2020 34
Битва процессоров: Core i7-9700КF VS Core i7-8700К VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
27 июля 2020 39
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
3 августа 2020 30
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550i Gaming Edge WiFi
6 августа 2020 21


Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

42 смартфона Xiaomi попали в финальный список обновления второй волны MIUI 12 – полный перечень устройств и сроки выхода
26
Xiaomi Redmi Note 8 Pro с NFC сильно подешевел – Helio G90T, до 128 ГБ памяти, 64-Мп камера и аккумулятор на 4700 мА*ч по лучшей цене
3
В сети появилась новая версия карты для GTA 6 – её размеры превышают все ожидания фанатов
15
36 смартфонов Xiaomi 2018-2020-х годов получили новую прошивку MIUI 12 на 7 августа 2020 года – список и сроки выхода
4
Huawei представила для России список смартфонов, которые получат обновление до EMUI 10.1 в ближайший месяц
4
iPhone 11 Pro Max сильно подешевел – мощный процессор, большой дисплей и хорошие камеры по лучшей цене на рынке
+
Российская версия флагманского HUAWEI P30 подешевела более чем на 30 000 рублей – мощный процессор, быстрая зарядка и продвинутая камера по самой низкой стоимости с начала продаж
3
Стали известны технические характеристики и дата выхода видеокарт GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070 – 24 Гб быстрой памяти и флагманский чип PG132-10
11
Энтузиаст показал прогресс в портировании S.T.A.L.K.E.R.: Тени Чернобыля на Unreal Engine 4 и поделился сроками выхода первой рабочей версии
9
iPhone 11 сильно подешевел – самый популярный смартфон в мире с официальной гарантией по лучшей цене
1
Анонс видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 (Ampere) может состояться раньше ожидаемого срока
221
Более 70% всех геймеров "сидят" на устаревших медленных видеокартах – неутешительная статистика Steam за июль 2020 года
43
Официальная стоимость HUAWEI Mate 30 Pro снизилась на 30 000 рублей – самый впечатляющий флагман с двумя 40-Мп камерами, мощным процессором и экраном-водопадом по самой низкой цене с начала продаж
1
Новая GeForce RTX 3090 может получить 20 Гб памяти GDDR6X с эффективной тактовой частотой выше 20 000 МГц
20
13 телефонов Xiaomi, которые получат MIUI 12 в России в августе – полный список и сроки для каждой модели
1
Xiaomi выпустила новую глобальную прошивку MIUI 11 на Android 10 для двух дешёвых смартфонов 2019 года
+
Долгожданная PC-версия Horizon Zero Dawn уже доступна для прохождения
73
Цена iPhone 11 Pro с 512 ГБ памяти упала на 22 000 рублей – Apple A13 Bionic, защита IP68, Face ID и дисплей Super Retina XDR
2
Изучаем потенциал видеокарты NVIDIA GTX 1070 Ti – лучшая видеокарта с вторички или слишком медленно для современных игр в тестировании от GECID
20
Работа над Diablo IV идёт по плану и с приемлемой скоростью
10

Сейчас обсуждают

Cerebro
09:29
Zen+ уже слишком стар. Прочитав статью, не совсем понятно для кого она. Для тех, кто собирается делать апгрейд или для тех, кто покупает систему с ноля? Менять Zen на Zen+ совершенно бессмысленно. А б...
Процессоры Ryzen с микроархитектурой Zen+ - плохой выбор для универсального игрового компьютера в 2020 году
1injener
09:26
Проще продать на Авито
Процессоры Ryzen с микроархитектурой Zen+ - плохой выбор для универсального игрового компьютера в 2020 году
Tyconcat
09:22
вот помню времена заглот постил по 20 хентаев в день на оверах...
Изучаем потенциал видеокарты NVIDIA GTX 1070 Ti – лучшая видеокарта с вторички или слишком медленно для современных игр в тестировании от GECID
Me4tatelI&gt;
09:21
по этому графику получается что с выходом zen2 откусили еще 2% где то когда как с выходом zen+ откусили почти 5%
Сила Ryzen: доля Intel в сегменте настольных процессоров непрерывно снижается с 2017 года
Дима Фадеев
09:19
Что за бред?! Я уже очень долго сижу на gtx 970 и её хватает почти для всех игр на ультра, в некоторых на высоких. Не было ни одной игры, в которой я бы ставил средние настройки. И вы ещё будете говор...
Более 70% всех геймеров "сидят" на устаревших медленных видеокартах – неутешительная статистика Steam за июль 2020 года
Me4tatelI&gt;
09:17
может apu более менее продавались да и fx же дешевые были, в связи с слабой конкуренцией с процессорами интел поэтому всегда могли найти своего покупателя
Сила Ryzen: доля Intel в сегменте настольных процессоров непрерывно снижается с 2017 года
Иван Курганов
09:17
Если бы один мудозвон не проспал рубль, может быть 1660ti стоила 16-18к, тогда ее было бы выгодно купить. А за 22к нахер надо. Я за 19 взял palit gtx 1080 gamerock, топовое охлаждение, тихая, красивая...
Изучаем потенциал видеокарты NVIDIA GTX 1070 Ti – лучшая видеокарта с вторички или слишком медленно для современных игр в тестировании от GECID
stockclock
09:16
"Мой же нынешний Ryzen 7 2700, разогнанный до частоты в 3,9 GHz "выбивает" в том же тестировании 361.9 баллов," Чел перепроверь свои результаты. 2700 на 4.1 ГГц выдаёт 470 баллов.
Процессоры Ryzen с микроархитектурой Zen+ - плохой выбор для универсального игрового компьютера в 2020 году
Tyconcat
09:15
пядик по второму ексельному кругу пошёл(или третьему? или десятому? ну рили там день убъешь разбирая его копипасту) сам себя екселит https://overclockers.ru/lab/show/102523/bitva-igrovyh-kompjuterov-c...
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600Х & Radeon RX 5700
ailgiz
09:15
Странно, а мой р7 1700, купленный на али за 8к, в разгоне до 3.8 ГГц выдает 416 очков в однопотоке cpu-z, температура не выше 70 градусов - https://valid.x86.fr/bfsicm. В разгоне до 4 ГГц выбивало 450...
Процессоры Ryzen с микроархитектурой Zen+ - плохой выбор для универсального игрового компьютера в 2020 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем