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Вступление

Линейка материнских плат ROG Strix компании ASUS занимает привилегированную позицию в иерархии производителя: все для геймеров в республике геймеров. С анонсом системной логики AMD B550 разработчики представили новые модели на младшем чипсете, который поддерживает интерфейс PCIe 4.0, и серия ROG Strix обзавелась сразу четырьмя новыми интересными решениями.

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Наиболее перспективной и оснащенной является материнская плата ASUS ROG Strix B550-E Gaming, предлагающая богатый перечень возможностей и обилие фирменных технологий. В данном обзоре мы детально разберем новинку и посмотрим, на что она способна.

ASUS ROG Strix B550-E Gaming

Полное название: ASUS ROG Strix B550-E Gaming; код производителя: ROG STRIX B550-E GAMING.

Технические характеристики

Модель ASUS ROG Strix B550-E Gaming Процессорный разъем AMD Socket AM4 Поддерживаемые процессоры Supports AM4 socket 3rd Gen AMD Ryzen processors, and future AMD Ryzen processors with BIOS update Оперативная память 4 x DIMM DDR4, Dual Channel DDR4-4400 МГц (OC) Слоты расширения 1 х PCIe 4.0 x16;

1 x PCIe 4.0 x8;

1 x PCIe 3.0 x4;

2 x PCIe 3.0 x1 Сетевые контроллеры Intel I225-V 2.5G LAN;

Intel Wi-Fi 6 AX200 Аудиокодек 7.1-канальный HD Audio Realtek S1200A Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 4-pin ATX 12V Разъемы на задней панели 1 x BIOS FlashBack Button;

1 x DisplayPort;

1 x HDMI;

4 x USB 2.0;

2 x USB 3.2 Gen 2 (Type-A);

1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-C);

1 x 2.5G LAN;

2 x Wi-Fi/Bluetooth Antenna Connectors;

5 x audio jacks;

1 x USB 2.0 (audio USB Type-C) Форм-фактор ATX.

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Внешний вид и особенности дизайна

Материнская плата ASUS ROG Strix B550-E Gaming выполнена на черном шестислойном текстолите в форм-факторе ATX с габаритами 305 х 244 мм.

Дизайн новинки использует наиболее популярную агрессивную черно-красную, даже пурпурную, расцветку с геометрическими изломами и прямыми линиями, которые изобилуют радиаторы системы охлаждения.

Противоположная сторона материнской платы демонстрирует серую аэрографию линейки, а отечественному пользователю будет наиболее приятно увидеть русскоязычный текст: вступай в республику геймеров!

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Схема материнской платы ASUS ROG Strix B550-E Gaming из руководства пользователя.

ASUS ROG Strix B550-E Gaming построена на процессорном сокете AMD PGA1331 или более известном наименовании AM4. Поддерживаются процессоры Ryzen третьего поколения (Ryzen 3000), а отметка «future processors AMD Ryzen» на официальном сайте недвусмысленно намекает о скорой поддержке процессоров следующего поколения, которые, согласно последней информации, появятся осенью 2020 года.

Как показывает практика, неофициально материнские платы на чипсете AMD B550 отлично работают с CPU прошлых поколений, и ASUS ROG Strix B550-E Gaming не будет исключением.

На борту материнской платы располагаются четыре DIMM-слота оперативной памяти стандарта DDR4 с максимальным поддерживаемым объемом 128 Гбайт.

Производителем заявлена поддержка тактовой частоты 2133 – 3200 МГц в штатном режиме и в диапазоне 3466 – 4400 МГц при оверклокинге. Питание организовано по схеме «24 + 8 + 4» pin.

Неподалеку располагается светодиодная панель ASUS Q-LED, позволяющая идентифицировать этапы прохождения POST (CPU, DRAM, VGA, Boot).

Материнская плата оснащена одной колодкой для подключения внешних портов USB 3.2 и одним USB 3.2 Gen 2 Type-C. Для организации дисковой подсистемы предусмотрены шесть коннекторов SATA-III, развернутых на 90 градусов.

Внизу печатной платы располагаются различные интерфейсы и порты для подключения всевозможных устройств и оборудования: две колодки портов USB 2.0, пара коннекторов подсветки, переключатель LED, COM-порт, разъем Thunderbolt, контакты Clear CMOS и термодатчика, панель Q-Code, которая показывает температуру процессора после включения.

Для расширения функциональности ASUS ROG Strix B550-E Gaming снабжена пятью слотами PCIe:

PCI Express 4.0 x16 с технологией SafeSlot;

PCI Express 3.0 x1;

PCI Express 4.0 x8 с технологией SafeSlot;

PCI Express 3.0 x1;

PCI Express 3.0 x4.

Конфигурацию из нескольких видеокарт можно запустить благодаря поддержке технологий AMD CrossFireX и NVIDIA SLI.

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В качестве звукового тракта задействован популярный восьмиканальный кодек Realtek ALC1220 с литерой «A» с использованием качественных аудиоконденсаторов Nichicon Fine Gold.

ASUS ROG Strix B550-E Gaming поддерживает слоты для накопителей формата M.2 следующих форм-факторов и интерфейсов:

Первый слот M.2 – процессорные линии, поддержка накопителей PCIe 4.0 x4 и SATA-III, 2242 / 2260 / 2280 / 22110;

Второй слот M.2 – чипсетные линии, поддержка накопителей PCIe 3.0 x4 и SATA-III, 2242 / 2260 / 2280 / 22110.

Стоит отметить, что второй полноразмерный слот PCI Express также находится на линиях PCIe 4.0, который получает свои 8 линий через свитч, поэтому при установке одной видеокарты мы получаем х16, в тандеме из двух графических ускорителей имеем х8+х8.

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На материнской плате ASUS ROG Strix B550-E Gaming находится 6 коннекторов для вентиляторов, разбитые на четыре основные группы, где выделяется зона для кулера, повторителя кулера и помпы. Отдельно располагается порт для термодатчика.

Материнская плата ASUS ROG Strix B550-E Gaming без элементов систем охлаждения и декоративных вставок.

Подсистема питания насчитывает 16 фаз (14+2) и расположена вокруг процессорного сокета. В качестве ШИМ-контроллера используется восьмифазный чип DIGI+ VRM EPU ASP2006. В качестве сборок применены MP86992 производства Monolithic Power Systems с максимальной силой тока 70 А.

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Разработчики переработали цифровую систему питания: используется силовой модуль DrMos, каждый из которых включает драйвер и два MOSFET-ключа (нижний и верхний), что дает удвоенную мощность без удвоителей.

Благодаря такому тандему итоговая формула получается следующая: семь усиленных фаз отведены на CPU, одна удвоенная на SoC.

За охлаждение силовой части материнской платы отвечает пара крупных радиаторов.

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Основной радиатор охлаждения скрывается за декоративной пластиковой накладкой с подсветкой логотипа ASUS ROG.

Сама вставка подключается к отдельному порту на печатной плате. Охладитель системной логики контактирует с чипсетом через толстую термопрокладку.

Конструкция радиатора полая, по задумке разработчиков поток воздуха от видеокарты и передних корпусных вентиляторов лучше способствует конвекции и обдуву.

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Пара пассивных элементов Aluminum M.2 накрывают области твердотельных накопителей.

Перечень портов и интерфейсов на задней панели:

1 x BIOS FlashBack Button;

1 x DisplayPort;

1 x HDMI;

4 x USB 2.0;

2 x USB 3.2 Gen 2 (Type-A);

1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-C);

1 x 2.5G LAN;

2 x Wi-Fi/Bluetooth Antenna Connectors;

5 x audio jacks;

1 x USB 2.0 (audio USB Type-C).

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Упаковка и комплектация

Упаковка ASUS ROG Strix B550-E Gaming выполнена в фирменных традициях линейки ROG Strix – в черно-красных тонах. Изображение материнской платы позволяет оценить продукт перед его распаковкой.

В комплектацию входят руководство пользователя и диск с драйверами, брошюры, Wi-Fi антенна, четыре кабеля SATA, аудио-переходник mini-jack > USB Type-C, фирменный ремешок для ключей, стяжки, стойки для накопителей M.2, наклейки, удлинители для подсветки.

Возможности BIOS

Материнская плата ASUS ROG Strix B550-E Gaming получила обновленную оболочку UEFI BIOS Utility с фирменной для серии ROG Strix Gaming цветовой гаммой черно-красного оттенков.

Тестовый стенд

Материнская плата: ASUS ROG Strix B550-E Gaming (AMD AM4);

Процессор: AMD Ryzen 7 3700X;

Система охлаждения: EKWB EK-KIT Classic RGB P240;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4500 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);

Видеокарта: Inno3D GeForce RTX 2060 Super Gaming OC X2;

Накопители: Western Digital Black SN750, 500 Гбайт;

Блок питания: Corsair HX1200, 1200 Ватт;

Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.

Инструментарий и методика тестирования

BIOS материнской платы ASUS ROG Strix B550-E Gaming был обновлен до последней версии – 0805 с AGESA ComboAm4v2PI 1.0.0.2.

В тестировании использовался процессор AMD Ryzen 7 3700X.

Чтобы исключить слабые стороны материнской платы при работе с оперативной памятью (из-за проблем непосредственно с самой DDR4), в тестировании был задействован «экстремальный» комплект Team Xtreem 8Pack с тактовой частотой 4500 МГц.

В дальнейшем, чтобы сымитировать штатную работу системы, частота оперативной памяти была понижена до отметки 3200 МГц (16-18-18 36-1Т), официально поддерживаемой и доступной многим модулям.

На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг скоростей вращения крыльчаток вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью последней версии утилиты HWiNFO. Температура воздуха во время проведения замеров составляла 26 градусов Цельсия.

Тест ASUS ROG Strix B550-E Gaming

Свежий релиз микропрограммного кода AGESA 1.0.0.2v2 повышена стабильность системы и улучшена совместимость с оперативной памятью.

«Из коробки» поведение процессора Ryzen 7 3700X на материнской плате ASUS ROG Strix B550-E Gaming с версией BIOS 0805 следующее: ЦП бустит до 4400 МГц на два ядра; до 4350 МГц – по всем ядрам в зависимости от нагрузки; напряжение достигает 1.494 В. Температура с контуром EKWB EK-KIT Classic RGB P240 держится на отметке 65°C.

Потребление стенда без учета монитора составляет в простое 46 Вт, в выключенном состоянии 1,27 Вт, в LinX 0.7.0 достигает 147 Вт. Для последнего случая актуальны показания температуры подсистемы питания ASUS ROG Strix B550-E Gaming, не превышающее 46°C.

AIDA64 бенчмарк кэша и памяти на стоковой системе ASUS ROG Strix B550-E Gaming с процессором AMD Ryzen 7 3700X.

Для дальнейшего тестирования Ryzen 7 3700X был разогнан методом «Precision boost overdrive + BCLK + Offset voltage», являющимся максимально подходящим для рассматриваемой платы. К сожалению, другие методики не приводили к желаемому результату: в зависимости от режима наблюдалось падение производительности на 2-10%.

Такой режим позволил достичь частоты 4400 МГц для четырех ядер и 4350 МГц для всех ядер при напряжении 1.494 В. После снятия всех лимитов процессор Ryzen 7 3700X прогревается до 71°C, а потребление стенда вырастает до 171 Вт.

Оперативная память разгонялась до максимальной частоты с сохранением режима IF 1:1. Материнская плата ASUS ROG Strix B550-E Gaming не смогла стабильно функционировать на отметке 3800/1900 МГц при любых таймингах и напряжениях, иногда приводя систему к зависаниям. Спустившись на один шаг до 3733/1866 МГц с таймингами «16-16-16 32-1Т», удалось добиться стабильности.

Максимальным достижением становится отметка 4266 МГц, выше система даже не стартует, IF автоматически сбрасывается до 1064 МГц.

Переходим к результатам тестирования.

Cinebench R20

Single Core, All Cores, pts





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3DMark Time Spy

Physics, баллы





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Linx v0.7.0

Memory = 8192, GFlops





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AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark

Memory read, Мбайт/с





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AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark

Memory write, Мбайт/с





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AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark

Memory copy, Мбайт/с





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AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark

Memory latency, нс





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WinRAR 5.90 x64

Speed, KB/s





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Температурный режим

С жидкостной системой охлаждения EKWB EK-KIT Classic RGB P240, установленной на ASUS ROG Strix B550-E Gaming, были получены следующие температуры:

Температура процессора, °C



Linx v0.7.0

Меньше – лучше





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Температура зоны VRM, °C



Linx v0.7.0

Меньше – лучше





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Температура чипсета, °C



Linx v0.7.0

Меньше – лучше





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Тестирование твердотельного накопителя на интерфейсе PCIe 4.0 x4 не производилось из-за отсутствия SSD NVMe PCIe 4.0 x4. В ближайшем будущем такой накопитель будет предоставлен для тестирования радиаторов M.2.

Заключение

Модель ASUS ROG Strix B550-E Gaming принадлежит к геймерской линейке ROG Strix и выделяется агрессивным стильным дизайном. Производитель постарался наделить старший продукт всеми возможными фирменными примочками и технологиями, среди которых усиленная подсистема питания VRM, кнопка прошивки BIOS FlashBack, панель с диагностическими кодами, разъем FlexKey, приложение Armoury Crate и многое другое. Но для пользователя куда важнее основные функции материнской платы, и здесь она отыгрывает роль в полном объеме, начиная с поддержки множества интерфейсов и заканчивая эффективной системой охлаждения компонентов.

Что касается дополнительных возможностей, а именно оверклокерского потенциала, то ASUS ROG Strix B550-E Gaming предлагает богатые настройки и априори поддерживает разгон комплектующих. При тестировании мне довелось столкнуться лишь с небольшими сложностями повышения тактовой частоты оперативной памяти, которые связаны с «сырой» BIOS и будут исправлены в ближайшем будущем. Если кратко, новинка играючи добивалась поставленной цели, но на определенных этапах спотыкалась, а потом вновь покоряла рубеж. Так что ждем от производителя новой прошивки.

ASUS ROG Strix B550-E Gaming – это отличная материнская плата, отвечающая всем требованиям пользователя. Линейка Republic of Gamers привлекательна не только ярким образом, но и качественным исполнением, и рассмотренная модель полностью следует данной тенденции. Среди протестированных плат на чипсете AMD B550 версия ASUS предлагает лучший заложенный потенциал, который разработчики доведут до идеала, поэтому она станет отличным решением для игрового ПК на базе процессоров AMD третьего и четвертого поколений.

Александр Андерсон

Выражаем благодарность: