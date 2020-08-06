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Вступление

MSI MPG B550i Gaming Edge WiFi принадлежит к тому малому классу материнских плат форм-фактора mini-ITX, которые в первую очередь интересны энтузиастам, оверклокерам и специалистам по дисциплинам разгона оперативной памяти стандарта DDR4 и процессоров.

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Пусть новинка и маленькая, но удаленькая, и обладает необходимым функционалом и перечнем различных интерфейсов последнего поколения. Например, это касается беспроводной сети Wi-Fi 6 AX200, портов USB и слота PCI Express 4.0.

Умеет ли материнская плата MSI MPG B550i Gaming Edge WiFi что-то еще, есть ли у нее козыри в рукаве – это выяснится по итогам обзора.

Обзор MSI MPG B550i Gaming Edge WiFi

Полное название: MSI MPG B550i Gaming Edge WiFi; код производителя: MPG B550I GAMING EDGE WIFI.

Технические характеристики

Модель: MSI MPG B550i Gaming Edge WiFi;

Сокет: AMD AM4;

Поддерживаемые процессоры: Supports AM4 socket 3rd Gen AMD Ryzen™ processors, and future AMD Ryzen™ processors with BIOS update;

Оперативная память: 2 x DIMM DDR4, Dual Channel DDR4-4600+ MHz (OC);

Слоты расширения:

1 х PCIe 4.0 x16.

Сетевые контроллеры:

Realtek 8125B 2.5G LAN;

Intel Wi-Fi 6 AX200.

Аудиокодек: 7.1-канальный HD Audio Realtek ALC1200;

Питание материнской платы: ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V;

Разъемы на задней панели:

1 x Flash BIOS Button;

1 x PS/2 Combo;

1 x HDMI;

2 x USB 2.0;

2 x USB 3.2 Gen 1 (Type-A);

1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-A);

1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-C);

1 x 2.5G LAN;

2 x Wi-Fi/Bluetooth Antenna Connectors;

5 x audio jacks;

1 x Optical S/PDIF-Out.

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Форм-фактор: mini-ITX.

Внешний вид и особенности дизайна

Материнская плата MSI MPG B550i Gaming Edge WiFi выполнена на черном восьмислойном текстолите в форм-факторе mini-ITX с габаритами 170 х 170 мм.

Новинка исполнена исключительно в строгом черном стиле и удаленно напоминает модель X570 I Aorus Pro WiFi производства Gigabyte, что связано в первую очередь с чипсетным вентилятором. Но где обнаружились совпадения, отмечаются и расхождения, например, у героини обзора больше фаз питания, крупнее радиатор.

Внешний вид MSI MPG B550i Gaming Edge WiFi украшает логотип компании MSI, а характерный стикер Lightning Gen 4 M.2 недвусмысленно напоминает о поддержке интерфейса M.2 NVMe PCIe 4.0 x4. Аккуратно, крохотный вентилятор так и норовит затянуть палец (шутка), хотя декоративная сеточка не помешала бы.

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Компоновка на печатной плате очень плотная, на обратной стороне имеются высокие SMD-элементы, поэтому при сборке ПК стоит быть аккуратным. Отметим, что бэкплейт отличается от эталонного благодаря дополнительным вырезам.

Опытный глаз наметит разъем M.2 2280 для твердотельного накопителя и неприметную пластину, отводящую нагрев от противоположной части области VRM.

Блок-схема материнской платы MSI MPG B550i Gaming Edge WiFi из руководства пользователя.

MSI MPG B550i Gaming Edge WiFi построена на процессорном сокете AMD PGA1331 или более известном наименовании AM4. Поддерживаются процессоры Ryzen третьего поколения (Ryzen 3000), а отметка «future processors AMD Ryzen» на официальном сайте недвусмысленно намекает о скорой поддержке процессоров следующего поколения, которые, согласно последней информации, появятся осенью 2020 года.

Как показывает практика неофициально материнские платы на чипсете AMD B550 отлично работают с CPU прошлых поколений, и MSI MPG B550i Gaming Edge WiFi не будет исключением.

На борту материнской платы располагаются два DIMM-слота оперативной памяти стандарта DDR4 с максимальным поддерживаемым объемом 64 Гбайт.

Производителем заявлена поддержка тактовой частоты 1866 – 3200 МГц в штатном режиме и в диапазоне 2666 – 4600+ МГц при оверклокинге. Питание организовано по схеме «24 + 8» pin.

Не каждая материнская плата формата mini-ITX оснащена тремя коннекторами для вентиляторов, благо MSI MPG B550i Gaming Edge WiFi из их числа, но не было бы ей цены, если производитель задумался о четвертом разъеме: значимый и отличительный плюс. Два порта объединены для удобства подключения в правом углу. Панель Ez Debug LED никуда не делась: инженеры переместили диоды под верхнюю рамку крепления боксового кулера, что в принципе очень удобно.

Материнская плата MSI оснащена одной колодкой для подключения внешних портов USB 3.2 и одним USB 3.2 Gen 2 Type-C. Для организации дисковой подсистемы отведены четыре коннектора SATA-III.

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MSI MPG B550i Gaming Edge WiFi предлагает помимо привычных портов для подключения внешнего оборудования и элементов передней панели корпуса порт USB 2.0 и разъем для подсветки 3-Pin 5V. Что любопытно данная материнская плата ориентирована в первую очередь на энтузиастов и оверклокеров, и часто приходится пользоваться сбросом настроек BIOS. Отдельной кнопки на плате нет, а пару контактов инженеры расположили за радиатором подсистемы питания и без демонтажа системы охлаждения к Clear CMOS не подобраться: за подобную организацию создателей стоит наказать, а модели поставить первый минус.

Как и любая материнская плата формата mini-ITX, модель MSI MPG B550i Gaming Edge WiFi может предложить единственный слот PCI Express 4.0 x16, разработанный с технологией Steel Armor.

В качестве звукового тракта задействован популярный восьмиканальный кодек Realtek ALC1200 с использованием качественных аудиоконденсаторов Nichicon Fine Gold.

MSI MPG B550i Gaming Edge WiFi поддерживает слоты для накопителей формата M.2 следующих форм-факторов и интерфейсов:

Первый слот M.2 – процессорные линии, поддержка накопителей PCIe 4.0 x4 и SATA-III, 2260 /2280;

Второй слот M.2 – чипсетные линии, поддержка накопителей PCIe 3.0 x4, 2280.

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Основной твердотельный накопитель размещается в передней секции и совмещен с основным радиатором чипсета B550, где данная конструкция набирает популярность. Однако такой тандем превращает подобный «бутерброд» в горячую боевую зону. Разработчики MSI решили проблему путем увеличения радиатора Chipset, наделением его оребрения и установкой вентилятора типоразмера 30 мм, что является прерогативой системной логики X570.

Непосредственно съемный элемент с вертушкой 30 мм полуоткрыт, имеет прямой обдув чипсета и накопителя M.2, а пассивная часть соприкасается с чипами памяти SSD. Решение практичное, но производитель дал промах в другом месте.

Вентилятор PLA03010B12H производства Power Logic вращается со скоростью 0 – 11000 об/мин и уже засветился в обзоре материнской платы MSI MEG Z490 Ace. С текущей версией BIOS основной недостаток в том, что разработчики запрограммировали его на реагирование температуры не чипсета и/или порта M.2, а центрального процессора. Тем самым в процессе тестирования было забавно наблюдать сию картину: проходит экстрим-тест CPU и маленький карлсон оживает, хотя системная логика AMD B550 холодная. И противоположная ситуация – выжимаем последние соки из накопителя M.2 при работе с большими файлами, он подогревает чипсет, а 30 мм вентилятор помалкивает. Надеюсь, это поправят.

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MSI MPG B550i Gaming Edge WiFi может похвастаться сразу тремя коннекторами для вентиляторов – для кулера процессора, помпы и корпусной вертушки. Для помпы производитель в документации заявляет силу тока до 3А, но в описании к материнской плате лишь до 2А. Я адресовал данный вопрос технической поддержке MSI, и они сообщили об опечатки: питание помпы до 3А. Ошибку на сайте обещали исправить.

Материнская плата MSI MPG B550i Gaming Edge WiFi без элементов систем охлаждения и декоративных вставок.

Подсистема питания насчитывает 10 фаз (8+2) и располагается слева от процессорного сокета. В силовой части задействованы сборки производства Monolithic Power Systems – это новый десятифазный (8+2) ШИМ-контроллер MPS MP2855, и мосфеты MP86936 с максимальной силой тока 60 А, по другим источникам – до 70 А.

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Благодаря такому тандему итоговая формула получается следующая: восемь честных фаз отведены на CPU, две – на SoC.

Стоит отметить, что одна фаза SoC не накрыта основным радиатором и греется сильнее. В процессе тестирования центрального процессора AMD Ryzen 7 3700X температура второй фазы SoC выше основной всего на 3°C, что некритично. Однако в процессе использования APU, например, Ryzen 5 3400G со встроенной графикой, львиная часть ответственности ложится именно на эти мосфеты. Конечно ситуация как с материнскими платами ASUS ROG Strix B350-I Gaming и ASUS ROG Strix B450-I Gaming мы не увидим, где единственная фаза без охлаждения тянула весь iGPU, ведь тандему из пары сборок MP86936 придется полегче, но отслеживать данную ситуацию все же стоит.

За температурный режим отвечает массивный радиатор с неэластичной серой термопрокладкой и пластина с обратной стороны текстолита.

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Чтобы не ущемлять в правах материнскую плату MSI MPG B550i Gaming Edge WiFi и не уменьшать основной радиатор из-за высоких колодок LAN/Wi-Fi, в охладителе проделаны соответствующие прорези. Идти по пути некоторых моделей ASRock и оснащать продукт заранее мелким и слабо эффективным радиатором в компании MSI не стали.

Финальный рывок – перечень портов и интерфейсов на задней панели:

1 x Flash BIOS Button;

1 x PS/2 Combo;

1 x HDMI;

2 x USB 2.0;

2 x USB 3.2 Gen 1 (Type-A);

1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-A);

1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-C);

1 x 2.5G LAN;

2 x Wi-Fi/Bluetooth Antenna Connectors;

5 x audio jacks;

1 x Optical S/PDIF-Out.

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Упаковка и комплектация

Упаковка материнской платы MSI MPG B550i Gaming Edge WiFi компакта согласно своим техническим габаритам. Полиграфия коробки выполнена в фирменных тонах линейки MPG – MSI Performance Gaming.

На обратную сторону вынесено изображение новинки

В комплектацию входят руководство пользователя и диск с драйверами, брошюры, металлический стикер MSI Gaming, четыре кабеля SATA, антенны и два болтика для фиксации M.2.

Возможности BIOS

Материнская плата MSI MPG B550i Gaming Edge WiFi оснащена фирменным программным обеспечением MSI Click BIOS 5, которое очень хорошо знакомо пользователям и зарекомендовало себя благодаря перечню опций и простым интерфейсом.

Тестовый стенд

Материнская плата: MSI MPG B550i Gaming Edge WiFi (AMD AM4);

Процессор: AMD Ryzen 7 3700X;

Система охлаждения: EKWB EK-KIT Classic RGB P240;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4500 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);

Видеокарта: Inno3D GeForce RTX 2060 Super Gaming OC X2;

Накопители:

Western Digital Black SN750, 500 Гбайт;

Блок питания: Corsair HX1200, 1200 Ватт;

Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.

Инструментарий и методика тестирования

BIOS материнской платы MSI MPG B550i Gaming Edge WiFi был обновлен до последней версии – 1.10 с AGESA ComboAm4v2PI 1.0.0.2.

В тестировании использовался процессор AMD Ryzen 7 3700X.

Чтобы исключить слабые стороны материнской платы при работе с оперативной памятью (из-за проблем непосредственно с самой DDR4), в тестировании был задействован «экстремальный» комплект Team Xtreem 8Pack с тактовой частотой 4500 МГц.

В дальнейшем, чтобы сымитировать штатную работу системы, частота оперативной памяти была понижена до отметки 3200 МГц (16-18-18 36-1Т), официально поддерживаемой и доступной многим модулям.

На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг скоростей вращения крыльчаток вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью последней версии утилиты HWiNFO. Температура воздуха во время проведения замеров составляла 26 градусов Цельсия.

Тест MSI MPG B550i Gaming Edge WiFi

Свежий релиз микропрограммного кода AGESA 1.0.0.2v2 добавляет поддержку новых процессоров серии XT. Другие изменения в логах к BIOS отсутствуют.

«Из коробки» поведение процессора Ryzen 7 3700X на материнской плате MSI MPG B550i Gaming Edge WiFi с версией BIOS 1.10 следующее: ЦП бустит до 4375 МГц на два ядра; до 4350 МГц – по всем ядрам в зависимости от нагрузки; напряжение достигает 1.494 В. Температура с контуром EKWB EK-KIT Classic RGB P240 держится на отметке 66°C.

Потребление стенда без учета монитора составляет в простое 46 Вт, в выключенном состоянии 0,95 Вт, в LinX 0.7.0 достигает 151 Вт. Для последнего случая актуальны показания температуры подсистемы питания MSI MPG B550i Gaming Edge WiFi, составляющая 53°C.

AIDA64 бенчмарк кэша и памяти на стоковой системе MSI MPG B550i Gaming Edge WiFi с процессором AMD Ryzen 7 3700X.

Для дальнейшего тестирования Ryzen 7 3700X был разогнан методом «Precision boost overdrive + BCLK + Offset voltage», являющимся максимально подходящим для рассматриваемой платы. К сожалению, другие методики не приводили к желаемому результату: в зависимости от режима наблюдалось падение производительности на 2-10%.

Такой режим позволил достичь частоты 4400 МГц для четырех ядер и 4350 МГц для всех ядер при напряжении 1.494 В. После снятия всех лимитов процессор Ryzen 7 3700X прогревается до 77°C, а потребление стенда вырастает до 169 Вт.

За счет оптимизации дорожек и более близкого расположения к сокету процессора слотов DIMM, разгон оперативной памяти на материнских платах mini-ITX позволяет добиваться более лучших результатов в сравнении с полноформатными собратьями. Однако с первых минут стали возникать сложности.

Для режима IF 1:1 и достижения частота 3800/1900 МГц с таймингами «16-16-16 32-1Т» потребовалось повысить напряжение на VDDP/VDDG, а также поиграться со второстепенными таймингами.

Более удручающий результат был получен при максимальном разгоне комплекта DDR4-4500: если прошлые платы на чипсете B550 легко выжимали 4300-4466 МГц в режиме IF 2:1, то на MSI MPG B550i Gaming Edge WiFi система отказывалась и вовсе запускаться выше отметки 4066 МГц. Учитывая такое поведение материнской платы, то могу лишь констатировать сыроватость BIOS. Других объяснений пока нет.

А учитывая, что инженеры скрыли контакты Clear CMOS за радиатором, то тестирование на максимальный разгон превратилось в небольшую пытку из-за невозможности сбрасывать настройки.

Переходим к результатам тестирования.

Cinebench R20

Single Core, All Cores, pts





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3DMark Time Spy

Physics, баллы





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Linx v0.7.0

Memory = 8192, GFlops





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AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark

Memory read, Мбайт/с





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AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark

Memory write, Мбайт/с





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AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark

Memory copy, Мбайт/с





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AIDA64 6.25 Cache & Memory Benchmark

Memory latency, нс





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WinRAR 5.90 x64

Speed, KB/s





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Температурный режим

С жидкостной системой охлаждения EKWB EK-KIT Classic RGB P240 были получены следующие температуры:

Температура процессора, °C



Linx v0.7.0

Меньше – лучше





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Температура зоны VRM, °C



Linx v0.7.0

Меньше – лучше





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Температура чипсета, °C



Linx v0.7.0

Меньше – лучше





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Тестирование твердотельного накопителя на интерфейсе PCIe 4.0 x4 не производилось в виду отсутствия SSD NVMe PCIe 4.0 x4. В ближайшем будущем такой накопитель будет предоставлен для тестирования радиаторов M.2.

Заключение

Материнская плата MSI MPG B550i Gaming Edge WiFi интересна своим строением и форм-фактором mini-ITX, ведь в данном классе модели можно пересчитать по пальцам одной руки и каждый продукт на вес золота. Разработчики компании постарались предоставить в линейке MSI Performance Gaming актуальное решение с широким набором интерфейсов и технологий. Но что-то пошло не так, обо все по порядку.

MSI MPG B550i Gaming Edge WiFi выделяется двумя слотами для твердотельных накопителей, активным охлаждением центрального порта M.2 и чипсета, что было фишкой старшего чипсета AMD X570, усиленной подсистемой питания, тремя коннекторами для вентиляторов. Понравилась тихая работа карлсона и удобное расположение разъемов, а также эффективная СО для такого типа решений. Часть аудитории запишет в достоинства отсутствие подсветки RGB, старая гвардия все еще с нами.

Впрочем, и замечаний у материнской платы MSI MPG B550i Gaming Edge WiFi тоже хватает. На данный момент это сырость прошивки BIOS, которую, надеюсь, скоро поправят. Но вот изменить физическое расположение контактов Clear CMOS для джампера производитель уже не сможет. Отмечу нелогичную настройку вентилятора 30 мм (от температуры процессора, а не чипсета) и одну фазу без охлаждения. Некоторых не устроит кастомный «бэкплейт», который не подойдет от другой платы на AM4 в случае потери или установки некоторых водоблоков (например, лично имею продукт bykski с опорной пластиной собственного дизайна: она тут просто не встанет).

Подводя итоги, MSI MPG B550i Gaming Edge WiFi – это материнская плата форм-фактора mini-ITX, и как полагается для своего стандарта с некоторыми ограничениями, и как все «крохи» имеет собственные «но», но этих самых «но» сразу несколько, поэтому перед владельцем встанут сложности. Новинка очень интересная и потребует от хозяина усидчивости и сноровки.

Александр Андерсон

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