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Тестирование трех поколений видеокарт в игре Death Stranding

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В данном обзоре будет проведено сводное тестирование трех поколений видеокарт в игре Death Stranding, основанной на движке Decima (использовался в Until Dawn, Horizon Zero Dawn и других). С рецензией по ней вы можете ознакомиться, перейдя по этой ссылке.

Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

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Системные требования

Минимальные системные требования:

  • Операционная система: Windows 10 (64-битная версия).
  • Процессор: Intel Core i5-3470 или AMD Ryzen 3 1200.
  • Оперативная память: 8 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 80 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 3 Гбайт или AMD Radeon RX 560 4 Гбайт.

Рекомендуемые системные требования:

  • Операционная система: Windows 10 (64-битная версия).
  • Процессор: Intel Core i7-3770 или AMD Ryzen 5 1600.
  • Оперативная память: 8 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 80 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 Гбайт или ATI Radeon RX 580 8 Гбайт.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Графические настройки

  • Версия Бета.
  • DirectX 12.
    • Детализация объектов - очень высокая.
    • Память для стриминга текстур - высокая.
    • Разрешение теней - высокое.
    • Объемный свет - включен.
    • Отражения в экранном пространстве - включены.
    • NVIDIA DLSS - включена/качество/производительность.
    • FidelityFX CAS - включена/выключена.
    • Резкость - 0/100.
    • Сглаживание - TAA.
    • Глубина резкости - включена.
    • Размытие в движении - включено.

Видеоролик тестового отрезка:

Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт

1920х1080

Разгон

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 Номинал

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1920х1080

Разгон

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 Номинал

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1920х1080

Разгон

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 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1080

Разгон

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 Номинал

Включите JavaScript, чтобы видеть графики

2560х1080

Разгон

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 Номинал

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2560х1080

Разгон

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 Номинал

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2560х1440

Разгон

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 Номинал

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 Номинал

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Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

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Теги

amd intel nvidia тест phoenix death stranding kojima productions sony interactive entertainment decima

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