В данном обзоре будет проведено сводное тестирование трех поколений видеокарт в игре Death Stranding, основанной на движке Decima (использовался в Until Dawn, Horizon Zero Dawn и других). С рецензией по ней вы можете ознакомиться, перейдя
по этой ссылке.
Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.
Системные требования
Минимальные системные требования:
Операционная система: Windows 10 (64-битная версия).
Процессор: Intel Core i5-3470 или AMD Ryzen 3 1200.
Оперативная память: 8 Гбайт.
Свободное место на HDD: 80 Гбайт.
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 3 Гбайт или AMD Radeon RX 560 4 Гбайт.
Рекомендуемые системные требования:
Операционная система: Windows 10 (64-битная версия).
Процессор: Intel Core i7-3770 или AMD Ryzen 5 1600.
Оперативная память: 8 Гбайт.
Свободное место на HDD: 80 Гбайт.
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 Гбайт или ATI Radeon RX 580 8 Гбайт.
Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования
Тестовые конфигурации
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Тесты видеокарт проводились на следующем стенде:
Процессор: Intel Core i7-8700K (Coffee Lake, L3 12 Мбайт), 3700 @ 4900 МГц;
Материнская плата: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;
Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);
Оперативная память: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В), X.M.P. - on;
Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;
Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;
Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув);
Корпус: открытый тестовый стенд;
Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц);
Телевизор: 40" LG 40UF670V (Wide LCD, 3840x2160 / 60 Гц).
Видеокарты:
GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт - 1815/14000 @ 2085/16000 МГц (ASUS);
GeForce RTX 2080 Super 8192 Mбайт - 1905/15500 @ 2070/18000 МГц (NVIDIA);
GeForce RTX 2080 8192 Mбайт - 1810/14000 @ 2020/16000 МГц (NVIDIA);
GeForce RTX 2070 Super 8192 Mбайт - 1875/14000 @ 2085/16000 МГц (ASUS);
GeForce RTX 2070 8192 Mбайт - 1750/14000 @ 2010/16000 МГц (Gigabyte);
GeForce RTX 2060 Super 8192 Mбайт - 1805/14000 @ 2085/16000 МГц (NVIDIA);
GeForce RTX 2060 6144 Mбайт - 1845/14000 @ 2055/16000 МГц (NVIDIA);
GeForce GTX 1660 Ti 6144 Mбайт - 1870/12000 @ 2055/15000 МГц (Gigabyte);
GeForce GTX 1660 Super 6144 Mбайт - 1885/14000 @ 2035/15500 МГц (MSI);
GeForce GTX 1660 6144 Mбайт - 1850/8000 @ 2055/9500 МГц (Palit);
GeForce GTX 1650 Super 4096 Mбайт - 1840/12000 @ 2025/14000 МГц (Gigabyte);
GeForce GTX 1650 4096 Mбайт - 1815/8000 @ 2040/9500 МГц (MSI);
GeForce GTX 1080 Ti 11264 Mбайт - 1875/11000 @ 2050/11800 МГц (Palit);
GeForce GTX 1080 8192 Mбайт - 1800/10000 @ 2080/11500 МГц (Gigabyte);
GeForce GTX 1070 Ti 8192 Mбайт - 1770/8008 @ 2040/9500 МГц (Gigabyte);
GeForce GTX 1070 8192 Mбайт - 1780/8008 @ 2050/9500 МГц (MSI);
GeForce GTX 1060 6144 Mбайт - 1870/8008 @ 2070/9400 МГц (ASUS);
GeForce GTX 1060 3072 Mбайт - 1860/8008 @ 2040/9300 МГц (MSI);
GeForce GTX 1050 Ti 4096 Mбайт - 1720/7012 @ 1900/8000 МГц (Palit);
GeForce GTX 1050 3072 Mбайт - 1750/7012 @ 1900/8000 МГц (Gigabyte);
GeForce GTX 1050 2048 Mбайт - 1740/7012 @ 1920/8000 МГц (Palit);
GeForce GTX 980 Ti 6144 Mбайт - 1076/7012 @ 1420/8100 МГц (Zotac);
GeForce GTX 980 4096 Mбайт - 1216/7012 @ 1440/8000 МГц (Palit);
GeForce GTX 970 4096 Mбайт - 1178/7012 @ 1430/8000 МГц (Zotac);
GeForce GTX 960 2098 Mбайт - 1178/7012 @ 1450/8000 МГц (Gigabyte);
GeForce GTX 950 2098 Mбайт - 1188/6600 @ 1480/8000 МГц (Palit);
Radeon RX 5700 XT 8192 Мбайт - 1820/14000 @ 2050/15000 МГц (MSI);
Radeon RX 5700 8192 Мбайт - 1700/14000 @ 1920/15000 МГц (Sapphire);
Radeon RX Vega 64 8192 Mбайт - 1546/950 @ 1680/1050 МГц (Sapphire);
Radeon RX Vega 56 8192 Mбайт - 1471/800 @ 1640/950 МГц (Sapphire);
Radeon RX 590 8192 Мбайт - 1545/8000 @ 1670/9000 МГц (PowerColor);
Radeon RX 580 8192 Мбайт - 1346/8000 @ 1450/9000 МГц (Gigabyte);
Radeon RX 570 8192 Мбайт - 1244/7000 @ 1440/8000 МГц (MSI);
Radeon RX 560 2048 Мбайт - 1275/7000 @ 1430/8000 МГц (ASUS);
Radeon R9 Fury X 4096 Мбайт - 1050/500 @ 1150/500 МГц (Sapphire);
Radeon R9 Fury 4096 Мбайт - 1000/500 @ 1100/500 МГц (Sapphire);
Radeon RX 480 4096 Мбайт - 1266/8000 @ 1340/8700 МГц (Sapphire);
Radeon RX 470 4096 Мбайт - 1206/6600 @ 1330/7600 МГц (Gigabyte);
Radeon RX 460 2048 Мбайт - 1206/7000 @ 1350/8000 МГц (PowerColor).
Программное обеспечение:
Операционная система: Windows 10 x64;
Драйверы видеокарт: NVIDIA GeForce 451.48 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 20.5.1.
Утилиты: FPS Monitor Build 5102, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.2.
Инструментарий и методика тестирования
Для более наглядного сравнения видеокарт игра, используемая в качестве тестового приложения, запускалась в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1080, 2560 х 1440 и 3440 х 1440.
В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. В игре замерялись
1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена
Графические настройки
Версия Бета.
DirectX 12.
Детализация объектов - очень высокая.
Память для стриминга текстур - высокая.
Разрешение теней - высокое.
Объемный свет - включен.
Отражения в экранном пространстве - включены.
NVIDIA DLSS - включена/качество/производительность.
FidelityFX CAS - включена/выключена.
Резкость - 0/100.
Сглаживание - TAA.
Глубина резкости - включена.
Размытие в движении - включено.
Видеоролик тестового отрезка:
VIDEO
Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт
1920х1080
Разгон
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1920х1080
Разгон
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1920х1080
Разгон
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2560х1080
Разгон
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2560х1080
Разгон
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2560х1080
Разгон
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2560х1440
Разгон
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2560х1440
Разгон
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2560х1440
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3440х1440
Разгон
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3440х1440
Разгон
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3440х1440
Разгон
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Дмитрий Олегович aka
PhoenixOC
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации:
donnerjack.
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