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Серия WRC появилась в 2010 году. Все симулятору раллийных гонок на тот момент уже прекратили свое существование. И погонять в волю можно было только в достаточно аркадной серии DIRT.

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Первая игра серии была выпущена студией Milestone и отличалась очень скромной графикой. На ее фоне первый DIRT (тот еще, под наименованием Колина МакРея) выглядел просто навсегда лучше. Да и по физике минимум не хуже. Но это было только начало серии.

Вначале игры нас встречает меню:

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Меню игры Здесь расположены подменю: Карьера, Академия WRC, одиночные гонки, гонки онлайн и настройки самой игры.

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Академия WRC реклама Экран выбора трассы и автомобиля для быстрой гонки реклама Тестируемый отрезок. Ралли Финляндия Физика в игре была довольно простая и больше подходила к аркадам. Особенно это было заметно при управлении монстрами группы Б.



В 2012 году выходит третья серия игры - WRC 3. Основная концепция не поменялась. Главное меню игры. Можно было делать карьеру в гонках, играть в чемпионате, выполнять задания и участвовать в онлайне. Дорога к славе. "Дорога к славе" несколько напоминает некоторые игры серии NFS: выполняя задания, в конце нужно победить того или иного гонщика. В качестве приза: разные улучшения автомобилей(и сами машины).

Общий вид автомобиля в игре Тестируемый отрезок. Финляндия, спецучасток Horkka.



От игре к игре, графика и физика понемногу улучшались. Но до лидеров аркадных гонок еще было далеко…

Можно сказать, что переломным моментом стал переход к другому издателю - Kylotonn. Игра перешла на другой движок и стала работать на dx11 вместо dx9.

WRC 5 выходит в 2015 году.

Меню игры Концепция практически не поменялась: одиночная кампания, онлайн и настройки. В одиночной кампании можно выбрать один этап, гонку, режим карьеры или пройти испытания.

Графика заметно улучшилась. Были внесены изменения в физику поведения автомобилей.

Меню просмотра выбранного автомобиля Финляндия, спецучасток Horkka

В WRC 7 (2017 год) поведение автомобилей сделали реалистичнее, сложнее. Игра стала уже действительно напоминать симулятор. Но разработчики не перегибали палку реализма, как это произошло с очень спорной DIRT RALLY.

Основное меню игры Общий вид автомобиля Создатели довольно неплохо подошли к реализации освещения в игре Тестовый отрезок. Horkka, Финляндия

Последняя игра серии - WRC 9 (2020 год) немного похорошела по графике и стала требовать неплохие ресурсы видеокарты. Достаточно значительные изменения произошли в качестве освещения (тени, лучи солнца,реализация погодных условий).

Меню игры Меню онлайна сильно разрослось Общий вид автомобиля Заметно изменился режим карьеры.Теперь вам нужно не просто выигрывать гонки, но и заниматься менеджментом команды (и это уже общий тренд подобных игр). Это вовсе не интересно и нудно. Подобными вещами в реальности занимаются только в самых бедных командах (и то, в основном, региональных чемпионатов).Там можно встретить случаи, когда муж является гонщиком, жена - менеджер и психолог, теща - физиотерапевт. А дети - колеса прикручивают...Ну, утрирую немного... Физика также претерпела изменения. Но все равно заметны довольно серьезные просчеты. Многие камни на гравийных трассах вообще не воспринимаются при движении и носят только декоративный характер. В то же время не сильно заметный холмик или перегиб трассы запросто может отправить вашу машину в овраг. Еще один важный минус серии - плохо реализованное ощущение скорости. Она вообще не чувствуется. Не один раз я поначалу уезжал мимо поворота, просто потому, что не успевал оттормозиться. На взгляд, скорость в такие моменты не превышает 60-70 км/ч ( смотреть на спидометр некогда).Но на самом деле, скорость хорошо за сотку. Над этим разработчикам стоит задуматься (справедливости ради: этим страдают фактически все опробованные мной игры).

Довольно хорошо получилось реализовать моменты проезда через лужи. Машина получает увесистый акваудар в днище и немного сбрасывается с траектории.

Гравийная трасса в дождь. Уэльс Стекло быстро покрывается грязью и дворники на лобовом стекле становятся неотъемлемой частью гонки.

Гравийная трасса. Вид изнутри... Реализация дождя в игре Ночной спецучасток. Япония Немного перемудрили с двумя вещами: физика в деревьев в дождь (они так рьяно гнуться, что наводит на мысль о немедленной остановке гонки и укрытии в ближайшем убежище). Второй момент: освещение при восходе/закате солнца. Прямые лучи просто не дают возможность разглядеть трассу (а у нас ведь нет козырька или солнечных очков).

Лучи в игре На восходе или закате, солнце часто мешает разглядеть рельеф дороги Тестовый отрезок. Финляндия, Horkka А вот, что касается оптимизации, тут у серии имеются серьезные проблемы с самого начала. Все, опробованные мной игры, просто безобразно идут без включения вертикальной синхронизации. В противном случае, изображение идет с постоянными микрофризами. Это очень неприятно для глаз. Причем, в некоторых просто необходимо включить режим "окно во весь экран".

Тестирование проводилось на системе с процессором i5-4690K (4500 МГц) и видеокартой GTX 1070.

Оперативная память: 16 Гб (1800 МГц),операционная система: Windows 10 (LTSC).

Все игры серии абсолютно равнодушны к процессору. Только две последние игры (это WRC 9 и 8 (ее не стал тестировать)) предъявляют повышенные требования к видеокарте.

Тестовые отрезки довольно сильно различаются, но попытался выбрать схожие (Финляндия, спецучасток с названием Horkka), чтобы можно было посмотреть разницу в производительности и оценить прогресс в графике.

Тестирование происходило с помощью программы MSI Afterburner.

Сводная таблица результатов тестирования. Что имеем в итоге? Последняя игра серии (как и ее предшественница), претендует на звание симулятора (хотя тут можно и поспорить), практически не имеет конкурентов (ну парочка игр DIRT Rally 1-2). Подойдет любителям раллийных гонок. Не ждите только сверхреалистичной физики - это в принципе невозможно (тем более, когда речь заходит об игре). Ну и графика вовсе не передовая. Хотя в пылу гонки на это вообще не обращаешь внимания. Для меня у WRC 9 только один серьезный минус: скудный выбор легендарных автомобилей. Очень хотелось бы "популять" на Lancia Delta S4 или Peugeot 205 T16 по асфальту Корсики...