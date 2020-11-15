Обзор и тестирование игр серии World Rally Championship
Серия WRC появилась в 2010 году. Все симулятору раллийных гонок на тот момент уже прекратили свое существование. И погонять в волю можно было только в достаточно аркадной серии DIRT.
реклама
Первая игра серии была выпущена студией Milestone и отличалась очень скромной графикой. На ее фоне первый DIRT (тот еще, под наименованием Колина МакРея) выглядел просто навсегда лучше. Да и по физике минимум не хуже. Но это было только начало серии.
Вначале игры нас встречает меню:
Здесь расположены подменю: Карьера, Академия WRC, одиночные гонки, гонки онлайн и настройки самой игры.
реклама
реклама
реклама
Физика в игре была довольно простая и больше подходила к аркадам. Особенно это было заметно при управлении монстрами группы Б.
В 2012 году выходит третья серия игры - WRC 3. Основная концепция не поменялась.
Можно было делать карьеру в гонках, играть в чемпионате, выполнять задания и участвовать в онлайне.
"Дорога к славе" несколько напоминает некоторые игры серии NFS: выполняя задания, в конце нужно победить того или иного гонщика. В качестве приза: разные улучшения автомобилей(и сами машины).
От игре к игре, графика и физика понемногу улучшались. Но до лидеров аркадных гонок еще было далеко…
Можно сказать, что переломным моментом стал переход к другому издателю - Kylotonn. Игра перешла на другой движок и стала работать на dx11 вместо dx9.
WRC 5 выходит в 2015 году.
Концепция практически не поменялась: одиночная кампания, онлайн и настройки.
Графика заметно улучшилась. Были внесены изменения в физику поведения автомобилей.
В WRC 7 (2017 год) поведение автомобилей сделали реалистичнее, сложнее. Игра стала уже действительно напоминать симулятор. Но разработчики не перегибали палку реализма, как это произошло с очень спорной DIRT RALLY.
Последняя игра серии - WRC 9 (2020 год) немного похорошела по графике и стала требовать неплохие ресурсы видеокарты. Достаточно значительные изменения произошли в качестве освещения (тени, лучи солнца,реализация погодных условий).
Заметно изменился режим карьеры.Теперь вам нужно не просто выигрывать гонки, но и заниматься менеджментом команды (и это уже общий тренд подобных игр). Это вовсе не интересно и нудно. Подобными вещами в реальности занимаются только в самых бедных командах (и то, в основном, региональных чемпионатов).Там можно встретить случаи, когда муж является гонщиком, жена - менеджер и психолог, теща - физиотерапевт. А дети - колеса прикручивают...Ну, утрирую немного...
Физика также претерпела изменения. Но все равно заметны довольно серьезные просчеты. Многие камни на гравийных трассах вообще не воспринимаются при движении и носят только декоративный характер. В то же время не сильно заметный холмик или перегиб трассы запросто может отправить вашу машину в овраг. Еще один важный минус серии - плохо реализованное ощущение скорости. Она вообще не чувствуется. Не один раз я поначалу уезжал мимо поворота, просто потому, что не успевал оттормозиться. На взгляд, скорость в такие моменты не превышает 60-70 км/ч ( смотреть на спидометр некогда).Но на самом деле, скорость хорошо за сотку. Над этим разработчикам стоит задуматься (справедливости ради: этим страдают фактически все опробованные мной игры).
Довольно хорошо получилось реализовать моменты проезда через лужи. Машина получает увесистый акваудар в днище и немного сбрасывается с траектории.
Стекло быстро покрывается грязью и дворники на лобовом стекле становятся неотъемлемой частью гонки.
Немного перемудрили с двумя вещами: физика в деревьев в дождь (они так рьяно гнуться, что наводит на мысль о немедленной остановке гонки и укрытии в ближайшем убежище). Второй момент: освещение при восходе/закате солнца. Прямые лучи просто не дают возможность разглядеть трассу (а у нас ведь нет козырька или солнечных очков).
А вот, что касается оптимизации, тут у серии имеются серьезные проблемы с самого начала. Все, опробованные мной игры, просто безобразно идут без включения вертикальной синхронизации. В противном случае, изображение идет с постоянными микрофризами. Это очень неприятно для глаз.
Причем, в некоторых просто необходимо включить режим "окно во весь экран".
Тестирование проводилось на системе с процессором i5-4690K (4500 МГц) и видеокартой GTX 1070.
Оперативная память: 16 Гб (1800 МГц),операционная система: Windows 10 (LTSC).
Все игры серии абсолютно равнодушны к процессору. Только две последние игры (это WRC 9 и 8 (ее не стал тестировать)) предъявляют повышенные требования к видеокарте.
Тестовые отрезки довольно сильно различаются, но попытался выбрать схожие (Финляндия, спецучасток с названием Horkka), чтобы можно было посмотреть разницу в производительности и оценить прогресс в графике.
Тестирование происходило с помощью программы MSI Afterburner.
Что имеем в итоге? Последняя игра серии (как и ее предшественница), претендует на звание симулятора (хотя тут можно и поспорить), практически не имеет конкурентов (ну парочка игр DIRT Rally 1-2). Подойдет любителям раллийных гонок. Не ждите только сверхреалистичной физики - это в принципе невозможно (тем более, когда речь заходит об игре). Ну и графика вовсе не передовая. Хотя в пылу гонки на это вообще не обращаешь внимания. Для меня у WRC 9 только один серьезный минус: скудный выбор легендарных автомобилей. Очень хотелось бы "популять" на Lancia Delta S4 или Peugeot 205 T16 по асфальту Корсики...
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила