Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Краткий обзор первого сезона сериала «Институт»

Не все то «золото», что написал Стивен Кинг. Да, Кинг является чрезвычайно популярным писателем для экранизаций (а может и самый-самый). Но не все его экранизации хороши.
[ ] для раздела Блоги
+
+

Все сериалы я делю на три вида. Одни имеют отдельную сюжетную линию в каждой серии, этакий минифильм с новой историей. Другие же имеют целый сюжет, который логически заканчивается к концу сезона. Такой подход мне нравится, ибо имеется вполне оконченное «произведение», пусть и с намеком на продолжение. Иногда же, окончание сезона приходится на кульминационный момент сюжета, когда еще ничего не ясно. И такое не по нраву. Но данный сериал относится, скорее, ко второму типу.

Не все то «золото», что написал Стивен Кинг. Да, Кинг является чрезвычайно популярным писателем для экранизаций (а может и самый-самый). Но не все его экранизации хороши. Тем более, что его плодовитость имеет и обратную сторону: сюжеты некоторых произведений часто похожи или частично идеями пересекаются.

реклама



В 2025 году также было несколько экранизаций его работ. И вот выходит сериал «Институт» («The Institute»), созданный для MGM+.

Сам Кинг принимал участие в его создании, режиссерами поработали Джек Бендер и Брэд Тернер, люди, искушенные в создании сериалов. Также подобрали соответствующий актерский состав: Джо Фриман, Бен Барнс, Мэри-Луиз Паркер, Фионн Лэйрд, Ханна Голуэй, Джулиан Ричингс, Роберт Джой и другие. Если взрослые актеры уже так или иначе засветились в кинематографе, то молодые актеры мне абсолютно не известны.

реклама



Это фантастический сериал, растянутый на 8-мь серий.

В основе сюжета лежит история молодого паренька, который обладает очень сильными познаниями в математике, физике и прочих «школьных премудростях». Эдакий вундеркинд.

Но, кроме этого, в минуты стресса, гнева он проявляет очень слабые навыки телекинеза. Что и замечают некоторые люди. И пацана (а зовут его Люк, прям джедай) похищают из его дома, попутно убивая мать и отца. Очнулся Люк уже в практически своей комнате, но в совершенно другом месте.

реклама



И это тот самый Институт из названия сериала. Здесь он знакомится и с другими подростками, которые также обладают некими паранормальными способностями.

Руководит данным заведением женщина мисс Сиксби.

реклама



И она пойдет на все, чтобы выполнить некие установки, которые пока неведомы ни Люку, ни зрителю…

Бывалые обитатели заведения знакомят Люка с внутренним распорядком. По сути, тут ведут какие-то опыты над детьми, чтобы усилить их способности. Или даже открыть новые.

 И все это подается под соусом спасения мира. Ни больше, ни меньше.

Сами опыты довольно жестокие, этот момент очень хорошо в сериале прописан.

Каждый ребенок это переносит по-своему. Кому-то дается это более легко, а кто-то буквально начинает умирать. Но это только начало пути. По рассказам мисс Сикбси, после проведения опытов, когда испытуемый покажет хорошие результаты, его переведут в дальнее здание, где и будет происходить та самая, жизненно важная, работа.

А после ее окончания, детям стирают память и возвращают домой.

Но дети не так и малы, чтобы верить в эти сказки. Тем более, что некоторые умеют читать мысли. Наши герои понимают, что домой они не попадут. И стоит подумать о побеге. Люк, как очень смышленый пацан, над этим планом постоянно думает. Но воплощение начинается лишь тогда, когда в Институт попадает совсем уж маленький мальчик Эвери, который обладает уникальной способностью проникать глубоко в сознание людей.

А в это же время, в близлежащий городок приезжает бывший полицейский Тим Джеймисон. Он устраивается ночным обходчиком.

Это человек, который просто ночью патрулирует городок, проверяя магазины, дома на предмет взлома. Но формально, полицейским он не считается. И вот Тим сталкивается со странной женщиной, которая рассказывает типичные истории заговора. Что есть люди, которые могут менять ход событий и убирать мешающих им людей. Все ее считаю сумасшедшей. Тим относится в старухе более благосклонно, ибо и его мать страдала психическими отклонениями на старости лет. Но одно из ее «предсказаний» сбывается, что несколько беспокоит Тима. А после разговора Тима о старухе с местной журналисткой, старуху находят мертвой… Как бывший коп, Тим не может просто так это оставить и пытается докопаться до истины. Некоторые нити ведут именно к таинственному Институту, который официально фигурирует, как хим.лаборатория, где велись какие-то секретные разработки.

Примерно к середине сезона, нам уже практически полностью расскажут, зачем нужны «особенные» дети. Их используют для выполнения некоторых «пикантных миссий». Например, практически вселяясь в разум «жертвы», можно совершить убийство. И никто ничего не заподозрит. Именно так и происходит с каким-то русским (может крупный бизнесмен, а может бандит), когда подконтрольный разум врача, вместо обезболивающего вкалывает смертельную инъекцию.

Сделать такое в одиночку подростки не могут. Это «массовая операция», когда группа пытается взломать разум человека через одного «проводника».

Как правило, «проводник» после этого может даже умереть. Или стать «гоблином». Так называют тех, кто стал формальным «овощем», и их используют, как некую «энергетическую батарею».

 Но формальный итог для всех детей один – смерть. Их тела сжигают в крематории. Люк и его товарищи об этом узнают через способность Эвери. И побег становится единственно возможным способом выжить…

Очень часто, уже первые минуты сериала настраивают на положительный лад. И иногда на это работает музыка в сериале. Вот и в данном случае, заглавная песня лично меня настроила в «правильное русло». Чем-то она мне напомнила известную песню из второй «Борды», хотя исполнители разные.

Сериал, в общем, понравился. Тут есть интересные персонажи. Дети не обладают великими сверхспособностями и сбежать просто так не могут. Это вам ни разу не «люди Х».

Сюжет также весьма неплох, хотя и не вполне оригинален. Да, нечто похожее уже было. Другое дело, что в конце оказывается, что слова мисс Сиксби о спасении мира правда.

И ради этого приходится жертвовать малым, хоть это «малое» и есть дети. Вот такой поворот…

В общем, все довольно неоднозначно.  Сериал заканчивается так, что есть и окончание истории наших основных персонажей (на случай провала сериала), и есть прямые намеки на продолжение (если все сложится хорошо и выйдет второй сезон).

Некто могущественный и таинственный...Ну, я, по крайней мере, его буду ждать.

Краткий вердикт: не шедевр, но посмотреть можно.

Добавить в закладки

Теги

институт
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор ноутбука ASUS VivoBook S14 (M3407H)
3
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
31
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G16 (G615LR)
2
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Plus
12
Обзор и тестирование монитора Titan Army C30SK Pro
5
Обзор игровой мыши MSI Forge GM300
31
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B850I Edge TI WIFI
21
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ventus 2X OC White
22
Обзор и тестирование блока питания XPG Pylon II
2
Обзор портативной Bluetooth колонки Tronsmart T8
3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Valve представила новую домашнюю игровую консоль Steam Machine по конкурентоспособной цене
+
В Японии опубликовали первые изображения повреждений корабля после атаки рельсотрона
+
Новый кроссовер Lada Azimut заметили на дорогах общего пользования
5
Пользователи негативно восприняли идею Microsoft превратить Windows в агентную ОС с обилием ИИ
2
В Hardware Unboxed предупреждают о грядущем подорожании графических процессоров
2
Зафиксирован новый случай выхода из строя процессора Ryzen 7 7800X3D на плате ASRock
2
Минобороны США объявило о начале операции «Южное копьё» в Южной Америке
4
Учёные составили карту древнеримских дорог протяжённостью более 100 000 километров
+
Издатель PUBG предлагает сотрудникам уволиться ради превращения в «ИИ-компанию»
+
Microsoft прикрыла популярный офлайн-способ пиратской активации Windows 10 и 11
3
AMD заявляет о более чем 70% приросте производительности и эффективности Zen 6 процессоров Venice
3
В Беларуси начались предварительные заказы на электрические кроссоверы Dongfeng Vigo
+
Средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России превысила 3,4 млн рублей
1
Эксперты назвали 5 топовых китайских смартфонов в качестве альтернативы устройствам Apple и Samsung
1
Casio представила научный калькулятор fx-9910CW ClassWiz с функцией электронных таблиц
1
Два китайских автомобиля GAC и Hongqi попали в Книгу рекордов Гиннесса
+
В Косово запустили серийное производство ударных БПЛА
1
Половина закрытий торговых точек в ТЦ России пришлась на магазины одежды и обуви
2
Исследователи создали необычного робота по облику устройства из культового фильма «Интерстеллар»
+
Находка на Шпицбергене возрастом 249 миллионов лет перевернула представления о скорости эволюции
1

Популярные статьи

Почему Steam Machine — это лучшее игровое устройство 2025 года с отличными перспективами на будущее
36
Лучшие электронные книги в 2025-2026 году — выбираем недорогую модель с диагональю 6 дюймов
17
Большая подборка игр и дополнений с сильной зимней атмосферой
16
Обзор проектора Wanbo Projector X5 Pro с функциями Smart TV
2
Краткий обзор первого сезона сериала «Институт»
+

Сейчас обсуждают

Johan_WTF
13:59
Не нужно стучать ботинком по трибуне товарищ Хрущёв Через несколько лет его можно будет купить, а может быть даже принять в дар :)
Литва усилит контроль над транзитным участком в Калининградскую область
Алескандр Индустриевич
13:59
Я думаю что ты уо.
Почему Steam Machine — это лучшее игровое устройство 2025 года с отличными перспективами на будущее
Johan_WTF
13:52
Дизайн напоминает HD4870
ASUS ROG Matrix Platinum RTX 5090 поступила в продажу по цене 4099 евро
Родион Вестов
13:40
- ".....Немного обескураживает экономичная комплектация, при том, что сам проектор ощущается как устройство премиум-класса. А именно – в комплекте нет пары «мизинчиковых» батареек........" - Все что ...
Обзор проектора Wanbo Projector X5 Pro с функциями Smart TV
Дмитрий Патрушев
13:37
И с меньшим фпс в играх твоя десятка.
Почему Steam Machine — это лучшее игровое устройство 2025 года с отличными перспективами на будущее
Сергей Анатолич
13:34
Я чо то не пойму как ихней бизнес работает. Израиль выпрашивает у США оружие для борьбы с Ираном и в то же время продаёт Греции своё оружие, коего у них, как я понимаю, с избытком. Как это? Хотя о чём...
Reuters: Греция ведёт переговоры с Израилем о приобретении РСЗО PULS
Overseer man
13:33
Windows 11 уже таковой и является. Поэтому вместо нее в дальнейшем лучше использовать Linux. Такие дистрибутивы как Nobara, Catchy OS, POP OS, Fedora.
Пользователи негативно восприняли идею Microsoft превратить Windows в агентную ОС с обилием ИИ
Сергей Анатолич
13:28
Ну это естественно с точки зрения сша. Надо же им на ком то свою ядерную бомбу B61-12 испытать? Как уже много раз, сша лучше всего испытывает всю свою гадость на своих же сателлитах.🤣
Американский стратегический бомбардировщик был замечен над несколькими европейскими странами
RandomXP
13:25
Думаешь по этому производители видеокарт не выпускают карты, которые могут 4К в нативе с трассировкой пути в 120кс?
Почему Steam Machine — это лучшее игровое устройство 2025 года с отличными перспективами на будущее
RandomXP
13:23
Да в общем то игры и сейчас можно так настроить, что бы они не жрали больше 8 гигов. Вот будет у тебя в игре опция настроек Стим Машин, которая будет еще и автоматом выбираться при запуске на этой сис...
Почему Steam Machine — это лучшее игровое устройство 2025 года с отличными перспективами на будущее
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter