Все сериалы я делю на три вида. Одни имеют отдельную сюжетную линию в каждой серии, этакий минифильм с новой историей. Другие же имеют целый сюжет, который логически заканчивается к концу сезона. Такой подход мне нравится, ибо имеется вполне оконченное «произведение», пусть и с намеком на продолжение. Иногда же, окончание сезона приходится на кульминационный момент сюжета, когда еще ничего не ясно. И такое не по нраву. Но данный сериал относится, скорее, ко второму типу.

Не все то «золото», что написал Стивен Кинг. Да, Кинг является чрезвычайно популярным писателем для экранизаций (а может и самый-самый). Но не все его экранизации хороши. Тем более, что его плодовитость имеет и обратную сторону: сюжеты некоторых произведений часто похожи или частично идеями пересекаются.

В 2025 году также было несколько экранизаций его работ. И вот выходит сериал «Институт» («The Institute»), созданный для MGM+.

Сам Кинг принимал участие в его создании, режиссерами поработали Джек Бендер и Брэд Тернер, люди, искушенные в создании сериалов. Также подобрали соответствующий актерский состав: Джо Фриман, Бен Барнс, Мэри-Луиз Паркер, Фионн Лэйрд, Ханна Голуэй, Джулиан Ричингс, Роберт Джой и другие. Если взрослые актеры уже так или иначе засветились в кинематографе, то молодые актеры мне абсолютно не известны.

Это фантастический сериал, растянутый на 8-мь серий.

В основе сюжета лежит история молодого паренька, который обладает очень сильными познаниями в математике, физике и прочих «школьных премудростях». Эдакий вундеркинд.

Но, кроме этого, в минуты стресса, гнева он проявляет очень слабые навыки телекинеза. Что и замечают некоторые люди. И пацана (а зовут его Люк, прям джедай) похищают из его дома, попутно убивая мать и отца. Очнулся Люк уже в практически своей комнате, но в совершенно другом месте.

И это тот самый Институт из названия сериала. Здесь он знакомится и с другими подростками, которые также обладают некими паранормальными способностями.

Руководит данным заведением женщина мисс Сиксби.

И она пойдет на все, чтобы выполнить некие установки, которые пока неведомы ни Люку, ни зрителю…

Бывалые обитатели заведения знакомят Люка с внутренним распорядком. По сути, тут ведут какие-то опыты над детьми, чтобы усилить их способности. Или даже открыть новые.

И все это подается под соусом спасения мира. Ни больше, ни меньше.

Сами опыты довольно жестокие, этот момент очень хорошо в сериале прописан.

Каждый ребенок это переносит по-своему. Кому-то дается это более легко, а кто-то буквально начинает умирать. Но это только начало пути. По рассказам мисс Сикбси, после проведения опытов, когда испытуемый покажет хорошие результаты, его переведут в дальнее здание, где и будет происходить та самая, жизненно важная, работа.

А после ее окончания, детям стирают память и возвращают домой.

Но дети не так и малы, чтобы верить в эти сказки. Тем более, что некоторые умеют читать мысли. Наши герои понимают, что домой они не попадут. И стоит подумать о побеге. Люк, как очень смышленый пацан, над этим планом постоянно думает. Но воплощение начинается лишь тогда, когда в Институт попадает совсем уж маленький мальчик Эвери, который обладает уникальной способностью проникать глубоко в сознание людей.

А в это же время, в близлежащий городок приезжает бывший полицейский Тим Джеймисон. Он устраивается ночным обходчиком.

Это человек, который просто ночью патрулирует городок, проверяя магазины, дома на предмет взлома. Но формально, полицейским он не считается. И вот Тим сталкивается со странной женщиной, которая рассказывает типичные истории заговора. Что есть люди, которые могут менять ход событий и убирать мешающих им людей. Все ее считаю сумасшедшей. Тим относится в старухе более благосклонно, ибо и его мать страдала психическими отклонениями на старости лет. Но одно из ее «предсказаний» сбывается, что несколько беспокоит Тима. А после разговора Тима о старухе с местной журналисткой, старуху находят мертвой… Как бывший коп, Тим не может просто так это оставить и пытается докопаться до истины. Некоторые нити ведут именно к таинственному Институту, который официально фигурирует, как хим.лаборатория, где велись какие-то секретные разработки.

Примерно к середине сезона, нам уже практически полностью расскажут, зачем нужны «особенные» дети. Их используют для выполнения некоторых «пикантных миссий». Например, практически вселяясь в разум «жертвы», можно совершить убийство. И никто ничего не заподозрит. Именно так и происходит с каким-то русским (может крупный бизнесмен, а может бандит), когда подконтрольный разум врача, вместо обезболивающего вкалывает смертельную инъекцию.

Сделать такое в одиночку подростки не могут. Это «массовая операция», когда группа пытается взломать разум человека через одного «проводника».

Как правило, «проводник» после этого может даже умереть. Или стать «гоблином». Так называют тех, кто стал формальным «овощем», и их используют, как некую «энергетическую батарею».

Но формальный итог для всех детей один – смерть. Их тела сжигают в крематории. Люк и его товарищи об этом узнают через способность Эвери. И побег становится единственно возможным способом выжить…

Очень часто, уже первые минуты сериала настраивают на положительный лад. И иногда на это работает музыка в сериале. Вот и в данном случае, заглавная песня лично меня настроила в «правильное русло». Чем-то она мне напомнила известную песню из второй «Борды», хотя исполнители разные.

Сериал, в общем, понравился. Тут есть интересные персонажи. Дети не обладают великими сверхспособностями и сбежать просто так не могут. Это вам ни разу не «люди Х».

Сюжет также весьма неплох, хотя и не вполне оригинален. Да, нечто похожее уже было. Другое дело, что в конце оказывается, что слова мисс Сиксби о спасении мира правда.

И ради этого приходится жертвовать малым, хоть это «малое» и есть дети. Вот такой поворот…

В общем, все довольно неоднозначно. Сериал заканчивается так, что есть и окончание истории наших основных персонажей (на случай провала сериала), и есть прямые намеки на продолжение (если все сложится хорошо и выйдет второй сезон).

Некто могущественный и таинственный...Ну, я, по крайней мере, его буду ждать.

Краткий вердикт: не шедевр, но посмотреть можно.