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"Gedonia": инди-РПГ в большом мире (краткий обзор)

Об этой игре я узнал случайно, когда тестировал вторую часть, находящуюся в бета-версии. Опробовать первую часть также стоило...
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"Gedonia" вышла в свет в октябре 2022 года. Это инди игра от одного разработчика - Казакова Олега. Он же выступил в роли издателя. Игра заявлена в жанре РПГ.

В открытом мире. Инди-игр в таком жанре не особенно много, буквально единицы. Потому что создавать связанную систему взаимоотношений разных неписей и ключевых персонажей малым коллективом довольно сложно.

Описание из STEAM нам сообщает следующее: "Гедония это РПГ с открытым прекрасными миром, который вы свободно можете исследовать без загрузочных экранов, а также создать любой тип персонажа, какой пожелаете.

Вы простой крестьянин, который волею судеб был брошен в водоворот загадочных событий, которые принесут что-то очень темное в этот прекрасный мир.

Свобода развития персонажа, вы можете создать воина, лучника, мага, некроманта или свой собственный, уникальный билд".

Уже на стадии создания персонажа, понимаешь, что "вдохновение" черпалось в одной мегапопулярной игре, эксклюзивной для одной не самой популярной платформы... Визуально, игра ее сильно напоминает. И такая же примитивная графика... Это, конечно, облегчает создание игр для инди-разработчиков. Но потом посмотрим, как там в плане оптимизации...

Выбираем пол нашего персонажа, делаем "легкую кастомизацию" (которая бессмысленна - наш герой все равно довольно страшным выйдет) и распределяем очки на силу, ловкость, ум и умение "убалтывать" всех.

Я сразу начал с исследования мира,

который оказался довольно большим. Желтые значки заданий видны и на карте и издалека. Но вот далеко не все вы сможете выполнить сразу. Очень часто вам не будет хватать скилла для выполнения. Поэтому я набрал много побочных заданий, но далеко не все смог выполнить. Врагов в игре достаточно. И не все они бросаются на вас. Но даже олени - враги! Они будут на вас нападать, когда вы слишком близко к ним подойдете. Игра позволяет настраивать сложность поединков и это очень хорошо. По крайней мере, много врагов вы уже с самого начала сможете победить.

Лут тут также играет огромное значение.

 Для постройки дома, мебели. Для создания оружия или брони. Да еда, в конце концов. Этим не стоит пренебрегать. Одной из первых миссий будет заполучение лошади.

 Для этого нужно будет выполнить парочку миссий. И вот теперь можно "путешествовать на дальняк". Управление лошадью разочаровало: обычно это осуществляется мышью, так удобнее.

Но тут управление, как в гонках. Это гораздо менее удобно. Поэтому часто я просто бегал (бег полезен для здоровья)...

Активность миссий характерна для таких небольших проектов: есть лагерь орков, никуда они не пойдут, пока вы не пересечете некую границу. И тут уже может запуститься миссия по постройке обороны от орков

и их уничтожению.

Разнообразие врагов большое: тут и огромные пчелы,

и всякие чудища. Но много и бандитов, которых вовсе не обязательно убивать: можно попытаться стать таким же...

Игровая территория большая, это видно по карте, где представлены несколько областей.

 И везде куча заданий. Не все они интересные, но выполняя их, мы прокачиваем нашего персонажа. И это необходимо, иначе даже сюжетную линию продолжить не сможем (просто не наберем необходимый уровень). Также стоит внимательно обыскивать всякие горы и "пещеры". Там иногда можно найти хорошее вооружение или броню. Да и деньги лишними не будут. А покупки можно совершать в небольших населенных пунктах.

Благо их хватает. Скудность графики дает преимущество: отлично видны "очаги активности" в игре, поэтому пропустить что-то сложно.

В эту игру я играл несколько вечеров. И пришел к определенным выводам.

Нет, это ни разу не "The Elder Scrolls V: Skyrim". Тут нет такой же глубины сюжетов и разговоров (русской озвучки нет). Здесь не ждите таких же мощных побочных линий, что уже забываешь об основной миссии в игре. Но все равно игра прикольная. Единственная моя серьезная претензия к игре: мне такой подход к миссиям, когда ты из-за низкого скилла не можешь ее продолжить (хотя задание уже получил), не понравился. И вот висит такой огроменный список не сделанного, напрягает...

Переходим к графике в игре. Как я уже написал в самом начале, игр сделана примитивно в этом плане. Намеренно, я уверен. Настроек графики совсем мало.

Вот так игра выглядит на максимальных настройках графики:

А вот так - на минимальных:

Разница имеется в сглаживании и в тенях.

Но, если вы думаете, что такая графика позволит вам играть на калькуляторе, то вы сильно ошибаетесь.

 Вот результат производительности GT 1030 на минимальных настройках графики в разрешении 1080р.:

Сам же создатель игры заявил такие системные требования:

Тестовая система.

Процессор: i5-8400

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Тестовый отрезок мониторил через программу CapFrameX.

Тестовый "забег" проходил на максимальных настройках графики. Я получил следующий результат:

Фреймтайм.

Итог.Игра отвратительно оптимизирована! Графики же нет, как класса. Но жрет ресурсы видеокарты очень даже хорошо. Никакая GTX 960 не позволит вам комфортно играть на максимальных настройках в разрешении 1080р. И это вторая большая претензия к игре. За то время, что я провел в игре, каких-то вылетов и багов, я не заметил. Может повезло...

Выводы по игре.

Игра, несмотря на примитивную графику, мне понравилась. Есть в ней что-то такое, привлекательное. И этим она выгодно отличается от продукции мегакорпораций, которые давно разучились делать интересные проекты.

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