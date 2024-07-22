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Итоги гоночного уик-энда 20-21 июля

В эти выходные: Формула 1 в Венгрии, очередной этап WSBK на трассе Мост, этапы NASCAR и INDYCAR...
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F1. Гран-при Венгрии. Очень жарко было уже на тренировках в пятницу. Именно жарко: в Венгрии просто тропическое лето! Лучшие времена показывали и Ferrari (Карлос Сайнс), и McLaren (Ландо Норрис). В лидерах держали и пилоты Red Bull. А вот Шарль Леклер "разложил" свой болид...

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Квалификация прошла не совсем удачно. Лидировали пара McLarenов и тут Цунода жестко разбивает свой болид. До конца всего пара минут и накрапывает дождь. Квалификацию то возобновили, но что толку... Время улучшить в таком положении нельзя. итог: пара "маков" на перво ряду.

Ландо Норрис - на поуле...

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А как сложилась гонка? Это и вспоминать не хочется... Грязная, сволочная и клоунская нутрянка современной F1 вылезла наружу, абсолютно не стесняясь. Оранжевые "маки" разыграли свою игру да так, что это выглядело просто плевком в зрителей! Да и Макс Ферстаппен, который в данной гонке не смог бороться за победу, показал свои не лучшие черты... Я давно говорю, что F1 не имеет никакого основания считаться "Королевой автоспорта"! Это звание просто опозорено и правилами, и поведением. Самая грязная и убогая гонка уик-энда. Без всяких "но".

Да, "победил" Оскар Пиасти...


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INDYCAR. Торонто. Колтон Херта

и Кайл Кирквуд из команды Майкла Андретти, заняли первое и второе места в этой гонке. Причем Херта лидировал 81 круг из 85. Заслуженная победа и триумф команды Andretti Global.


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Super Formula. Фудзи. 4-й этап. Эту гонку выигрывает Шо Тсубой из команды Tom's.

В этот раз у него просто не было конкурентов на трассе.


NASCAR. Индиана. В классе NASCAR Craftsman Truck Series вторую подряд победу одержал Тай Маджески.

Несмотря на то, что за ошибку он был отправлен в конец пелетона, Тай сумел пробиться в группу лидеров и выиграть гонку. 

В NASCAR XFINITY Series победил Райли Хербст, который лидировал на последнем круге трассы Indianapolis Motor Speedway.

Для Херрбста (Stewart-Haas Racing) это первая победа в сезоне.

Cup Series. Кайл Ларсон одержал победу в гонке Brickyard 400 с двумя овертаймами.

Он смог сдержать позади себя Тайлера Реддика и Райана Блэйни на заключительном отрезке гонки.


Formula E. Лондон. Первую гонку в напряженной борьбе выиграл Паскаль Верляйн (TAG Heuer Porsche).

Эта победа выводит его на первое место в чемпионате. И до конца его остается только одна воскресная гонка...

Вторая гонка была полна драматизма и аварий... Выиграл ее Оливер Роуланд (Nissan).

Но главное, что вторым приехал Паскаль Верляйн и это сделало его чемпионом серии!


Supercars. Сидней. Двойной этап. Очень красивая ночная гонка. Первую выигрывает Чез Мостерт, который тактически переиграл Мэттью Пейна.

Именно правильная стратегия пит-стопов позволила ему догнать и обойти лидирующего Пейна.

Во второй гонке опять победил Чез Мостерт, резко приблизившись к лидерам чемпионата по очкам.


Supercup Porsche. Венгрия Хунгароринг. Эту гонку выиграл Харри Кинг.

Победитель предыдущих гонок, Ларри Тен Ворде, очень плохо провел квалификацию и стартовал с 11-й позиции, что на этой узкой и не обгонной трассе приговор...


WSBK. Мост, Чехия. Очередной этап супербайка проходил на этой чешской трассе. И опять гонку "в одни ворота" выиграл Топрак Разгатлиоглу.

Борьба шла лишь за второе место, где сцепились незаводские пилоты Dicati: Андреа Янноне и Данило Петруччи. Победителем в этой дуэли стал Петруччи. Баутиста довольствовался в гонке лишь четвертой позицией, несмотря на потерю одного антикрыла на байке.

Гонку суперпоул выигрывает... Разгатлиоглу... 

Баутиста падает на последнем круге при попытке обгона своего сокомандника Никола Булига.

И вторую гонку опять выигрывает Топрак Разгатлиоглу... Никола Булига - второй.


GTWCh. Хоккенхайм. Первую гонку выигрывает Энгель на Mercedes.

А вторую гонку в воскресенье выиграл гонщик Грин на Ferrari.


Новости и слухи.

F1. Стали известны причины, почему переговоры Эдриана Ньюи и Ferrari зашли в тупик.

 По сведениям, Ньюи хотел обустроить на новом месте 20 своих сотрудников. То есть зарплаты в 10 миллионов долларов ему было мало, так он еще и хотел уподобиться гастарбайтерам, которые тащат за собой родню?

F1. Команда Williams подтвердила, что имеет "интерес" к персоне Эстебана Окона. Об этом рассказал глава Williams Джеймс Ваулз изданию Autosport.


INDYCAR. Ходят слухи, что россиянин Роберт Шварцман

может выступать в серии гонок INDYCAR! Дело в том, что новая команда в серии, PREMA, еще не определилась со вторым пилотом. И, возможно, выпускник Академии Ferrari, будет выступать в Америке вместе с Миком Шумахером...

Ралли-марафоны. Завершился марафон "Шелковый путь", который пролегал по территории России и Монголии. Финиш прошел в столице Монголии, Улан-Баторе. В зачете грузовиков победил экипаж команды "КАМАЗ-Мастер" в составе Дмитрия Сотникова.

Вторым стал также представитель КАМАЗа, Эдуард Николаев. Третье место у белоруса Сергея Вязовича.

В группе Т1 лучшим стал гонщик команды "GAZ Raid Sport" Александр Семёнов. Его коллега по команде, Алексей Игнатов, занял второе место. На третьем - Андрей Рудской ("НГ-Энерго").

А вот в абсолютном зачете, лучшим стал Роман Русинов,

который на этот раз управлял мотовездеходом.

MotoGP. Официально стало известно, что этап в Казахстане окончательно отменен. Вместо него пройдет второй этап в Мизано.


MotoGP. В период коротких каникул между этапами, случилось значимое событие для Франческо Баньяйи: он женился на своей подруге, Домиции Кастаньини.

Среди гостей на свадьбе были пилоты Валентино Росси, Лука Марини, Франко Морбиделли, Марко Беццекки, Энеа Бастианини.


По материалам NASCAR Official Home, autosport.com.ru, motogp-news.ru, indycar.comBe on Edge страница в VK.

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Pandas
10:19
Да да, клоун, сделали специально такой разъем чтобы потом с гарантийными случаями *баться, а ты просто самый умный, умнее инженеров нв. Такие вы забавные, красные клоуны.
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
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