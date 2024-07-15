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Итоги гоночного уик-энда 13-14 июля

Формула 1 пока отдыхает. В MotoGP - каникулы. Их замещают традиционные американские гонки и новый этап WEC.
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NASCAR. Поконо. NASCAR CRAFTSMAN Truck Series. Дождливую гонку в пятницу вечером выиграл Кори Хайм.

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Он лидировал 55 кругов из 70. Для Хайма это уже пятая победа в этом сезоне (десятая в карьере). 

В NASCAR XFINITY Series на этой же трассе победил Коул Кастер,

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который является действующим чемпионом серии. Он опередил претендента на победу, Джастина Оллгайера. Для Кастера это пока первая победа в 2024 году.

В главном классе Cup Series победу одерживает Райан Блэйни.

Действующий чемпион серии, Райан Блэйни вырвался вперед на последних кругах гонки The Great American Getaway 400, опередив Денни Хэмлина. И для Блэйни это уже вторая победа в сезоне.

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INDYCAR. Айова. Первую гонку на этом овале, которая проходила вечером в субботу, выиграл Скотт МакЛахлин.

Он доминировал практически на протяжении всех 250-ти кругов, сдерживая атаки Пата О'Уорда.

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Для новозеландца МакЛахлина, победа на овале - важная веха в его карьере.

Вторую гонку выиграл Уилл Пауэр.

Сама гонка была относительно спокойная, но финиш ознаменовался небольшим завалом болидов.


WEC. Бразилия. 6 часов Интерлагоса (Rolex 6 Hours of Sao Paulo). Шестичасовую гонку выигрывает экипаж Toyota Gazoo Racing GR010 под номером 8 в составе Себастьена Буэми, Брендона Хартли и Рё Хиракавы.

Остальные места в классе гиперкаров заняли экипажи на Porsche.

В классе LMGT3 быстрейшим был экипаж команды Manthey PureRxcing (Porsche).


WSBK. Донингтон. В первой гонке не было равных Топраку Разгатлиоглу (BMW). Он лидировал с первого круга до последнего с хорошим запасом по времени.

А вот сзади кипела борьба за 2-3-ю позиции. Постепенно, к этой группе "борцунов" подъехал Альваро Баутиста (старт с 11-й позиции) и смог "отжать" третье место у сокомандника Николы Булига (Ducati). Второе место у местного пилота - Алекса Лоуса (Kawasaki).

Воскресный суперпоул снова выиграл Топрак.

 На первых кругах, ему оказывал сопротивление Булига, но потом, турок пошел в отрыв. Жаркая борьба кипела за 4-6 позиции. Там пилоты часто обгоняли друг друга довольно рискованными маневрами. Но обошлось без столкновений.

Вторую основную гонку опять выиграл Топрак.

На втором месте - Никола Булига. Алекс Лоус - на третьем. Борьба была, но лишь за пределами подиума.


WorldWCR. Донингтон. Это женский чемпионат по спортбайку. Чемпионат в этом году состоит из шести этапов:

1. Этап Эмилии-Романьи, Мировая трасса Мизано - 14-16 июня.

2. Британский этап, трасса Донингтон Парк - 12-14 июля

3. Португальский этап - 9-11 августа

4. Венгерский этап, трасса Balaton Park Circuit - 23-25 августа

5. Итальянский тур, трасса Кремона - 20-22 сентября

6. Испанский этап -18-20 октября.

Тут все девушки выступают на практически серийных байках Yamaha YZF R7. Разница в классе гонщиц тут заметно отличается. Явно доминируют представительницы Испании. И вот, первую гонку второго этапа, выигрывает в напряженной борьбе Анна Карраско.

Во второй гонке всю дистанцию между собой боролись Анна Карраско и Мария Херрера. Победа досталась Марии Херрере.

Наверно, эти две гонщицы самые сильные в этом сезоне.


Новости и слухи.

F1. Макс Ферстаппен на следующем этапе получит штраф на стартовой позиции из-за смены силового агрегата на его болиде в Канаде во время тренировки.

F1. Лиам Лоусон не впечатлил руководство Red Bull во время тестов болида RB20.

Лоусона рассматривают, как пока теоретическую замену Серхио Переса.

F1. По сведению итальянских СМИ, Эдриан Ньюи не собирается работать в команде Ferrari.

Есть инсайд, что Ньюи будет работать либо в Aston Martin, либо в McLaren.

Red Bull представила ранее анонсированный гиперкар RB17.

Спортивный автомобиль разрабатывался с применением технологий из F1, одним из инженеров, которые приложили руку к его созданию, был Эдриан Ньюи. Автомобиль снабжен безнаддувным двигателем V10 вкупе с электромотором. Автомобиль был представлен на Фестивале Скорости в Гудвуде. Ориентировочная стоимость - около 5 миллионов фунтов стерлингов.

Ралли-рейды. После восьмого этапа в марафоне "Шелковый путь" лидирует представитель команды "КАМАЗ-Мастер".

А вот белорус Сергей Вязович из-за поломки машины, опустился в общем зачете на третью позицию.

В зачете Т1 победу на свой счет записал Андрей Рудской ("НГ-Энерго").

Десятый этап (Баянхонгор - Мандалгоби, Монголия) этого марафона в классе грузовиков выиграл Эдуард Николаев ("КАМАЗ-Мастер").

Сергей Вязович на МАЗе стал вторым.

В классе Т1 опять выиграл Андрей Рудской.

Ралли-рейды. Представлен гоночный внедорожник Ford Raptor T1+, разработанный подразделением Ford Performance.

Также в разработке принимала участие фирма M-Sport, которая известна подготовкой раллийных машин. Первый выезд машины намечен на гонку Baja Hungary, которая состоится в августе. Потом - участие в Дакаре.

Goodwood Festival of Speed. На традиционном Фестивале Скорости, который проходит в Гудвуде (Англия) разбили экспериментальный электрический гиперкар Lotus Evija X.

Причем, буквально на первых же метрах заезда. Вот так: рекорд скорости на Северной петле для "электричек" установил, а покорить "Хороший лес" не смог...


По материалам NASCAR Official Home, autosport.com.ru, motogp-news.ru, autoreview.ru, Be on Edge страница в VK.

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