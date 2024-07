NASCAR. Поконо. NASCAR CRAFTSMAN Truck Series. Дождливую гонку в пятницу вечером выиграл Кори Хайм.

реклама





Он лидировал 55 кругов из 70. Для Хайма это уже пятая победа в этом сезоне (десятая в карьере).

В NASCAR XFINITY Series на этой же трассе победил Коул Кастер,

реклама





который является действующим чемпионом серии. Он опередил претендента на победу, Джастина Оллгайера. Для Кастера это пока первая победа в 2024 году.

В главном классе Cup Series победу одерживает Райан Блэйни.

Действующий чемпион серии, Райан Блэйни вырвался вперед на последних кругах гонки The Great American Getaway 400, опередив Денни Хэмлина. И для Блэйни это уже вторая победа в сезоне.

реклама









INDYCAR. Айова. Первую гонку на этом овале, которая проходила вечером в субботу, выиграл Скотт МакЛахлин.

Он доминировал практически на протяжении всех 250-ти кругов, сдерживая атаки Пата О'Уорда.

реклама





Для новозеландца МакЛахлина, победа на овале - важная веха в его карьере.

Вторую гонку выиграл Уилл Пауэр.

Сама гонка была относительно спокойная, но финиш ознаменовался небольшим завалом болидов.





WEC. Бразилия. 6 часов Интерлагоса (Rolex 6 Hours of Sao Paulo). Шестичасовую гонку выигрывает экипаж Toyota Gazoo Racing GR010 под номером 8 в составе Себастьена Буэми, Брендона Хартли и Рё Хиракавы.

Остальные места в классе гиперкаров заняли экипажи на Porsche.

В классе LMGT3 быстрейшим был экипаж команды Manthey PureRxcing (Porsche).





WSBK. Донингтон. В первой гонке не было равных Топраку Разгатлиоглу (BMW). Он лидировал с первого круга до последнего с хорошим запасом по времени.

А вот сзади кипела борьба за 2-3-ю позиции. Постепенно, к этой группе "борцунов" подъехал Альваро Баутиста (старт с 11-й позиции) и смог "отжать" третье место у сокомандника Николы Булига (Ducati). Второе место у местного пилота - Алекса Лоуса (Kawasaki).

Воскресный суперпоул снова выиграл Топрак.

На первых кругах, ему оказывал сопротивление Булига, но потом, турок пошел в отрыв. Жаркая борьба кипела за 4-6 позиции. Там пилоты часто обгоняли друг друга довольно рискованными маневрами. Но обошлось без столкновений.

Вторую основную гонку опять выиграл Топрак.

На втором месте - Никола Булига. Алекс Лоус - на третьем. Борьба была, но лишь за пределами подиума.





WorldWCR. Донингтон. Это женский чемпионат по спортбайку. Чемпионат в этом году состоит из шести этапов:

1. Этап Эмилии-Романьи, Мировая трасса Мизано - 14-16 июня.

2. Британский этап, трасса Донингтон Парк - 12-14 июля

3. Португальский этап - 9-11 августа

4. Венгерский этап, трасса Balaton Park Circuit - 23-25 августа

5. Итальянский тур, трасса Кремона - 20-22 сентября

6. Испанский этап -18-20 октября.

Тут все девушки выступают на практически серийных байках Yamaha YZF R7. Разница в классе гонщиц тут заметно отличается. Явно доминируют представительницы Испании. И вот, первую гонку второго этапа, выигрывает в напряженной борьбе Анна Карраско.

Во второй гонке всю дистанцию между собой боролись Анна Карраско и Мария Херрера. Победа досталась Марии Херрере.

Наверно, эти две гонщицы самые сильные в этом сезоне.





Новости и слухи.

F1. Макс Ферстаппен на следующем этапе получит штраф на стартовой позиции из-за смены силового агрегата на его болиде в Канаде во время тренировки.

F1 . Лиам Лоусон не впечатлил руководство Red Bull во время тестов болида RB20.

Лоусона рассматривают, как пока теоретическую замену Серхио Переса.

F1. По сведению итальянских СМИ, Эдриан Ньюи не собирается работать в команде Ferrari.

Есть инсайд, что Ньюи будет работать либо в Aston Martin, либо в McLaren.

Red Bull представила ранее анонсированный гиперкар RB17.

Спортивный автомобиль разрабатывался с применением технологий из F1, одним из инженеров, которые приложили руку к его созданию, был Эдриан Ньюи. Автомобиль снабжен безнаддувным двигателем V10 вкупе с электромотором. Автомобиль был представлен на Фестивале Скорости в Гудвуде. Ориентировочная стоимость - около 5 миллионов фунтов стерлингов.

Ралли-рейды . После восьмого этапа в марафоне "Шелковый путь" лидирует представитель команды "КАМАЗ-Мастер".

А вот белорус Сергей Вязович из-за поломки машины, опустился в общем зачете на третью позицию.

В зачете Т1 победу на свой счет записал Андрей Рудской ("НГ-Энерго").

Десятый этап (Баянхонгор - Мандалгоби, Монголия) этого марафона в классе грузовиков выиграл Эдуард Николаев ("КАМАЗ-Мастер").

Сергей Вязович на МАЗе стал вторым.

В классе Т1 опять выиграл Андрей Рудской.

Ралли-рейды. Представлен гоночный внедорожник Ford Raptor T1+, разработанный подразделением Ford Performance.

Также в разработке принимала участие фирма M-Sport, которая известна подготовкой раллийных машин. Первый выезд машины намечен на гонку Baja Hungary, которая состоится в августе. Потом - участие в Дакаре.

Goodwood Festival of Speed. На традиционном Фестивале Скорости, который проходит в Гудвуде (Англия) разбили экспериментальный электрический гиперкар Lotus Evija X.

Причем, буквально на первых же метрах заезда. Вот так: рекорд скорости на Северной петле для "электричек" установил, а покорить "Хороший лес" не смог...





По материалам NASCAR Official Home, autosport.com.ru, motogp-news.ru, autoreview.ru, Be on Edge страница в VK.