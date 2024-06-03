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Итоги гоночного уик-энда 1-2 июня

Формулы 1 не было в эти выходные. Но прошли очередные этапы в NASCAR, INDYCAR, MotoGP, MotoE, IMSA...
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INDYCAR. Детройт. Шестикратный чемпион NTT INDYCAR Series, Скот Диксон выигрывает эту гонку на городской трассе.

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Правильная стратегия гонки позволила Диксону опередить Маркуса Эрикссона на 0,8567 секунды.


NASCAR.  Остин Синдрик одерживает победу в главном классе Cup, буквально на последнем круге обойдя своего товарища по команде Райана Блейни.

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Блейни должен был выиграть гонку Enjoy Illinois 300, но это была "топливная концовка" и просто не хватало топлива. Для Синдрика это первая победа с далекой Daytona 500 2022 года...

Серия Craftsman Truck Series. Мэдисон. Гонку выигрывает Кори Хейм на Toyota под номером 11.

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Шейн ван Гизберген одержал свою первую победу в серии NASCAR Xfinity на трассе Portland International Raceway.

Чемпион австралийских суперкаров не оставил шансов никому, хотя в начале бороться было довольно сложно. На последнем рестарте гонки, ван Гисберген обгоняет лидирующего Джастина Аллгайера и финиширует первым с преимуществом в 0,941 секунды.


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IMSA. Детройт. Гонку неожиданно выигрывает экипаж прототипа Acura ARX-06 команды Wayne Taylor Racing with Andretti в составе гонщиков Рикки Тейлор и Филипе Альбукерке.

Изначально казалось, что победа достанется представителю Porsche, но не сложилось: только второе место у пилотов Ника Тэнди и Матье Жамине.

Зато в классе GTD Pro. победу отпраздновал именно Porsche 911 GT3 R в раскраске динозавра.

Гонщики Генрих и Приоль были быстрее других пилотов на заключительном этапе гонки.


24 часа Нордшляйфе. Прошел очередной марафон, который, как всегда, изобиловал авариями и прочими происшествиями. Уже в первые часы гонки, лидер на BMW команды ROWE выбивает из борьбы из-за столкновения при обгоне младших классов.

Ночью

гонку приостановили из-за тумана на трассе.

Фактически, это стало и окончанием гонки, которая длилась всего около 8 часов. Победа досталась команде Scherer Sport PHX, выступающей на Audi.

 Странная вышла гонка. Но это "Зеленый ад", тут погода всегда вносит жесткие коррективы.


SuperGT. Япония. Судзука. 3-й этап. В классе GT500 долгожданную победу одержала команда Deloitte GR Supra в составе Юки Сасахара/Джулиано Алези.

Для сына Жана Алези это первая победа в этом чемпионате.

В младшем классе GT300 победил экипаж команды D'Station Vantage.


MotoGP. Седьмой этап проходил в Италии, в Мюджелло. Лучшим в квалификации стал Хорхе Мартин.

Вторым квалифицировался Франческо Баньяйя, но из-за инцидента во время предквалификации, он получит на основную гонку штраф в виде 3 позиций на старте.

В спринте сразу лидерство захватил Франческо Баньяйя. За второе место боролись Хорхе Мартин и Марк Маркес. Маркес смог обойти противника, но сбросить с "хвоста" не мог. Это сделал сам Хорхе Мартин: он падает! Вообще, падений было достаточно. А Баньяйя довел гонку до победного финиша

и сократил свое отставание от Хорхе Мартина в чемпионате.

В основной гонке из-за штрафа, Баньяйя стартовал со второй линии, но это не помешало ему во втором повороте выйти в лидеры! И лидерство он не отдал никому, победив в гонке. Но стоит отдать должное второму пилоту заводской Ducati, Энеа Бастианини. Сначала он долго шел на третьей позиции. Потом вернул свое место после обгона со стороны Марка Маркеса. И бросился буквально в погоню за шедшим вторым Хорхе Мартином. И на последнем круге обошел его! Дубль заводской команды в цветах Maglia Azzurra.


MotoE. Первая гонка была остановлена красными флагами из-за серьезной аварии одного из пилотов на первом же круге. И стюарты приняли решение о переносе гонки... И в ней победил Маттиа Казадеи.

Вторая гонка состоялась вовремя. И в ней, в острой борьбе, выиграл Кевин Занноне.


WRC. Отт Тянак (Hyundai) выиграл Ралли Сардиния, которое проходило в эти выходные на одноименном острове в Италии.

Изначально, на 15 из 16 спецучастков лидировал Себастьен Ожье (Toyota). Но на последнем, француз прокалол колесо и это стоило ему победы.


Новости и слухи.

F1. Команда Andretti-Cadillac, которая стремится попасть в королевский класс, получила поддержку от Ford в данном вопросе. В поддержку Андретти выступил глобальный директор Ford Performance Марк Рашбрук. Он считает, что GM имеет право участвовать в F1, как один из автопроизводителей.

F1. Команда Williams исключила Эстебана Окона

из шорт-листа на 2025 после инцидента в Монако. Там он стал виновником столкновения со своим же напарником Пьером Гасли.

INDYCAR. Стала известна сумма победителя гонки "500 миль Индианаполиса" Джозефа Ньюгардена.

Со всеми бонусами и призовыми эта сумма составила 4,2 миллиона долларов.

WRC. Lancia официально заявила о своем возвращении в ралли с новым автомобилем Lancia Ypsilon.

Команда Lancia Corse HF планирует выступать в классе Rally 4.


По материалам NASCAR Official Home, indycar.com, imsa.com, autosport.com.ru, motogp-news.ru, Be on Edge страница в VK.

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