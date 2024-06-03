Итоги гоночного уик-энда 1-2 июня
INDYCAR. Детройт. Шестикратный чемпион NTT INDYCAR Series, Скот Диксон выигрывает эту гонку на городской трассе.
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Правильная стратегия гонки позволила Диксону опередить Маркуса Эрикссона на 0,8567 секунды.
NASCAR. Остин Синдрик одерживает победу в главном классе Cup, буквально на последнем круге обойдя своего товарища по команде Райана Блейни.
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Блейни должен был выиграть гонку Enjoy Illinois 300, но это была "топливная концовка" и просто не хватало топлива. Для Синдрика это первая победа с далекой Daytona 500 2022 года...
Серия Craftsman Truck Series. Мэдисон. Гонку выигрывает Кори Хейм на Toyota под номером 11.
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Шейн ван Гизберген одержал свою первую победу в серии NASCAR Xfinity на трассе Portland International Raceway.
Чемпион австралийских суперкаров не оставил шансов никому, хотя в начале бороться было довольно сложно. На последнем рестарте гонки, ван Гисберген обгоняет лидирующего Джастина Аллгайера и финиширует первым с преимуществом в 0,941 секунды.
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IMSA. Детройт. Гонку неожиданно выигрывает экипаж прототипа Acura ARX-06 команды Wayne Taylor Racing with Andretti в составе гонщиков Рикки Тейлор и Филипе Альбукерке.
Изначально казалось, что победа достанется представителю Porsche, но не сложилось: только второе место у пилотов Ника Тэнди и Матье Жамине.
Зато в классе GTD Pro. победу отпраздновал именно Porsche 911 GT3 R в раскраске динозавра.
Гонщики Генрих и Приоль были быстрее других пилотов на заключительном этапе гонки.
24 часа Нордшляйфе. Прошел очередной марафон, который, как всегда, изобиловал авариями и прочими происшествиями. Уже в первые часы гонки, лидер на BMW команды ROWE выбивает из борьбы из-за столкновения при обгоне младших классов.
Ночью
гонку приостановили из-за тумана на трассе.
Фактически, это стало и окончанием гонки, которая длилась всего около 8 часов. Победа досталась команде Scherer Sport PHX, выступающей на Audi.
Странная вышла гонка. Но это "Зеленый ад", тут погода всегда вносит жесткие коррективы.
SuperGT. Япония. Судзука. 3-й этап. В классе GT500 долгожданную победу одержала команда Deloitte GR Supra в составе Юки Сасахара/Джулиано Алези.
Для сына Жана Алези это первая победа в этом чемпионате.
В младшем классе GT300 победил экипаж команды D'Station Vantage.
MotoGP. Седьмой этап проходил в Италии, в Мюджелло. Лучшим в квалификации стал Хорхе Мартин.
Вторым квалифицировался Франческо Баньяйя, но из-за инцидента во время предквалификации, он получит на основную гонку штраф в виде 3 позиций на старте.
В спринте сразу лидерство захватил Франческо Баньяйя. За второе место боролись Хорхе Мартин и Марк Маркес. Маркес смог обойти противника, но сбросить с "хвоста" не мог. Это сделал сам Хорхе Мартин: он падает! Вообще, падений было достаточно. А Баньяйя довел гонку до победного финиша
и сократил свое отставание от Хорхе Мартина в чемпионате.
В основной гонке из-за штрафа, Баньяйя стартовал со второй линии, но это не помешало ему во втором повороте выйти в лидеры! И лидерство он не отдал никому, победив в гонке. Но стоит отдать должное второму пилоту заводской Ducati, Энеа Бастианини. Сначала он долго шел на третьей позиции. Потом вернул свое место после обгона со стороны Марка Маркеса. И бросился буквально в погоню за шедшим вторым Хорхе Мартином. И на последнем круге обошел его! Дубль заводской команды в цветах Maglia Azzurra.
MotoE. Первая гонка была остановлена красными флагами из-за серьезной аварии одного из пилотов на первом же круге. И стюарты приняли решение о переносе гонки... И в ней победил Маттиа Казадеи.
Вторая гонка состоялась вовремя. И в ней, в острой борьбе, выиграл Кевин Занноне.
WRC. Отт Тянак (Hyundai) выиграл Ралли Сардиния, которое проходило в эти выходные на одноименном острове в Италии.
Изначально, на 15 из 16 спецучастков лидировал Себастьен Ожье (Toyota). Но на последнем, француз прокалол колесо и это стоило ему победы.
Новости и слухи.
F1. Команда Andretti-Cadillac, которая стремится попасть в королевский класс, получила поддержку от Ford в данном вопросе. В поддержку Андретти выступил глобальный директор Ford Performance Марк Рашбрук. Он считает, что GM имеет право участвовать в F1, как один из автопроизводителей.
F1. Команда Williams исключила Эстебана Окона
из шорт-листа на 2025 после инцидента в Монако. Там он стал виновником столкновения со своим же напарником Пьером Гасли.
INDYCAR. Стала известна сумма победителя гонки "500 миль Индианаполиса" Джозефа Ньюгардена.
Со всеми бонусами и призовыми эта сумма составила 4,2 миллиона долларов.
WRC. Lancia официально заявила о своем возвращении в ралли с новым автомобилем Lancia Ypsilon.
Команда Lancia Corse HF планирует выступать в классе Rally 4.
По материалам NASCAR Official Home, indycar.com, imsa.com, autosport.com.ru, motogp-news.ru, Be on Edge страница в VK.
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