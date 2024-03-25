Итоги гоночного уик-энда 23-24 марта
реклама
Эти выходные были омрачены страшным террористическим актом, который произошел в "Крокус Сити". Выражаю соболезнование родственникам всех погибших. А раненым желаю скорейшего выздоровления.
F1. В квалификации хорошо показали себя пилоты Red Bull и Ferrari. Но Леклер в последнем сегменте квалификации имел какие-то проблемы. А Сайнс не смог опередить Ферстаппена, который стартует с поула.
реклама
Можно было бы сказать, что эта гонка пока самая интересная. Но победить лидера, который фактически отсутствует на трассе... Да, Ферстаппен сходит в самом начале гонки. Возможно, уже в тот момент, когда его обгонял Сайнс, у него уже были проблемы с задним тормозом. Но факт: сход лидера чампионата, Сайнс без проблем выигрывает гонку,
реклама
вторым приезжает Леклер, попутно устанавливая лучший круг гонки. Третьим становится представитель McLaren, Ландо Норрис. Неожиданно, но и только. Может и с Ферстаппеном, Карлос Сайнс поборолся за лидерство, а может и нет...
Но имеется два факта:
1. "Чеко" Перес опять лишь "отбывал номер" и не составил реальную конкуренцию на лучшей машине сезона.
2.У Mercedes, конкретно, у Хэмильтона, проблемы. Да, он тоже сошел по технической причине, но темпа изначально не было. Может в Ferrari поторопились с обменом Сайнса на Хэма?
реклама
Второй болид Mercedes тоже не добрался до финиша. Но тут ошибка пилота: Рассел разложил свой болид на последнем круге гонки, которая из-за этой аварии завершилась под желтыми флагами.
Скорее всего, из-за проведения этапа Формулы 1, местный чемпионат SuperCars прошел смещенным аж до четверга. С другой стороны - прошло сразу 4 гонки...
В первой гонке (Мельбурн) без особых проблем, победу одерживает Брок Финни. И это уже вторая его победа в новом сезоне.
реклама
Вторая гонка проходила в пятницу. И тут победил Уилл Браун, который в четверг был вторым.
А вот Финни на последних кругах провалился со второго места на четвертое.
Третью гонку снова выигрывает Брок Финни,
но отрыв от преследующего Брауна был совсем небольшой.
А вот четвертую гонку выигрывает Перкэт, тоже на Camaro.
Браун - второй, а Финни - третий.
NASCAR. Серия Xfinity. Трасса СОТА. Пока Шейн ван Гизберген и Остин Хилл устраивали "междусобойчик с вылетом", победу в овертайме у них отобрал Кайл Ларсон.
В воскресной гонке Кубка на той же трассе Circuit of The Americas в Остине, победу отпраздновал представитель команды Hendrick Motorsports, Уильям Байрон.
Он стартовал с поул-позиции, пролидировал в гонке 42 круга и уверенно победил соперников. Для Байрона это уже вторая победа в этом сезоне.
MotoE. Второй этап проходил в Португалии, на трассе в Альгавре. Первую гонку выигрывает Николас Спинелли.
Борьба была, как всегда, довольно упорной. Много падений на этой холмистой трассе...
Вторая гонка для Спинелли сложилась отвратительно. Сначала ему дали штраф в виде двойного длинного круга (за неправильное позиционирование байка на старте), но отбыть свое наказание он не успел - падение...
Победу одержал Маттиа Казадеи, вырвав лидерство за два круга до финиша.
MotoGP. Спринт. Несмотря на то, что Баньяйя стартовал со второго ряда, он быстро вышел на первую позицию и стал отрываться от остальных. Но почти в самом конце, он совершает ошибку и, выехав за пределы трассы, возвращается четвертым...
А победил внезапно Маверик Виньялес (Aprilia).
Второе место достаточно грубо вырвал у Хорхе Мартина Марк Маркес!
Воскресная гонка сложилась для многих не очень удачно. Начнем с того, что Баньяйя не смог атаковать за лидерство и бОльшую часть гонки держался на 4-м месте. Пока...его не объехал новичок Педро Акоста (GAS-GAS). Ну, а после Баньяйя жестко сцепился с Марком Маркесом. И оба падают... Лидером от начала до конца гонки был Хорхе Мартин.
Вторым ехал почти до самого финиша Маверик Виньялес, но его подводит мотор! Таким образом, второе место занимает Энеа Бастианини, а Акоста становится третьим. Что очень хорошо для новичка в старшем классе.
WSBK. Гонка проходила в Барселоне. Первую гонку неожиданно выигрывает Топрак Разгатлиоглу (BMW).
БОльшую часть гонки лидировал Булига на Ducati, но явно не рассчитал ресурс покрышек, что и привело к тому, что на последнем круге уступил победу. А вот Альваро Баутиста крайне плохо выступил в квалификации. С учетом пенализации, он стартовал с 14 позиции. Но пробился на третье, что отличный результат.
Спринт в воскресенье опять выигрывает Топрак Разгатлиоглу. Он буквально в последнем повороте сумел обойти Баутиста.
Их борьбой воспользовался Андреа Янноне и вторым приезжает к финишу . А Альваро Баутиста становится третьим.
Вторую основную гонку выигрывает уже Альваро Баутиста,
его напарник по команде, Николо Булига, стал вторым. Они не оставили другим пилотам никакого шанса, даже приблизиться к ним. Топрак довольствовался третьим местом.
Новости и слухи.
F1. Карлос Сайнс высказался о своей третьей победе в карьере: "Впечатления замечательные! Физически пришлось нелегко, но мне повезло: я ехал с определенным отрывом и более-менее корректировали темп. Не самая сложная гонка получилась... Произошедшее в межсезонье, подиум в Бахрейне, аппендицит, возвращение, победа… американские горки! Но мне понравилось, я в восторге"
F1. Фернандо Алонсо получил 20-ти секундный штраф "за участие в инциденте" с аварией Джоржда Рассела.
Руководство гонки посчитало, что на Алонсо лежит часть вины в аварии Mercedes Рассела...
WEC. Себастьян Феттель
проведет 36-ти часовые тесты гиперкара Porsche в составе команды Porsche Penske Motorsport. Тесты пройдут на трассе Арагон.
По материалам NASCAR Official Home, autosport.com.ru, motogp-news.ru, Be on Edge страница в VK.
реклама
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила