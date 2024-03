Состоялся второй этап серии IMSA , который проходил на легендарном Себринге. Гонка длилась 12 часов. Было много вылетов и желтых флагов. Но и борьба за лидерство велась до последнего круга.

И победу в классе GTP одерживает на этот раз экипаж в составе Делетраза, Хёрта и Тейлора на прототипе Acura ARX-06 (Wayne Taylor Racing with Andretti).

В классе LMP2 победил экипаж Дериман, Далзейл, Зилич (Era Motorsport, ORECA LMP2 07). В младших классах победу одержали экипажи на Lexus RC F GT3 GTDPRO (Хоуксворд, Барникат, Кирквуд) и Mercedes-AMG GT3 GTD (Уорд, Эллис, Данжэ).

Следующая гонка серии пройдет 20 апреля в Лонг-Бич.

Formula E . Четвертый этап серии проходил на городской трассе в Бразилии, в Сан-Паоло. И победу одерживает представитель команды NEOM McLaren, Сэм Бёрд.

Он опередил своего преследователя, Митча Эванса из Jaguar на пол секунды.

NASCAR . Bristol Motor Speedway. В серии Craftsman Truck Series победил Кристиан Эккес,

опередив буквально на корпус Кайла Буша.

В главном классе NASCAR Cup Series, победу одержал Денни Хэмлин,

отбивший атаки своего сокомандника по Joe Gibbs Racing, Мартина Труэкса-младшего.

Для Хэмлина это первая победа в сезоне и вторая подряд победа на бетонном треке Бристоля.

Новости и слухи.

F1 . Аналитик стримингового сервиса F1 TV, Лоуренс Барретто, сделал свой прогноз по составам команд на 2025 год. Он считает, что Серхио Перес вообще имеет шансы покинуть Формулу 1 и его место займет Даниэль Рикьярдо. На его же место возьмут Лайама Лоусона. Алонсо займет место Хэмильтона в Mercedes. А Карлос Сайнс уйдет в Aston Martin. Но это все - личное мнение аналитика.

F1 .Сотрудница, которая обвинила Хорнера, подаст двойной иск в суд. По сведениям BBC Sport, девушка подаст иск на самого Хорнера и отдельно на команду Red Bull Racing.

F1 . Ferrari уже определились с гоночным инженером, который будет работать с Льюисом Хэмильтоном. Им будет Риккардо Адами, который работал с Феттелем и Сайнсом.

F1 . Бывший гонщик Ferrari, Филиппе Масса подает судебный иск против FIA и организаторов F1. Он считает, что нужно признать недействительными результаты гонки в Сингапуре 2008 года.

В таком случае, Масса становится чемпионом мира. Дело в том, что руководители тогда знали о преднамеренных действиях гонщика Нельсиньо Пике, который осознанно разбил болид, но результаты гонки сохранили в силе.

WRC . Компания Lancia может вернуться в ралли. На это намекнул глава компании Лука Наполитано. Это связано с возрождением бренда HF, значком которой были украшены легендарные раллийные машины марки.

Возрождение бренда намечено на 2025 год. И это будет Lancia Ypsilon HF с электромотором. На его базе и собираются делать гоночный ралли-кар с ДВС.

NASCAR . бывший гонщик F1, россиянин Даниил Квят вернется в серию NASCAR Xfinity Series в команду SS-Green Light Racing.

Это произойдет в Остине, 23 марта. Для Квята это уже второй "заход" в серию, ведь он выступал в нескольких гонках в 2022 году. Лучший его результат тогда - 15 место.

MotoGP . Марк Маркес высказался по поводу своего первого выступления за команду Gresini Ducati: "Я доволен первым гоночным уик-эндом с Ducati, как и предсезонной подготовкой в целом. Главным для меня было избежать ошибок и оставаться спокойным, придерживаясь при этом своего стиля езды...Так что, да, мне понравилось. Я прибавлял с каждым днем, экспериментировал с настройками. Тем не менее пока мне не удалось достичь пределы возможностей мотоцикла".

MotoGP . Главный менеджер Ducati, Джиджи Даллинья,

высказал свое мнение по поводу выступления самого Маркеса: "Марк уже продемонстрировал весь свой талант и класс благодаря врождённой способности адаптироваться: он уже угрожающий соперник на совершенно новом для него мотоцикле, первом из наших мотоциклов 2023 года под клетчатыми флагами. Опыт и желание чемпиона, желающего ещё раз высказать своё мнение, будут иметь решающее значение в этом новом приключении".

MotoGP . Дэн Россомондо, коммерческий директор MotoGP, американец, ранее работавший в NBA, нацелен на значительный рост популярности этих гонок в США. Есть надежда, что популярность MotoGP может резко вырасти. Этому способствует и участие новой команды Trackhouse Racing,

одним из совладельцев которой, является рэпер Питбуль (Pitbull). Его команда уже принимает участие в NASCAR.





По материалам NASCAR Official Home, IMSA Official Home, fiaformulae.com, autosport.com.ru, motogp-news.ru, Be on Edge страница в VK.