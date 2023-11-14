Недавно в свет вышла очередная игра серии Assassins Creed: Mirage, которая, по заверению разработчиков, обращается к истокам серии. Ну, возвращение вышло довольно условное и местами скомканное. И самое время снова вспомнить, какими были первые игры этой серии.

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Ubisoft часто ругают за бесконечные конвейерные серии. Так оно и есть. Но не стоит забывать, что именно Ubisoft была пионером многих направлений. Просто она не умеет тормозить...

Так, в 2007 году вышла игра Assassin’s Creed. Восток, таинственный орден убийц, какие-то артефакты древней цивилизации. Плюс - погружение в память предков.

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Замешали довольно крутой коктейль. Игра многим понравилась, несмотря не определенные огрехи. Ubisoft почуяла шанс "великого бабла"...

Серия сначала еще как-то прослеживала связь событий, но потом стала сильнее отходить от "генеральной линии". А последние три из них ("Истоки", "Одиссея" и "Вальгалла"), вообще имеют к "ассассинству" весьма опосредственное отношение.

Но все же стоит снова окунуться в мир этих игр, чтобы ощутить, так ли эти игры были значимы. Или наша память опять все приукрашивает.

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Для этого, я выбрал только три игры, которые прошел от начала до конца. И теперь снова в них немного поиграл.

Итак, родоначальник серии, Assassin’s Creed . Восток, настоящее время ассассинов, сильная привязка к историческим событиям.

Мне тогда игра не особо понравилась. Были чисто субъективные и объективные причины. Например, народная версия постоянно вылетала на рабочий стол. Это просто бесило, ведь сохраняется игра автоматически в определенные моменты. Далее, повествование постоянно прерывалось возвращением к современности. Это мне не нравилось вообще. Все равно, что смотреть интересный фильм и тут - рекламная пауза... Да, такой подход давал игре оригинальность, но мне не понравилось (мы же тогда еще не знали, что современная история также получит продолжение). Логики в этом я тогда не усмотрел.

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И вот сейчас - супер дефайн режиссер едитшон версия... Наверное, все старые косяки исправили... Ага, как же... Начнем с того, что в режиме dx10 не работает мониторинг MSI Afterburner и, соответственно, не получается с его помощью сделать скриншот. В dx9 такой проблемы нет, к слову. А вот режим сглаживания не работает вообще. Странно. Хотя, давно пора привыкнуть к криворуким разработчикам.

По атмосфере - это самая лучшая игра про ассасинов. На самом деле, без ёрничества.

Ассассины в Англии выглядели идиотизмом, например. А тут - в самый раз. И оружие соответствует эпохе. Но игра отвратительно реализована по боевке. Это худшая игра серии в этом аспекте. Парирование реализуется плохо. Момент его применения сделан плохо. А тут еще надо подумать, какой режим боя выбрать. А уж как тут "работает" камера!!! Например, в одном месте, при сражении с тремя противниками у скалы, я видел лишь плечо противника. Что там происходит, остается только догадываться. И выбраться из этого положение очень трудно - игра "клеит" вас к противнику! Также проблему доставляет процесс передвижения вблизи стен. Ваш герой то бежит, то за каким-то рожном лезет на стену, хотя вы этого не хотели. Опять проблема "приклеивания" к препятствиям. Этот косяк лечили-лечили, но он остался все равно. Побочный момент "автозалезания"...

ИИ толпы неплохо реализован. А вот графика и детализация неписей не очень хорошая. Но сойдет, если не приглядываться. Есть и вопросы к самому геймплею, но это касается всех игр и об этом я скажу в конце.

Assassin’s Creed: Brotherhood вышла в 2010 году и также получила положительные отзывы. Как и во второй части, мы играем за некоего Эцио Аудиторе в антураже Рима конца XV века.

Игра красочная, город выполнен великолепно по тем временам.

Ищем и уничтожаем наших противников - тамплиеров. Выполнение контрактов, расследование таинственных подземелий, поиск артефактов - все, что уже было ранее. После пролога, игра становится очень интересной.

Но опять эти возвращения в реальность!

Сражаться стало уже гораздо проще: удары противников намного предсказуемее. Но "прилипание" к стенам и в бою так и осталось. Это мешает, например, выйти из поединка и просто убежать. Но был один момент, который я вспоминаю с содроганием... Это связано с выполнением заданий самого Леонардо да Винчи(!). И, конкретнее, полетам на его "дельтоплане". Ох, сколько крепких слов я тогда высказал в адрес разработчиков!

Но в остальном игра понравилась. Графика стала лучше. Но самое смешное то, что разница в детализации окружения и нашего Эцио еще более заметная! Ну, спишем сей факт на то, что он не просто горожанин...

Понравилось поведение толпы. Она живо реагирует на ваши действия. Ну, подумаешь, одного охранника прирезал, чего вокруг все стали орать и бегать? Обыденное дело для нас, чего расшумелись? Стоит полезть на стену и со всех сторон пойдут реплики в адрес вашего умственного состояния и степени алкогольного опьянения. А стоит близко к охраннику подойти, так он вас отпихнет, как последнего бомжа! Сев на скамеечку, уже можно заметить, что толпа ведет себя довольно примитивно. Но такую же картину можно было наблюдать и в куда более современном Киберпанке. Сами локации стали гораздо обширнее и богаче на события.

А третьей игрой я выбрал четвертую часть. Да-да, это тот самый "Черный Флаг" ( Assassin’s Creed IV: Black Flag ) и это лучшая игра серии на мой взгляд. Хотя и не лучшая игра именно про ассассинов. Зато какие тут пираты! Какие морские баталии! Я сразу стал воспринимать игру, как игру про пиратов, с досадным недоразумением в виде каких-то там ассассинов.

Игра очень красочная. Карибский бассейн, прекрасная природа, море...

Пираты... И здесь выход из Анимуса воспринимался, как святотатство.

Какого, собственно, черта, вы мне мешаете пиратствовать? Да и вообще, часто, погружаясь в морские приключения, с неудовольствием я возвращался к основной кампании.

Графика тут лучше предыдущих игр серии. Оно и понятно: вышла она в 2013 году. Но улучшенная графика вывела наружу проблему игрового движка: он довольно малопоточный.

И для открытого мира не особо подходит. В итоге, часто имел упор в одно ядро, что приводило к фризам. Сражения тут реализованы лучше всех предыдущих игр. Только на контратаках можно положить почти весь гарнизон крепости!

Но опять, эта "прилипчивость" в бою... Она дико мешает, когда встречаешься с бомбометателями и надо просто убежать подальше. А игра не дает... Такие моменты напрягают. А, если сравнить бой с другой игрой, Middle-earth: Shadow of Mordor , то тут "Блэк Флаг" проигрывает в одну калитку. Бои в "Мордоре" просто эталонные!

Зато морские сражения - мое почтение!

И горластые матросы тут в тему.

И вот сейчас я перейду к проблеме всех трех (да и вообще всех) игр: очень слабая вариативность действий. Да, выполнять различные побочные миссии можно разными способами. Но сама игра провоцирует на определенный способ выполнения задания.

Это дает 100% синхронизацию. Мне такой подход не нравился и я убивал так, как мне было удобнее. Но, как только начиналось основное задание, то все сразу загоняется в строгие рамки: делайте так и не иначе! А ведь могли бы и дать свободу выбора, как в том же Dishonored . Этого так не хватает в играх! Истинная свобода действий! Ведь сам девиз ассассинов прямо на это намекает: "Ничто не истинно, всё дозволено". Но создатели посчитали иначе... И это плохо...

Про остальные игры писать нет смысла. Я прошел чуть больше половины "Синдиката". Игра, в общих чертах, мне понравилась. Но ее я вообще не воспринимал, как продолжение серии об ассассинах. А уж "Истоки" и далее - это просто игры в открытом мире в определенной эпохе, с идиотскими отсылками к истокам серии.

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