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Итоги гоночного уик-энда 7-8 октября

Формула 1 посетила Катар. В Австралии прошли длинные гонки серии Supercars. А в США - очередной этап NASCAR, закрывающий очередную часть плей-офф.
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Формула 1 снова вернулась в Катар. Жарко, душно. Да еще и трасса со своими особенностями. В начале казалось, что у Red Bull тут будут реальные соперники. По крайней мере, на это намекали проведенные практики. Но квалификация расставила все по своим местам - безоговорочное лидерство Макса Ферстаппена.

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Определенную проблему представляла сама трасса, вернее ее границы. Пилоты постоянно нарушали границы и поэтому стартовая решетка не совсем соответствует реальным возможностям команд. После квалификации, Сайнс и Ферстаппен были вызваны к стюартам по поводу инциндента между ними. Сайнс какое-то время сдерживал Макса во время квалификации. Также под расследование попало поведение Льюиса Хэмильтона из-за превышения лимита времени между линиями машины безопасности. А позже выяснилось, что шины начинают разрушатся на трассе... Радикальное решение - немного поменять конфигурацию поворотов... Кто там еще считает, что это спорт, а не цирк? Ведь сводобно можно сделать шины, которые пройдут ВЕСЬ отрезок гонки! Но нам же нужно шоу... 

Квалификация к спринту проходила уже на трассе с несколько измененными поворотами, чтобы избежать разрушение шин. Трасса условно "новая", да еще и грязная. Масса выездов за пределы трассы, сделали квалификацию абсолютно не предсказуемой. Именно такой, а не интересной. В итоге, поул взял Оскар Пиастри (McLaren), что, естественно, не отражает реального положения вещей.

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Клоунада и только...

Спринт прошел довольно напряженно, грязная борьба и вылеты. Опять не повезло Пересу и он вылетел с трассы.

Ну, хоть не по своей вине... Победил Оскар Пиастри. Просто потому, что Макс Ферстаппен не успел до него добраться.

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И Ферстаппен становится досрочно трехкратным чемпионом мира. Безобразный чемпионат, уже можно так сказать. Думаю, что люди, которые не являются отбитыми фанатами и хоть немного разбираются в регламенте, понимают, кто будет лидером на следующий год... MMA стало WWE...

В основной гонке, Ферстаппену уже ничего не мешало и он победил.

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 Нудная гонка. Разве, что Хэмильтон "удалился" с гонки на первом круге (не по своей вине), да опять безобразно выступил Перес. И еще обязательно стоит отметить количество штрафов за нарушение границ трассы. Это просто идиотия какая-то... Ах, да введен обязательный лимит на количество кругов на одном комплекте шин во избежание их разрушения. Вот теперь точно все.

NASCAR Cup Series. Шарлотт, ровал. Эй Джей Аллмендингер одержал убедительную победу в воскресном заезде Bank of America Roval 400 на трассе Charlotte Motor Speedway.

Управляя автомобилем Kaulig Racing Chevrolet под номером 16, Аллмендингер дважды лидировал в гонке, включая последние 33 круга и опередил Уильяма Байрона, занявшего второе место, на финише на 0,666 секунды. Аллмендингер выиграл свою первую гонку Кубка в сезоне. Первую на трассе Шарлотт Роуд и третью в своей карьере в Кубковой серии.

Теперь восьмерка полуфинала плей-офф выглядит так:

Supercars. Австралия, трасса Mount Panorama. Buthurst 1000. Многочасовая гонка на 1000 километров, со сменой пилотов на одной из сложнейших трасс мира (ее можно опробовать во многих играх, например, Grid Autosport). Разные команды использовали разные тактики пит-стопов.

Но лучшим среди всех оказался экипаж с лидером Шейном ван Гизбергеном.

Он был самым быстрым на трассе. Стратегия их команды оправдала себя полностью. И  в итоге - заслуженная победа.

Ван Гизберген опередил экипаж, занявший второе место, под управлением Костеки почти на 23 секунды. Третьим приехал де Паскуале, лучший представитель Ford.

Для ван Гизбергена, это уже третья победа в Buthurst 1000.

Inter GT. Индианаполис 8 часов. С субботы на воскресенье в Индианаполисе прошла 8-ми часовая гонка InterContinental GT Challenge Powered by Pirelli. Победу праздновала команда WRT в составе Филиппа Энга, Шелдона ван дер Линде и Дриса Вантора.

Их BMW был быстрее и испытывал меньше проблем, чем конкуренты из Mercedes, которые заняли второе и третье места.

Другие новости и слухи.

MotoGP. Уже стало достоверно известно, что в следующем году Марк Маркес уходит из Honda в незаводскую команду Gresini. Теперь у Маркеса будет вполне конкурентноспособный прототип и он сможет бороться за чемпионский титул.

Марко Беццекки (MotoGP) перенес операцию после аварии на тренировке. В субботу гонщик команды VR46 сломал ключицу, упав с байка на моторанчо Валентино Росси.

F1. По сообщению Radio Le Mans, AUDI потеряла интерес к покупке команды Sauber. Возможно, что концерн вообще откажется от планов участия в гонках Формулы 1.

Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing, пообещал поговорить с Серхио Пересом. По ходу гонки в Катаре мексиканец получил три штрафа за нарушение границ трассы. Вообще недовольство гонщиком в команде растет не по дням, а по часам.

Российский гонщик Кирилл Куцков выиграл чемпионат мира по картингу для гонщиков старше 14 лет в категории OK. Гонки состоялись в эти выходные в итальянской Франчакорте.


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По материалам NASCAR Official Home, intercontinentalgtchallenge.com, autosport.com.ru, Be on Edge страница в VK.

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