Google Genie 2 использует искусственный интеллект для создания интерактивных 3D-сред с анимацией, физикой и взаимодействием объектов. Достаточно текстового запроса, чтобы получить уникальный игровой мир.

Источник изображения: Google

Genie 2 представляет собой эволюцию проекта Generative Interactive Environments от Google, использующего искусственный интеллект (ИИ) для создания новых интерактивных сред. Первая версия, Genie 1, представленная в феврале, могла генерировать только 2D-среды. Genie 2, анонсированная сегодня, переносит эту возможность в трёхмерное пространство.



Google называет Genie 2 «моделью мира», способной симулировать виртуальные миры с анимацией, физикой и взаимодействием объектов. Процесс создания состоит из двух этапов: Genie 2 требует исходное изображение, которое она затем преобразует в полноценный мир. Само же изображение может быть сгенерировано по любому текстовому запросу.



В данном случае Google использовала изображение, сгенерированное ИИ-генератором Imagen 3, а также концепт-арт, нарисованный художником. Внутри сгенерированного мира игрок, будь то ИИ или человек, может взаимодействовать с окружением. В примере Google показала традиционное управление с помощью клавиш WASD или стрелок.



Однако существует проблема согласованности. По какой-то причине модель теряет целостность через короткое время, обычно около 20 секунд. «Самая длинная» модель, созданная Google, длилась около минуты. Возможно, это связано со способностью модели генерировать различные пути и действия, которые игрок может выбрать из фиксированной начальной точки, например, повернуть налево или направо на развилке дороги.



Google не разглашает, какие вычислительные ресурсы требуются Genie 2, будет ли он выпущен для широкой аудитории или, возможно, по коммерческой лицензии. Но с тем, что ИИ медленно проникает в игры через контекстные диалоги, сгенерированные нейросетью, похоже, могут стать реальностью. Просто не сразу.