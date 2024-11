Новая версия Dying Light 2 для PS5 Pro предлагает больше FPS и высокую детализацию графики.

Источник изображения: wccftech.com

Techland выпустила обновление для Dying Light 2: Stay Human, оптимизированное под возможности новой консоли PlayStation 5 Pro. Обновление, вышедшее на прошлой неделе значительно улучшает графику игры благодаря использованию трассировки лучей и более высоких настроек графики. Улучшения доступны для всех четырёх предустановленных режимов изображения.



Каждый из режимов получил свои отдельные улучшения. «Баланс» теперь предлагает масштабированное 4K-разрешение при 60 кадрах в секунду (fps) с повышенным базовым разрешением в 1512 px, улучшенным глобальным освещением, отражениями в экранном пространстве и качеством подповерхностного рассеивания. Режим «Разрешение» (Resolution) обеспечивает нативное 4K при 30 fps с улучшенными контактными тенями, глобальным освещением, отражениями в экранном пространстве и подповерхностным рассеиванием. «Производительность» (Performance) предлагает масштабированное 4K с VRR и до 120 кадров в секунду, повышенное базовое разрешение в 1440 px и улучшенные контактные тени, глобальное освещение, отражения в экранном пространстве, точечные тени, подповерхностное рассеивание и качество тумана. Наконец, режим Quality выдаёт масштабированное 4K при 30 fps с трассировкой лучей, повышенным базовым разрешением в 1440 px и улучшенными контактными тенями, глобальным освещением и подповерхностным рассеиванием.



С момента релиза Techland значительно улучшила игру, выпустив около двадцати крупных патчей, которые затронули различные аспекты, включая добавление огнестрельного оружия. Важно отметить, что хотя сюжетные DLC больше не планируются, так как разработчик сосредоточен на Dying Light: The Beast, в будущем для игры всё ещё будут выпускаться патчи.



Sony объявила, что игра станет частью новой линейки PlayStation Plus и будет доступна подписчикам PS Plus Extra и Premium начиная с 19 ноября.