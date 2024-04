Успех первого Legion Go подтолкнул Lenovo к разработке нового поколения этих карманных игровых компьютеров для дальнейшего расширения аудитории пользователей.



Компания Lenovo анонсировала планы по выпуску следующего поколения своего игрового карманного компьютера Legion Go. На недавней конференции Lenovo Innovate 2024 менеджер по игровому направлению в Азиатско-Тихоокеанском регионе Клиффорд Чонг рассказал журналистам, что успех первого поколения Legion Go и огромный потенциал этого сегмента рынка подтолкнули компанию к разработке преемника.



По словам Чонга, Lenovo вкладывает значительные ресурсы в создание оптимальной версии Legion Go следующего поколения. Инженерные команды активно работают над новыми решениями, которые позволят Legion Go 2 стать еще более конкурентоспособным на рынке игровых портативных компьютеров.



Хотя конкретные детали пока не разглашаются, можно предположить, что Lenovo постарается превзойти таких конкурентов как ASUS с их линейкой ROG. В частности, Legion Go 2, вероятно, будет позиционироваться как ответ на грядущий анонс очередной модели ROG Ally.



Lenovo доминирует на рынке игровых ноутбуков и планшетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и видит большие перспективы для расширения аудитории пользователей своих карманных ПК, и соответственно намерена активнее продвигать этот сегмент, так как успех первого поколения Legion Go показал заинтересованность потребителей.



На данный момент нет информации о технических характеристиках и возможностях Legion Go 2, однако в качестве потенциальной начинки для Legion Go следующего поколения рассматриваются новые гибридные процессоры AMD Ryzen. Эти чипы специально разрабатываются для мобильных устройств и отличаются высокой производительностью и энергоэффективностью. Таким образом, Legion Go 2 может стать одним из первых игровых карманных ПК на базе новейших AMD Ryzen.