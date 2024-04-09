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Компания Lenovo анонсировала планы по выпуску следующего поколения своего игрового карманного компьютера Legion Go. На недавней конференции Lenovo Innovate 2024 менеджер по игровому направлению в Азиатско-Тихоокеанском регионе Клиффорд Чонг рассказал журналистам, что успех первого поколения Legion Go и огромный потенциал этого сегмента рынка подтолкнули компанию к разработке преемника.
По словам Чонга, Lenovo вкладывает значительные ресурсы в создание оптимальной версии Legion Go следующего поколения. Инженерные команды активно работают над новыми решениями, которые позволят Legion Go 2 стать еще более конкурентоспособным на рынке игровых портативных компьютеров.
Хотя конкретные детали пока не разглашаются, можно предположить, что Lenovo постарается превзойти таких конкурентов как ASUS с их линейкой ROG. В частности, Legion Go 2, вероятно, будет позиционироваться как ответ на грядущий анонс очередной модели ROG Ally.
Lenovo доминирует на рынке игровых ноутбуков и планшетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и видит большие перспективы для расширения аудитории пользователей своих карманных ПК, и соответственно намерена активнее продвигать этот сегмент, так как успех первого поколения Legion Go показал заинтересованность потребителей.
На данный момент нет информации о технических характеристиках и возможностях Legion Go 2, однако в качестве потенциальной начинки для Legion Go следующего поколения рассматриваются новые гибридные процессоры AMD Ryzen. Эти чипы специально разрабатываются для мобильных устройств и отличаются высокой производительностью и энергоэффективностью. Таким образом, Legion Go 2 может стать одним из первых игровых карманных ПК на базе новейших AMD Ryzen.