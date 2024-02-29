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Nivan
Nintendo подала в суд на разработчиков Switch Yuzu за «пиратство колоссальных масштабов»
Компания требует запретить распространение популярного эмулятора Switch Yuzu и выплатить компенсацию за нарушение DMCA.

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Компания Nintendo подала судебный иск против разработчиков эмулятора Switch Yuzu. Этот популярный эмулятор позволяет играть в игры для консоли Switch на персональных компьютерах и устройствах на базе Android.

В иске, который был подан от имени Nintendo адвокатом Стивеном Тотило, утверждается, что Yuzu нарушает Закон об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA). В частности, Nintendo обвиняет разработчиков в обходе мер защиты игр от несанкционированного копирования, сообщает издание Engadget.

Как известно, Nintendo использует шифрование и другие методы защиты, чтобы не допустить запуска пиратских копий игр на сторонних устройствах. Однако в эмуляторе Yuzu есть функции для взлома этой защиты и расшифровки игр. Без этого пользователи не смогли бы запускать игры от Nintendo на ПК и смартфонах.

Согласно DMCA, обход средств защиты авторских прав является незаконным. Также незаконно распространять инструменты и программы, предназначенные для такого обхода. По мнению Nintendo, разработчики Yuzu фактически способствуют массовому пиратству, предоставляя возможность обхода защиты игр для Switch. Данный судебный иск может создать прецедент для будущих разбирательств против других создателей эмуляторов. Хотя сами программы не считаются незаконными, но аргументы Nintendo все же ставят под сомнение их правомерность.

Чтобы продемонстрировать масштабы ущерба от деятельности Yuzu, Nintendo привела такой пример. За полторы недели до официального релиза игры The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ее пиратская копия распространилась более чем миллион раз. При этом на пиратских сайтах отмечалось, что запустить эту игру можно через эмулятор Yuzu.

Кроме того, по данным Nintendo, разработчики Yuzu получают солидный доход от своего программного обеспечения. Около 30 000 долларов в месяц они зарабатывают на пожертвованиях пользователей на Patreon. Еще примерно 50 000 долларов им приносит платная версия Yuzu в Google Play.

В иске Nintendo требует запретить разработчикам Yuzu продвигать и распространять это ПО. Компания также просит выплатить ей компенсацию за нанесенный ущерб, хотя конкретная сумма пока не названа.

#nintendo #скандалы #switch yuzu
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Nintendo подала в суд на авторов эмулятора Nintendo Switch Yuzu
Nintendo подает в суд на создателей эмулятора Yuzu из-за обхода шифрования
Компания Nintendo подала в суд на создателя эмулятора Yuzu Switch
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