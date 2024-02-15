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Nivan
ASUS подтвердила выход энергоэффективных APU AMD Ryzen 8000GE
Подтверждены характеристики процессора AMD Ryzen 8000GE 35 Вт. Мощь Zen 4 и RDNA 3 в компактном форм-факторе.

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Компания ASUS подтвердила, что характеристики новых APU AMD Ryzen 8000GE серии мощностью 35 Вт в ближайшее время станут доступны через системных интеграторов.

Это произойдет спустя несколько недель после того, как AMD официально анонсировала настольные APU Ryzen 8000G, куда вошли четыре модели: Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8600G, Ryzen 5 8500G и Ryzen 3 8300G. Первые три модели уже доступны через каналы продаж DIY (do it yourself) и SI (system integrators), а Ryzen 3 8300G пока только исключительно для системных интеграторов, хотя запуск в розничную продажу запланирован на конец этого года, сообщает канал X Harukaze5719.
Помимо семейства Ryzen 8000G, линейка APU AMD скоро пополнится моделями Ryzen 8000GE с пониженным энергопотреблением 35 Вт. В нее войдет шесть моделей: Ryzen 7 PRO 8700GE, Ryzen 5 PRO 8600GE, Ryzen 5 PRO 8500GE, Ryzen 5 8500GE, Ryzen 3 PRO 8300GE и Ryzen 3 8300GE. Интересно, что в линейке GE отсутствуют флагманские Ryzen 7 8700G и Ryzen 5 8600G.

Судя по опубликованным спецификациям, в Ryzen 7 PRO 8700GE используется то же количество ядер, что и в 8700G, но базовая частота снижена на 550 МГц до 3,65 ГГц. У Ryzen 5 PRO 8600GE базовая частота 3,9 ГГц, что на 450 МГц ниже, чем у 8600G. В Ryzen 5 PRO 8500GE частота составит 3,4 ГГц (-150 МГц относительно 8500G), а в Ryzen 3 PRO 8300GE поднята до 3,5 ГГц (+50 МГц к 8300G). 

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Тактовые частоты в режиме Boost пока не подтверждены, как и частоты встроенного графического ядра. Однако по предыдущим утечкам ожидается, что в режиме Boost новые GE будут работать на тех же частотах, что и старшие G, просто немного подстроены под пониженное энергопотребление в 35 Вт.

Новые APU станут хорошим решением для компактных мини-ПК и офисных систем, которым не нужна полноценная производительность старших моделей G, но при этом они получат мощное ядро Zen 4 и графику RDNA 3. Встроенное графическое ядро RDNA 3 в этих APU обеспечивает производительность на уровне популярных дискретных видеокарт начального уровня, что является большим преимуществом.

Ожидается, что модели Ryzen 8000GE будут пользоваться большим спросом у производителей компактных систем, так как позволят собирать мощные, но тихие и компактные ПК для офисов, а также мини-ПК и мультимедийные центры для дома. Кроме того, они скорее всего появятся в недорогих офисных ПК, поскольку обеспечивают достаточную графическую мощность для офисных задач и видеовоспроизведения без необходимости использования дискретной видеокарты, что в свою очередь, позволит существенно снизить стоимость таких систем.

#asus #apu #zen 4 #rdna 3 #apu amd #amd ryzen 8000ge
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Подтверждены спецификации APU AMD Ryzen 8000GE 35W, ядра Zen 4 с чуть более низкой тактовой частотой
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