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crazycat21
NVIDIA передала суперкомпьютер для ИИ учебному заведению ВМС США
Первый случай использования современных серверов компании американскими военными.
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Аспирантура ВМС США (Naval Postgraduate School, NPS) сообщила, что компания NVIDIA передала суперкомпьютер со своими новейшими чипами некоммерческой организации, связанной с этим учебным заведением. Соответствующую информацию приводит Reuters.

Фото: David Paul Morris/Bloomberg

Военно-морская аспирантура, находящаяся в Монтерее, предлагает магистерские и докторские программы в таких областях, как информатика и аэрокосмическая инженерия, с акцентом на их применение в боевых действиях. Компания NVIDIA передала фонду NPS Foundation, некоммерческой организации, систему на базе своих серверов GB300 Grace Blackwell, самых передовых компьютеров для искусственного интеллекта (ИИ).

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NVIDIA и Военно-морская аспирантура не стали раскрывать размеры этой системы, но подтвердили, что она установлена на территории кампуса NPS в Монтерее. Там адмирал Сэмюэл Дж. Папаро, глава Тихоокеанского командования США, и генеральный директор компании Дженсен Хуанг провели презентацию нового оборудования.

Чипы Blackwell от NVIDIA планируется использовать в суперкомпьютерах правительства США, созданных Министерством энергетики. Однако, состоявшаяся передача является первым случаем прямого использования самых современных серверов компании американскими военными.

Глава корпорации Дженсен Хуанг заявил, что искусственный интеллект станет основной обороны Америки.

В настоящее время США и Китай, являющиеся главными геополитическими соперниками соревнуются в применении ИИ в военных нуждах, начиная от формирования списков целей и заканчивая боевыми действиями с использованием беспилотников.

«По мере модернизации наших технологий мы должны также модернизировать методы обучения наших лидеров. Доступ к передовым вычислительным возможностям означает, что студенты и преподаватели Национальной парковой службы понимают возможности и обязанности, которые сопутствуют этим технологиям», – сказал адмирал Папаро.

Трентон Хэнкок, главный информационный директор Военно-морской аспирантуры, отметил, что система даёт возможность исследовать более сложные, реальные проблемы, особенно те, с которыми ежедневно сталкивается оперативный флот США.

Одним из преимуществ использования искусственного интеллекта является возможность решать сложные, быстро меняющиеся задачи гораздо быстрее, чем с применением традиционных методов компьютерного моделирования.

#nvidia #новости #искусственный интеллект #чипы #флот #blackwell #вмс сша #gb300 #naval postgraduate school
Источник: reuters.com
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