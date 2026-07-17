Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Китайская компания BrainCo представила платформу «разум-робот» для управления устройством
По утверждению разработчика, управление роботом осуществляется исключительно за счёт мыслей пользователя.
реклама

Китайская нейротехнологическая компания BrainCo представила, как она утверждает, первую в мире интегрированную платформу «мозг-робот», которая позволяет пользователям осуществлять управление роботами исключительно только при помощи своих мыслей, не двигая ни единым мускулом. Объявление о запуске платформы искусственного интеллекта (ИИ) для роботов, управляемых мозгом прозвучало на Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC 2026) в Шанхае.

Фото: BrainCo

По информации компании BrainCo, работа её платформы осуществляется за счёт считывания сигналов мозга с помощью электроэнцефалографической (ЭЭГ) гарнитуры, которую носит пользователь. Затем алгоритмы на основе ИИ декодируют эти нейронные сигналы, чтобы определить намерения пользователя и напрямую преобразовать их в физические действия робота.

реклама

Кроме того, компания заявила, что разработанная ей платформа совместима с широким спектром оборудования сторонних производителей, включая человекоподобных роботов, роботизированные манипуляторы и роботизированных собак. Например, роботизированный манипулятор может взять чашку или поднять яблоко исключительно на основе сигналов мозга.

Компания BrainCo, была основана в 2015 году. На сегодняшний день она является ведущим китайским стартапом в области интерфейсов «мозг-компьютер» (BCI) и входит в так называемую неформальную группу «шесть маленьких драконов». Это объединение передовых высокотехнологичных компаний из города Ханчжоу на востоке Китая, добившихся мирового признания в области ИИ, робототехники и других технологий.

#новости #китай #искусственный интеллект #робототехника #роботы #кнр #waic 2026 #brainco
Источник: scmp.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Diamond Atelier показала первый гипербайк с электролюминесцентным кузовом
«Майкл» стал самым кассовым иностранным фильмом в России с 2022 года
Энтузиаст превратил игры Steam в «картриджи» с помощью SSD
АвтоВАЗ раскрыл сроки серийного производства и детали обновления Lada Niva Legend
Совершенно новый вид обезьян обнаружили в тропических лесах Конго
Seiko и Radio EVA открыли предзаказ на лимитированные дайверские часы A347 EVA-02
Caviar анонсировала золотые смартфоны с портретами Месси и Роналду
КАМАЗ и «Рустрак» представили специализированный контейнеровоз грузоподъёмностью 20 тонн
Тесты оверклокера Safedisk выявили отставание китайской DDR5-памяти CXMT от чипов SK Hynix
Суперземля 55 Cancri e с атмосферой богатой водородом и угарным газом плавит свои же горные породы
DDR5 китайской компании CXMT уступают SK Hynix по производительности и вольтажу
Edifier выпустила второе поколение полочных колонок R1000TC II с поддержкой Bluetooth 6.0
Археологи нашли в Псковской области тысячелетний амулет с изображением фантастического зверя
Бывший инженер Sega разработал реагирующий на удары по корпусу эмулятор ЭЛТ-телевизора
Импортозамещённый вертолёт Ми-171А3 получил разрешение на полёты при температурах до –50°C
MSI выпустила новые модели GeForce RTX 5060 V1 на базе более крупного графического процессора GB205
Компания Palit выпускает «новые» видеокарты GeForce RTX 3060
Intel начала использовать новейшее оборудование ASML для выпуска процессоров Panther Lake
Робот-мойщик HUTT DDC55PRO с запатентованными технологиями способен очищать окна от края до края
Pulsar представила игровую мышь со встроенным 40-мм вентилятором Noctua весом 73 грамма

Популярные статьи

12 лучших стратегических игр на ПК, вышедших за последние три года
«Одиссея» Нолана, как современный взгляд на легендарное произведение (обзор фильма)
Ваттметр EMG-17 — честный обзор и тестирование бюджетного гаджета
#NoDiscNoBuy – PlayStation Store против Steam и GOG: почему ПК становится выгоднее консолей
Обзор игровой клавиатуры MSI Vigor GK30
Как культовые российские «кукурузники» Ан-2 проходят модернизацию
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter