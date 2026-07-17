По утверждению разработчика, управление роботом осуществляется исключительно за счёт мыслей пользователя.

Китайская нейротехнологическая компания BrainCo представила, как она утверждает, первую в мире интегрированную платформу «мозг-робот», которая позволяет пользователям осуществлять управление роботами исключительно только при помощи своих мыслей, не двигая ни единым мускулом. Объявление о запуске платформы искусственного интеллекта (ИИ) для роботов, управляемых мозгом прозвучало на Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC 2026) в Шанхае.

Фото: BrainCo

По информации компании BrainCo, работа её платформы осуществляется за счёт считывания сигналов мозга с помощью электроэнцефалографической (ЭЭГ) гарнитуры, которую носит пользователь. Затем алгоритмы на основе ИИ декодируют эти нейронные сигналы, чтобы определить намерения пользователя и напрямую преобразовать их в физические действия робота.

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Кроме того, компания заявила, что разработанная ей платформа совместима с широким спектром оборудования сторонних производителей, включая человекоподобных роботов, роботизированные манипуляторы и роботизированных собак. Например, роботизированный манипулятор может взять чашку или поднять яблоко исключительно на основе сигналов мозга.

Компания BrainCo, была основана в 2015 году. На сегодняшний день она является ведущим китайским стартапом в области интерфейсов «мозг-компьютер» (BCI) и входит в так называемую неформальную группу «шесть маленьких драконов». Это объединение передовых высокотехнологичных компаний из города Ханчжоу на востоке Китая, добившихся мирового признания в области ИИ, робототехники и других технологий.