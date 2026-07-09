Однако разрешённое к ввозу количество таких устройств, вероятно, будет невелико, в масштабах ИИ-индустрии.

Власти Китая планируют разрешить ведущим национальным компаниям, занимающимся искусственным интеллектом (ИИ), закупать ограниченное количество чипов H200 у корпорации NVIDIA. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на издание Information. Согласно опубликованной информации, китайские чиновники уведомили такие компании, как Alibaba, ByteDance и DeepSeek, о том, что им будет разрешено приобрести некоторое количество чипов, используемых для разработки моделей ИИ. Однако для того, чтобы получить разрешение на ввоз компаниям будет необходимо указать, сколько чипов им необходимо и для каких целей.

Фото: NVIDIA

Отмечено, что эти чипы стали геополитическим камнем преткновения между двумя крупнейшими экономиками мира. Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп ещё в январе этого года разрешил продажу H200 Китаю, официальный Пекин не спешит разрешать ввоз этой продукции на территорию страны.

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Представитель посольства КНР Лю Чан заявил, что позиция его страны относительно экспорта микросхем из США остаётся неизменной. С его слов, Пекин по-прежнему выступает за то, чтобы КНР и США достигали взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов посредством сотрудничества. Кроме того, китайские власти готовы работать со всеми заинтересованными сторонами для совместной защиты стабильности глобальных промышленных и логистических цепочек.

Как отмечает Bloomberg, проблемы с поставками чипов H200 отчасти объясняются опасениями властей КНР того, что наплыв американских процессоров для ИИ помешает давно поставленной правительством цели развития собственной полупроводниковой промышленности. Пекин также ссылался на опасения, что допуск американских чипов на внутренний рынок может представлять определённую угрозу кибербезопасности страны.

Однако, по данным издания Information, растущий спрос на процессоры для ИИ способствовал тому, что правительство КНР разрешило закупку некоторого количества процессоров H200. Местные разработчики, также как и их коллеги из США, испытывают определённые трудности с обеспечением достаточных вычислительных мощностей для удовлетворения растущих потребностей в обучении и запуске новых моделей.

В настоящее время власти КНР ещё решают, сколько чипов H200 смогут приобрести местные компании. Однако, по данным издания Information, суммарное количество может оказаться меньше 200 тысяч единиц, что не так уж и много для инфраструктуры искусственного интеллекта.