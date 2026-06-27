Администрация Трампа требует поэтапного внедрение нового продукта по соображениям национальной безопасности.

Американская технологическая компания OpenAI стала распространять предварительную версию новой, более совершенной модели искусственного интеллекта (ИИ) среди избранных партнёров, прежде чем сделать её доступной для более широкого круга пользователей в ближайшее время. Такой шаг обусловлен давлением со стороны администрации президента Дональда Трампа, требующей поэтапного внедрения нового продукта. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: Reuters

Компания OpenAI заявила, что предоставит серию моделей GPT-5.6 небольшой группе доверенных партнёров, которые ранее были одобрены правительством США. Согласно информации компании, ограниченный запуск происходит по просьбе администрации Трампа. В самой Open AI считают, что ограниченное внедрение новых инструментов не затянется на долго.

«Мы считаем, что подобный процесс предоставления доступа со стороны правительства не должен стать долгосрочным стандартом. Это лишает пользователей, разработчиков, предприятий, специалистов по кибербезопасности и глобальных партнёров, которые в них нуждаются, доступа к лучшим инструментам. Мы предпринимаем этот краткосрочный шаг, потому что считаем, что это самый надежный путь к более широкой доступности в ближайшие недели», – говорится в сообщении OpenAI.

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Согласно информации Bloomberg, первоначально эта модель будет доступна всего двум десяткам партнёров, а доступ к ней будет осуществляться через программную платформу Bedrock компании Amazon.

Как заявила Open AI, самая мощная из трех версий GPT-5.6, получившая название Sol, предназначена для самостоятельного выполнения задач в области программирования, биологии и кибербезопасности.

Компания также заявила, что «усилила защиту от действий с повышенным риском» для своей самой передовой модели, в том числе в отношении «конфиденциальных киберзапросов». Однако OpenAI также намекнула на сложность обеспечения защиты от всех возможных рисков перед выпуском модели.

Сэм Альтман, охарактеризовал требования властей США на порядок внедрения новых инструментов как «плохую новость», хотя и отметил, что считает «вполне разумным» сначала выпустить модели в ограниченном предварительном режиме для конкретных пользователей.

Ранее администрация Трампа потребовала от разработчиков предоставление правительству США доступа к передовым моделям ИИ на срок до 30 дней до их запланированного запуска.