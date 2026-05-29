crazycat21
Минфин США готов выпустить купюру номиналом $250 с изображением Трампа
Трамп не оставляет попыток навсегда вписать себя в историю США.
Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что его ведомство готово выпустить новые купюры номиналом 250 долларов с изображением действующего президента Дональда Трампа. Со слов министра, ожидается только разрешение Конгресса. Об этом сообщает NBC.

Министр финансов США Скотт Бессент с дизайном новой купюры. Фото: Bonnie Cash / Bloomberg via Getty Images

В соответствии с действующим законодательством Штатов, ни один живой человек не может быть изображён на американских деньгах. Со слов министра, в настоящее время на Капитолийском холме рассматривается законопроект, который  «изменит первое требование, чтобы на 250-долларовой купюре мог быть изображен ныне живущий человек, Дональд Дж. Трамп».

Поэтому, как отметил Бессент, минфин готовится заранее. Если новый закон будет принят, ведомство будет придерживаться его положений. 

Фото: Win McNamee / Getty Images

Глава американского министерства финансов сравнил размещение изображения Трампа на новых купюрах с предстоящими торжествами по случаю празднования 250-летия образования США. Также министр признал достаточно высокую инфляцию в Штатах.

«Я не думаю, что есть что-то предосудительное в том, чтобы президент Соединенных Штатов, человек, который был президентом Соединенных Штатов, фигурировал в законопроекте, посвященном 250-летию», – заявил Бессент.

Как отмечает NBC, если новые банкноты всё же будут выпущены, то это будет не единственный способ увековечить президентство Трампа на американских деньгах. В марте этого года министерство финансов заявило, что разместит подпись Трампа на банкнотах – ещё один первый случай для действующего президента. Тогда же ведомство сообщило, что этот шаг также предпринят в честь 250-летия страны.

Однако и этим дело не ограничилось. Федеральная комиссия, назначенная Трампом, одобрила дизайн памятных золотых монет из 24-каратного золота, также в честь 250-летия страны и дня рождения президента. Этот дизайн ещё требует официального утверждения Министерством финансов.

Помимо национальной валюты, Трамп со своими сторонниками уже предпринял ряд попыток оставить свой след в истории страны способами, которые были недоступны предыдущим президентам. Трамп увековечил своё имя в Центре исполнительских искусств имени Кеннеди и Институте мира США. Он также добавил его к программам скидок на лекарства, сберегательным счетам и планируемой программе строительства военных кораблей.

#новости #сша #финансы #трамп #donald john trump #банкноты #250-долларовая купюра
Источник: nbcnews.com
