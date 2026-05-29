Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что его ведомство готово выпустить новые купюры номиналом 250 долларов с изображением действующего президента Дональда Трампа. Со слов министра, ожидается только разрешение Конгресса. Об этом сообщает NBC.
В соответствии с действующим законодательством Штатов, ни один живой человек не может быть изображён на американских деньгах. Со слов министра, в настоящее время на Капитолийском холме рассматривается законопроект, который «изменит первое требование, чтобы на 250-долларовой купюре мог быть изображен ныне живущий человек, Дональд Дж. Трамп».
Поэтому, как отметил Бессент, минфин готовится заранее. Если новый закон будет принят, ведомство будет придерживаться его положений.
Глава американского министерства финансов сравнил размещение изображения Трампа на новых купюрах с предстоящими торжествами по случаю празднования 250-летия образования США. Также министр признал достаточно высокую инфляцию в Штатах.
«Я не думаю, что есть что-то предосудительное в том, чтобы президент Соединенных Штатов, человек, который был президентом Соединенных Штатов, фигурировал в законопроекте, посвященном 250-летию», – заявил Бессент.
Как отмечает NBC, если новые банкноты всё же будут выпущены, то это будет не единственный способ увековечить президентство Трампа на американских деньгах. В марте этого года министерство финансов заявило, что разместит подпись Трампа на банкнотах – ещё один первый случай для действующего президента. Тогда же ведомство сообщило, что этот шаг также предпринят в честь 250-летия страны.
Однако и этим дело не ограничилось. Федеральная комиссия, назначенная Трампом, одобрила дизайн памятных золотых монет из 24-каратного золота, также в честь 250-летия страны и дня рождения президента. Этот дизайн ещё требует официального утверждения Министерством финансов.
Помимо национальной валюты, Трамп со своими сторонниками уже предпринял ряд попыток оставить свой след в истории страны способами, которые были недоступны предыдущим президентам. Трамп увековечил своё имя в Центре исполнительских искусств имени Кеннеди и Институте мира США. Он также добавил его к программам скидок на лекарства, сберегательным счетам и планируемой программе строительства военных кораблей.