Министерство обороны США сообщило, что подразделение компании Dell Technologies выиграло контракт на сумму 9,7 миллиарда долларов на оказание помощи американским военным в управлении лицензиями на программное обеспечение (ПО) корпорации Microsoft, связанное с электронной почтой, электронными таблицами и другими потребностями в секретных и несекретных системах. Соответствующую информацию приводит Bloomberg.
Как сообщила Кирстен Дэвис, главный информационный директор Пентагона, фирма Dell Federal Systems обошла других конкурентов в борьбе за пятилетний контракт с военным ведомством. По её словам, новое соглашение позволит Пентагону ежегодно экономить 422 миллиона долларов. Как отмечает Bloomberg, Пентагон является одним из крупнейших работодателей в мире. Там занято более 2,1 миллиона военнослужащих и 811 тысяч человек гражданского персонала.
«Контракт позволит оптимизировать и консолидировать важнейшее программное обеспечение и сервисы Microsoft в Министерстве обороны, разведывательном сообществе и Береговой охране США», – сказала Кирстен Дэвис.
Она также добавила, что подписанное соглашение не предусматривает выделение дополнительных ассигнований, а представляет собой консолидированное финансирование сотен офисов, которые ранее самостоятельно добивались заключения ежегодных лицензионных соглашений на ПО.
Как заявил исполняющий обязанности начальника информационного отдела ВМС США Барри Таннер, контракт с компанией Dell обеспечивает единое место для предоставления лицензий, необходимых для работы с продуктами Microsoft, и устраняет множество дублирующих функций. С его слов, целью соглашения стало повышение эффективности уже осуществляемых закупок.