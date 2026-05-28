crazycat21
Dell получила контракт Пентагона на сумму $9,7 миллиарда для оптимизации закупок ПО
Ранее структурные подразделения Пентагона самостоятельно занимались продлением лицензий на ПО. Теперь этим будет заниматься компания Dell.
Министерство обороны США сообщило, что подразделение компании Dell Technologies выиграло контракт на сумму 9,7 миллиарда долларов на оказание помощи американским военным в управлении лицензиями на программное обеспечение (ПО) корпорации Microsoft, связанное с электронной почтой, электронными таблицами и другими потребностями в секретных и несекретных системах. Соответствующую информацию приводит Bloomberg.

Офис компании Dell Technologies в городе Раунд-Рок, штат Техас. Фото: Sergio Flores/Bloomberg

Как сообщила Кирстен Дэвис, главный информационный директор Пентагона, фирма Dell Federal Systems обошла других конкурентов в борьбе за пятилетний контракт с военным ведомством. По её словам, новое соглашение позволит Пентагону ежегодно экономить 422 миллиона долларов. Как отмечает Bloomberg, Пентагон является одним из крупнейших работодателей в мире. Там занято более 2,1 миллиона военнослужащих и 811 тысяч человек гражданского персонала.

«Контракт позволит оптимизировать и консолидировать важнейшее программное обеспечение и сервисы Microsoft в Министерстве обороны, разведывательном сообществе и Береговой охране США», – сказала Кирстен Дэвис.

Она также добавила, что подписанное соглашение не предусматривает выделение дополнительных ассигнований, а представляет собой консолидированное финансирование сотен офисов, которые ранее самостоятельно добивались заключения ежегодных лицензионных соглашений на ПО.

Как заявил исполняющий обязанности начальника информационного отдела ВМС США Барри Таннер, контракт с компанией Dell обеспечивает единое место для предоставления лицензий, необходимых для работы с продуктами Microsoft, и устраняет множество дублирующих функций. С его слов, целью соглашения стало повышение эффективности уже осуществляемых закупок.

#новости #сша #dell #программное обеспечение #пентагон #micrososft
