crazycat21
NVIDIA намерена инвестировать в Тайвань по 150 миллиардов долларов в год
При этом глава самой дорогой компании в мире не сказал, в течение какого времени будут такие инвестиции.
Генеральный директор американской технологической корпорации NVIDIA Дженсен Хуанг заявил, что компания планирует инвестировать в Тайвань около 150 миллиардов долларов в год. Также Хуанг назвал остров «эпицентром» революции в области искусственного интеллекта (ИИ), добавив, что он надолго останется мировым центром производства технологической продукции. Об этом сообщает Reuters.

Глава корпорации NVIDIA Дженсен Хуанг. Фото: I-Hwa Cheng / AFP

Со слов главы NVIDIA, ещё 4-5 лет назад компания тратила на Тайване 10–15 миллиардов долларов ежегодно. Сейчас инвестиции компании составляют от 100 до 150 миллиардов долларов в год. Заявление прозвучало в Тайбэе на церемонии, посвящённой планируемой штаб-квартире корпорации.

Как отметил Дженсен Хуанг, строительство будет начато уже в этом году, а ввод штаб-квартиры в эксплуатацию запланирован на 2030 год. При этом он не конкретизировал, в течение какого периода компания намерена инвестировать по 150 миллиардов долларов в год.

Как отмечает Reuters, появление новой штаб-квартиры ещё сильнее сблизит NVIDIA с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) – крупнейшим мировым производителем микросхем, выпускающим передовые полупроводники для искусственного интеллекта (ИИ). Эта компания является крупным поставщиком для американского технологического гиганта.

Кроме того, появление новой штаб-квартиры будет способствовать укреплению альянсов самой дорогой компании в мире с прочими производственными партнёрами, такими как Foxconn, Wistron и Quanta Computer. Все эти компании играют ключевую роль в создании серверов и инфраструктуры для ИИ.

В ходе церемонии Дженсен Хуанг отметил, что Тайвань переживает бурный рост. Он также пообещал создать 4000 рабочих мест на новом предприятии.

«Тайвань – эпицентр революции в области искусственного интеллекта. Именно здесь производятся чипы, осуществляется упаковка, создаются системы, именно здесь были разработаны суперкомпьютеры для ИИ. Количество партнёров, с которыми мы работаем здесь, на Тайване, просто невероятно», – сказал Хуанг.

#nvidia #новости #искусственный интеллект #tsmc #чипы #тайвань #дженсен хуанг #jensen huang
Источник: reuters.com
