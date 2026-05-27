Рост продаж электромобилей обусловлен высокими ценами на топливо из продолжающейся напряжённости на Ближнем Востоке.

В апреле продажи автомобилей росли третий месяц подряд, поскольку потребители продолжали активно приобретать электромобили и гибридные модели. Об этом сообщает Bloomberg. Согласно данным Европейской ассоциации автопроизводителей, в апреле было зарегистрировано 1,15 миллиона новых авто, что на 7% больше предыдущего периода. Рост продаж наблюдается на основных рынках, включая Германию и Великобританию, при этом объём поставок электромобилей увеличился на 38%.

Фото: © Johannes Simon/Getty Images

Как отмечает Bloomberg, рост продаж является хорошим знаком для европейских производителей, которые активно борются с недозагруженностью предприятий, американскими пошлинами и падением спроса в Китае. Продажи электромобилей растут из-за появления более доступных модели как от отечественных производителей, включая Volkswagen и группу Stellantis, так и от китайских брендов, возглавляемых компанией BYD. В Германии, которая является крупнейшим рынке авто в Европе, где действует новая программа субсидирования, рост продаж электромобилей составил 41%.

По версии агентства, пока непонятно, в какой степени эскалация на Ближнем Востоке повлияла на всплеск интереса к электромобилям в Европе. Однако аналитики считают, что повышение цен на энергоносители из-за продолжающейся напряжённости в регионе может подорвать доверие потребителей и поставить под угрозу расходы на дорогостоящие покупки, такие как автомобили [с двигателем внутреннего сгорания, прим.].

Bloomberg отмечает, что несмотря на то, что доступные электромобили в Европе пользуются успехом, более дорогие версии такого транспорта по-прежнему трудно продать. В апреле в Европе также выросли поставки гибридных автомобилей при одновременном снижении продаж бензиновых и авто, что свидетельствует о продолжающимся структурном сдвиге рынка в сторону автомобилей с аккумуляторными батареями.