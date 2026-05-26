Именитый производитель спортивных суперкаров скорректировал свою стратегию бизнеса

Компания Ferrari презентовала свой первый электромобиль — пятиместный Luce, который стоит 550 тысяч евро (640 тысяч долларов). Это событие стало важным шагом в развитии компании, так как до этого момента все её автомобили были оснащены двигателями внутреннего сгорания. Об этом пишет Bloomberg.

Ferrari Luce. Фото: Ferrari

Презентация новой модели в Риме стала финальным мероприятием в рамках трёхступенчатой презентации электромобиля. Старт был дан в 2025 году, когда были представлены ключевые технологии автомобиля. Затем последовал показ интерьера.

реклама

Ferrari Luce имеет максимальную мощность, эквивалентную чуть более 1000 лошадиным силам, и разгоняется до скорости 100 км/ч за 2,5 секунды. Это быстрее, чем внедорожник Ferrari Purosangue с двигателем внутреннего сгорания V12. Максимальная скорость Luce составляет более 310 км/ч.

По информации от Bloomberg, презентация нового автомобиля произошла после того, как в прошлом году Ferrari объявила о своих долгосрочных планах, которые вызвали разочарование у инвесторов и вопросы о том, как компания будет совмещать использование электрических технологий с сохранением моделей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), которые остаются ключевыми для неё.

В стратегии Ferrari на 2030 год доля полностью электрических автомобилей в модельном ряду сократилась вдвое, до 20%, в то время как доля моделей с ДВС увеличилась вдвое.

Luce — это своего рода проверка для компании. Ferrari должна доказать, что электромобиль может соответствовать её стратегии ограниченного предложения, высокой стоимости и эмоциональной привлекательности, при этом расширяя модельный ряд за пределы традиционных двух- и четырёхместных спортивных автомобилей.

Высокая стоимость автомобиля свидетельствует о том, что генеральный директор Бенедетто Винья не готов жертвовать эксклюзивностью бренда ради увеличения продаж.

Как отмечает Bloomberg, модель Luce должна показать, работает ли формула итальянского автопроизводителя без рева двигателя внутреннего сгорания, особенно с учетом того, что остаточная стоимость электромобилей по-прежнему вызывает опасения у состоятельных покупателей. Последние стремятся приобретать суперкары, которые со временем сохранят свою цену или даже станут дороже.

Компания Ferrari неоднократно заявляла, что продолжит предлагать клиентам выбор между автомобилями с двигателями внутреннего сгорания, гибридными и электрическими силовыми установками. Её стратегия по-прежнему сосредоточена на сочетании различных типов автомобилей, персонализации и дисциплинированном распределении ресурсов, а не на увеличении продаж.

Такая модель ведения бизнеса защитила Ferrari от проблем, с которыми сталкиваются прочие европейские производители, выпускающие большие объемы автомобилей, и которые изо всех сил пытаются конкурировать с наплывом более дешевых китайских электромобилей. Итальянская компания имеет самую большую рыночную капитализацию среди всех европейских автопроизводителей. При этом она ежегодно выпускает менее 14000 автомобилей.

Компания Ferrari позиционирует Luce не как уступку правилам или конкурентам, а как попытку доказать, что электрические технологии могут обеспечить производительность и характер, которые требуют поклонники бренда. Послание компании заключается в том, что электрификация должна открывать новые возможности в дизайне и вождении, а не просто заменять двигатель внутреннего сгорания аккумуляторной батареей.

Электрическая платформа позволила Ferrari впервые разместить в салоне пять сидений, что было невозможно при традиционной конфигурации с трансмиссией, где двигатель в передней или средней части авто соединен с задней коробкой передач. Модель Luce также получила багажник объемом 600 литров, которых достаточно для размещения двух сумок для гольфа или трёх больших чемоданов.

При проектировании электромобиля ключевой проблемой для компании стал звук его работы. В Ferrari заявили, что потратили пять лет и прошли 40000 километров испытаний на трассе, чтобы разработать акустические характеристики нового авто. Вместо того чтобы имитировать рёв двигателя внутреннего сгорания, компания разработала технологию, которая улавливает гул электродвигателей с помощью датчика на задней оси, а затем обрабатывает и усиливает звук.

Такой подход призван развеять одно из главных сомнений, связанных с любой электрической моделью Ferrari – сможет ли бренд, исторически ассоциирующийся с рычащими двигателями, сохранить эмоциональную связь без звука ДВС.