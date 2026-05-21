crazycat21
В Китае представили первого человекоподобного робота SeeLight S1 для выполнения обязанностей по дому
Робот-домохозяйка уже реальность

Китайская компания GigaAI представила первую в стране универсальную модель человекоподобного робота для дома. Машина, получившая обозначение SeeLight S1 была разработана в сотрудничестве с Хубэйским центром инноваций в области человекоподобных роботов и Хубэйским альянсом предприятий человекоподобной робототехники. Об этом сообщает ежедневная гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

Человекоподобный робот SeeLight S1 выполняет домашние обязанности. Скриншот видео GigaAI

Чжу Чжэн, генеральный директор компании GigaAI, сообщил в статье, опубликованной в местной газете Changjiang Daily, робот будет предоставлен китайским семьям для бесплатного тестирования уже в первой половине 2027 года. В демонстрационном видеоролике, опубликованном в аккаунте компании в социальной сети WeChat, видно, как двурукий робот на колесах нарезает овощи, жарит яйца, загружает стиральную машину, развешивает белье, застилает постель и открывает шторы.

По словам генерального директора компании GigaAI, компания планирует снизить цену устройства до менее чем 100 000 юаней (14 700 долларов США) к июню 2027 года, что вдвое меньше его нынешней стоимости. Чжу Чжэн также подчеркнул, что ожидает существенного прорыва в области коммерциализации и развития возможностей моделей искусственного интеллекта (ИИ) в бытовых роботах уже к 2028 году.

Человекоподобные роботы, которые работают на заводских производственных линиях, полагаются на жёстко запрограммированные алгоритмы и предварительно настроенные процедуры, что является наиболее распространённым на сегодня способом применения таких машин. В отличие от них, SeeLight S1 был специально разработан для автономного понимания задач и планирования их выполнения при помощи встроенных моделей ИИ.

Испытания партии из 100 роботов S1 в жилых комплексах, предназначенных для сотрудников высокотехнологичных отраслей, начнутся с конца мая. В следующем году будет запущен пилотный проект в домохозяйствах Уханя, который будет ориентирован на семьи с пожилыми людьми, детьми или домашними животными.

#новости #китай #технологии #искусственный интеллект #робототехника #человекоподобные роботы #gigaai #seelight s1
