crazycat21
Bloomberg: Трамп намерен подписать указ по кибербезопасности в ближайшее время
В Штатах будет действовать добровольная проверка моделей ИИ на соответствие требованиям национальной безопасности.

Президент США Дональд Трамп готов издать указ уже в четверг, 21 мая, направленный на укрепление кибербезопасности в сфере искусственного интеллекта, и пригласил лидеров технологической отрасли принять участие в этом мероприятии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Президент США Дональд Трамп. Фото: © AP Photo/ Alex Brandon

Указ, который, как ожидается, подпишет Трамп, предусматривает реформирование существующих программ обмена информацией в области кибербезопасности и включит в них компании, занимающиеся искусственным интеллектом (ИИ). Однако новый указ при этом не обязывает компании получать одобрение  передовых моделей со стороны федеральных властей.

Вместо этого, предложение предусматривает добровольное государственное тестирование передовых систем ИИ для выявления и устранения уязвимостей в федеральных, региональных и местных сетях, а также в критически важной инфраструктуре США, без необходимости введения обширного нового надзора.

Как отметили источники агентства, приглашения на церемонию подписания указа были разосланы целому ряду руководителей технологических компаний. Однако пока неясно, кто из них будет на ней присутствовать.

Представители Белого дома не дали комментариев по данному вопросу. Представители ведущих разработчиков ИИ, компаний OpenAI и Anthropic, также не ответили на запросы Bloomberg.

Агентство отмечает, что новый указ может быть подписан Трампом примерно через месяц после того, как компания Anthropic сообщила, что ее революционная модель Mythos оказалась чрезвычайно эффективной в обнаружении сетевых уязвимостей и может представлять серьезную угрозу кибербезопасности. В настоящее время компания ограничила доступ к Mythos лишь для нескольких крупных технологических компаний и компаний с Уолл-стрит. Сделано это было фоне общей глобальной тревоги по поводу новых угроз, которые она может представлять для критически важных систем.

По данным Bloomberg, администрация Трампа настаивала на расширении доступа к модели Mythos для федеральных ведомств с целью проверки их сетей на наличие уязвимостей в системах безопасности. В настоящее время Агентство национальной безопасности (АНБ) уже использует эту модель. Недавно представители Белого дома отклонили планы компании Anthropic по распространению Mythos среди ещё нескольких десятков  компаний и организаций, сославшись на соображения безопасности.

Bloomberg подчёркивает, что в Штатах действует добровольная программа оценки систем ИИ перед их выпуском. Министерство торговли США недавно объявило о расширении этой инициативы. Компании Google (входит в корпорацию Alphabet), Microsoft и xAI предоставили федеральным властям доступ к своим моделям для оценки возможностей систем и содействия повышению уровня безопасности. А компании OpenAI и Anthropic уже участвовали в этой программе уже участвовали в этой программе.

Крис Лехейн, директор OpenAI по глобальным вопросам, заявил, что помимо предоставления своих моделей ИИ министерству торговли США для тестирования на соответствие интересам национальной безопасности компания сотрудничает с властями в разработке стратегии развертывания модели GPT-5.5-Cyber, призванной усилить меры киберзащиты.

#новости #сша #технологии #искусственный интеллект #google #трамп #openai #anthropic #mythos #модели ии
