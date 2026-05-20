crazycat21
Stellantis будет производить доступные электромобили совместно с китайской Leapmotor в Италии
Ещё одно свидетельство того, что у производителей авто из Европы дела идут не лучшим образом

Многонациональная автомобильная корпорация Stellantis планирует производить компактный электромобиль в Италии совместно с китайской фирмой Leapmotor. Владелец марки Fiat ищет способы сократить расходы и получить доступ к более конкурентоспособным технологиям. Об этом сообщает Bloomberg. По данным, опубликованными Stellantis, модель под названием E-Car будет выпускаться с 2028 года на заводе в Помильяно, Италия. Заявлено, что электромобиль будет работать от аккумуляторных батарей, разработанных совместно «с избранными партнёрами».

Изображение: Stellantis

Компания Stellantis, которая также владеет марками Opel и Peugeot недавно объявила о партнёрстве с китайской  Leapmotor с целью разработки электрического внедорожника для европейского рынка. Соглашение также предусматривает производство автомобилей китайской компанией на заводах Stellantis в стране. Французский профсоюз Force Ouvrière в этом месяце заявил, что ожидаются новые сделки и по другим недозагруженным заводам Stellantis в Европе. Bloomberg подчёркивает, что производители автомобилей в Европе находятся в процессе стратегической перестройки, которая всё чаще предусматривает заключение соглашений о сотрудничестве с конкурентами из Китая.

Это ответная реакция на то, что китайские производители авто расширяют своё присутствие на европейском рынке. Китайские компании предлагают потребителям доступные электромобили и гибриды с подключаемыми электромоторами. Лидером в этом направлении является компания BYD. В настоящее время этот китайский производитель стремится присоединиться к региональной лоббистской автомобильной группе. Согласно информации Bloomberg, в настоящее время Stellantis находится под давлением властей Италии, которые требуют нарастить производство на недозагруженных заводах.

Другие европейские автопроизводители также сталкиваются с высокими затратами и жесткой конкуренцией и открыты для аналогичных сделок с китайскими компаниями. Leapmotor уже сотрудничает со Stellantis в области продаж и дистрибуции в Европе. Её модели, в том числе городской автомобиль Leapmotor T03, конкурируют с электромобилями начального уровня от Renault и Volkswagen. Как заявил генеральный директор Stellantis Антонио Филоса, клиенты корпорации призывают к возрождению небольших, стильных авто, которые должны производится именно в Европе. При этом они должны быть доступными по цене и соответствовать экологическим нормам.

#новости #автомобили #электромобили #европа #byd #автопром #stellantis #leapmotor
Источник: bloomberg.com
