В современных реалиях Китай заинтересован в стабильных поставках российского топлива

Президент России Владимир Путин 19 мая прибудет в Пекин для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Это будет первый зарубежный визит российского лидера этом году. Визит пройдёт на фоне того, что напряжённость на Ближнем Востоке предоставляет России возможность укрепить связи с Китаем в области энергетики. Об этом сообщает Bloomberg.

Президент России Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

По информации от Bloomberg, в условиях растущего экономического давления Россия, как утверждается, сильно зависит от торговли с Китаем, что может смягчить последствия западных санкций.

Источники, близкие к правительству РФ, сообщают, что Россия якобы рассчитывает, что нестабильность на энергетических рынках, вызванная обострением ситуации на Ближнем Востоке, сделает Китай более сговорчивым в переговорах о ценах на газ для планируемого газопровода «Сила Сибири-2».

Один из источников агентства отметил, что китайская сторона выразила желание ускорить переговоры, но пока значительного прогресса в этом направлении не наблюдается.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что проект газопровода остаётся на повестке дня и российская сторона намерена его серьёзно обсудить.

При этом Bloomberg считает, что прогресс в достижении любой сделки почему-то якобы зависит только от председателя КНР Си Цзиньпина. По версии агентства, «пока мало признаков того, что Россия сможет легко достичь соглашения».

По словам Ушакова, Путин и Си Цзиньпин должны провести переговоры в среду, а вечером вместе выпьют чай, чтобы возобновить обсуждения. Помощник президента отметил, что в состав российской делегации входят пять вице-премьеров, восемь министров, председатель ЦБ Эльвира Наибиуллина, а также руководители государственных корпораций и крупных предприятий.

По информации от источника, близкого к компании, «Газпром» сделал выгодное предложение по цене на газ для газопровода «Сила Сибири-2», который должен пройти через Монголию в Китай. Однако китайские партнёры пока не выразили готовности активно продвигать проект.

Как сообщил источник, одной из задач российской стороны остаётся согласование цены на газ к сентябрю текущего года. В пресс-службе «Газпрома» отказались комментировать эту информацию.

Маршрут газопровода «Сила Сибири-2», основанный на приблизительных оценках. Данные по состоянию на декабрь 2024 года. Источник: Global Energy Monitor

Агентство Bloomberg сообщает, что в марте представители официальных властей Китая объявили о своих планах ускорить реализацию проекта по строительству газопровода в соответствии с пятилетним планом.

В конце апреля в Пекине состоялась встреча главы «Газпрома» Алексея Миллера и председателя правления Китайской национальной нефтяной корпорации Дай Хоуляна. В ходе встречи обсуждались вопросы развития стратегического партнёрства между компаниями.

9 мая президент России Владимир Путин заявил, что «практически все ключевые вопросы» сотрудничества в газовой и нефтяной отраслях согласованы с Китаем.

Согласно информации, полученной от источников, близких к ситуации, хотя тема транспортных коридоров через территорию России уже давно находится в повестке двусторонних переговоров, в последнее время Китай проявляет повышенный интерес к расширению возможностей для транзита товаров по суше и через Северный арктический морской путь.

Ван Ивэй, бывший китайский дипломат и руководитель Института международных отношений Народного университета Китая, подчеркнул, что ситуация на Ближнем Востоке демонстрирует невозможность воспринимать как данность безопасность традиционных путей и стратегически значимых точек. Это побуждает Китай искать альтернативные маршруты и активнее работать над снижением рисков.