Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Bloomberg: Путин обсудит с Си Цзиньпином проект газопровода «Сила Сибири-2» в ходе визита в Китай
В современных реалиях Китай заинтересован в стабильных поставках российского топлива

Президент России Владимир Путин 19 мая прибудет в Пекин для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Это будет первый зарубежный визит российского лидера этом году. Визит пройдёт на фоне того, что напряжённость на Ближнем Востоке предоставляет России возможность укрепить связи с Китаем в области энергетики. Об этом сообщает Bloomberg.

Президент России Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

По информации от Bloomberg, в условиях растущего экономического давления Россия, как утверждается, сильно зависит от торговли с Китаем, что может смягчить последствия западных санкций.

Источники, близкие к правительству РФ, сообщают, что Россия якобы рассчитывает, что нестабильность на энергетических рынках, вызванная обострением ситуации на Ближнем Востоке, сделает Китай более сговорчивым в переговорах о ценах на газ для планируемого газопровода «Сила Сибири-2».

Один из источников агентства отметил, что китайская сторона выразила желание ускорить переговоры, но пока значительного прогресса в этом направлении не наблюдается.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что проект газопровода остаётся на повестке дня и российская сторона намерена его серьёзно обсудить.

При этом Bloomberg считает, что прогресс в достижении любой сделки почему-то якобы зависит только от председателя КНР Си Цзиньпина. По версии агентства, «пока мало признаков того, что Россия сможет легко достичь соглашения».

По словам Ушакова, Путин и Си Цзиньпин должны провести переговоры в среду, а вечером вместе выпьют чай, чтобы возобновить обсуждения. Помощник президента отметил, что в состав российской делегации входят пять вице-премьеров, восемь министров, председатель ЦБ Эльвира Наибиуллина, а также руководители государственных корпораций и крупных предприятий.

По информации от источника, близкого к компании, «Газпром» сделал выгодное предложение по цене на газ для газопровода «Сила Сибири-2», который должен пройти через Монголию в Китай. Однако китайские партнёры пока не выразили готовности активно продвигать проект.

Как сообщил источник, одной из задач российской стороны остаётся согласование цены на газ к сентябрю текущего года. В пресс-службе «Газпрома» отказались комментировать эту информацию.

Маршрут газопровода «Сила Сибири-2», основанный на приблизительных оценках. Данные по состоянию на декабрь 2024 года. Источник: Global Energy Monitor

Агентство Bloomberg сообщает, что в марте представители официальных властей Китая объявили о своих планах ускорить реализацию проекта по строительству газопровода в соответствии с пятилетним планом.

В конце апреля в Пекине состоялась встреча главы «Газпрома» Алексея Миллера и председателя правления Китайской национальной нефтяной корпорации Дай Хоуляна. В ходе встречи обсуждались вопросы развития стратегического партнёрства между компаниями.

9 мая президент России Владимир Путин заявил, что «практически все ключевые вопросы» сотрудничества в газовой и нефтяной отраслях согласованы с Китаем. 

Согласно информации, полученной от источников, близких к ситуации, хотя тема транспортных коридоров через территорию России уже давно находится в повестке двусторонних переговоров, в последнее время Китай проявляет повышенный интерес к расширению возможностей для транзита товаров по суше и через Северный арктический морской путь.

Ван Ивэй, бывший китайский дипломат и руководитель Института международных отношений Народного университета Китая, подчеркнул, что ситуация на Ближнем Востоке демонстрирует невозможность воспринимать как данность безопасность традиционных путей и стратегически значимых точек. Это побуждает Китай искать альтернативные маршруты и активнее работать над снижением рисков.

#новости #энергетика #путин #газ #торговля #си цзиньпин #газопровод #сила сибири-2 #саммит путина и си цзиньпина
Источник: bloomberg.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Средневековый блокнот пролежал 800 лет в отхожем месте и сохранился до наших дней
Российский производитель микросхем продаёт мерч – пробирки с воздухом из чистого помещения за ₽155
Financial Times: распространение смартфонов внесло весомый вклад в спад рождаемости по всему миру
Пользователь ноутбука на Intel с 30-летним стажем перешёл на Lenovo со Snapdragon из-за автономности
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-13700K с RTX 5070 и протестировал его в современных играх
Женщина-волонтёр случайно обнаружила «Святой Грааль» аболиционистов
Один из пролётов Московского скоростного диаметра провис в результате сильного пожара
Российский изобретатель создал многофункциональный агродрон на гусеницах для работы без водителя
Продажи «песочницы» Terraria спустя 15 лет после выхода достигли 70 млн копий
Современные технологии идентифицировали одну из жертв извержения Везувия как врача
В Ростове разработан летающий дрон для доставки 500 кг груза на расстояние 500 км при -40 до +50°C
WCCFTech: GTA 6 не выйдет на предзаказ 18 мая, ревью‑копий для прессы не обещают
AMD заявила что готовит к выпуску «Игровой и рендеринговый движок на основе ИИ»
В Lada Vesta уже летом начнут возвращать систему климат-контроля
Intel начала поставлять процессоры Nova Lake с двукратным приростом скорости в многоядерном режиме
Российский инженер создал гусеничный беспилотный трактор для работы в поле
MSI представила первый в мире игровой 27-дюймовый QD-OLED-монитор с 5-слойной матрицей
YouTube-блогер показал, как открытый мир Liberty City из GTA III уместили в 32 МБ памяти PS2
Археологи нашли в Турции стелу с изображением Богини-Матери возрастом 2200 лет
Новейший экраноплан «Орион-25» - конкурент вертолёту в приморских и арктических районах

Популярные статьи

Как выбрать оптимальную видеокарту в игровой ПК в 2026 году и не переплатить
Выбор системы охлаждения и особенности тепловых трубок
Полирую высококачественную систему управления приложениями для Linux и FreeBSD
Обзор и тестирование видеокарты INNO3D GeForce RTX 3070 iCHILL X4 8GB GDDR6
Antarctic Wallet против Cashinout - какой кошелек для оплаты криптой в магазинах РФ выбрать
Как я собирал 32-битную версию игры «2048» для тестирования Installer-SH 2.8
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter