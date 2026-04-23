Компания Xpeng, китайский производитель электромобилей, планирует начать крупномасштабное производство своих летающих автомобилей в следующем году, а человекоподобных роботов – уже в четвёртом квартале 2026 года. Об этом агентству Reuters сообщил президент компании Брайан Гу накануне Пекинского автосалона.

Летающий автомобиль и фургон для его транспортировки. Фото: XPeng AeroHT

По данным агентства, компания Xpeng получила более 7000 заказов на свои летающие автомобили, большинство из которых поступило из Китая, где компания работает над получением разрешения от авиационных властей страны.

Что касается человекоподобных роботов, то, со слов Гу, эти машины первоначально будут использоваться в качестве администраторов или в отделах продаж фирм для взаимодействия с клиентами. По мнению президента компании, в течение следующих 10–20 лет робототехнический бизнес Xpeng должен превзойти по масштабам автомобильное подразделение, поскольку в повседневной жизни будет появляться всё больше вариантов применения человекоподобных роботов.

Кроме того, Брайан Гу отметил, что Xpeng компания начнёт испытания роботакси в городе Гуанчжоу на юге Китая в этом году и что 2027 год станет «критическим годом» для «испытаний по всему миру с партнёрами». С его слов, компания, вероятно, произведёт от сотен до тысяч роботакси в течение ближайших 12–18 месяцев.

А ещё президент компании Xpeng заявил об огромном потенциале для расширения сотрудничества с немецким автопроизводителем Volkswagen, который недавно начал выпуск своего первого электромобиля, разработанного совместно с Xpeng.

«Есть много областей, в которых мы можем сотрудничать и приносить друг другу реальную пользу», – сказал Гу.

При этом он добавил, что его компания открыта для партнёрства и с другими автопроизводителями.

Как отмечает Reuters, компания Xpeng расширила свою деятельность за рубежом и в настоящее время работает примерно в 60 странах за пределами Китая.

Согласно информации, предоставленной главой Xpeng, в 2025 году компания получила около 10% объёма продаж и примерно 15% выручки именно от продаж за рубежом. По мнению Брайана Гу, в ближайшие 5-10 лет «более 50% выручки должно поступать из-за пределов Китая».