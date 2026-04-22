На это указывает отчёт генерального инспектора NASA

Согласно данным нового правительственного аудита, у Космического агентства США (NASA) может не быть необходимых лунных скафандров к тому времени, когда Вашингтон намеревается «вернуть» людей на Луну, а именно к 2028 году. Об этом сообщает Bloomberg. В опубликованном отчете Управление генерального инспектора агентства предупреждает, что скафандры, разработку которых ведёт компания Axiom Space из Хьюстона, могут быть не готовы до 2031 года в том случае, если компания столкнется с задержками, типичными для предыдущих моделей скафандров. В отчёте говорится о том, что, исходя из исторических данных, на разработку скафандра может потребоваться почти девять лет, с момента подписания контракта до его демонстрации в космосе.

Космический скафандр фирмы Axiom проходит испытания в Сан-Антонио, штат Техас, 19 ноября 2025 года. Фото: Axiom Space/Cover Images/AP Photo

В 2022 году американское космическое агентство заключило с фирмой Axiom Space контракт на разработку скафандров для программы Artemis («Артемида»). Целью этой программы является «возвращение» людей на Луну. Именно так заявляют США [прим.]. А уже на следующий год сама Axiom Space объявила о партнёрстве с итальянской модной фирмой Prada для производства скафандров. Как отмечает Bloomberg, в электронном письме компания Axiom Space особщила, что отчёт генерального инспектора NASA «точно отражает сложность разработки нового скафандра». Кроме того, компания отметила, что «продолжает работу над решением проблем, возникших в ходе предварительного анализа конструкции скафандра».

В Axiom Space заявили, что в отчёте «документируется существенный прогресс, достигнутый командой фирмы». А ещё там добавили, что компания по-прежнему сосредоточена на создании безопасного и функционального скафандра, который позволит американским астронавтам вернуться на Луну в 2028 году. Необходимо отметить, что Управление генерального инспектора NASA (OIG) не подчиняется главе агентства. Это правительственная организация, которая отчитывается перед Конгрессом США. Соответственно, представленные данные объективные. Кроме того, остаётся непонятным, какое отношение имеет итальянский люксовый дом моды Prada к производству скафандров.