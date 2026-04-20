Геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке и наличие собственного дешёвого угля сделали приостановленные проекты довольно рентабельными.

Крупный китайский проект по переработке угля в газ, реализация которого откладывалась более десяти лет, должен быть запущен в этом году. Это часть мер, предпринимаемых официальным Пекином, которые позволят смягчить угрозы для поставок топлива в условиях обострения геополитической напряженности. Соответствующую информацию приводит Bloomberg.

Эксплуатационная площадка открытой угольной шахты №1 Синьцзянской энергетической компании "Хуншацюань" при корпорации China Energy Group в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. Фото: Синьхуа

Государственная энергетическая компания China Datang возобновила строительство завода по производству синтетического газа в городе Фусинь на северо-востоке Китая осенью прошлого года. Компания планирует ввести объект в эксплуатацию в октябре, что свидетельствует о возрождении отрасли, которая когда-то была отодвинута на второй план из-за чрезмерного загрязнения окружающей среды и финансовых рисков.

Агентство отмечает, что власти Китая стремятся использовать дешёвый уголь местного происхождения для снижения зависимости от импорта природного газа. Такая потребность возросла за последнее десятилетие, поскольку санкции и протекционизм нарушили глобальные цепочки поставок энергоносителей. В последние недели она стала ещё более острой после эскалации напряжённости на Ближнем Востоке, в результате чего были сорваны поставки крупных производителей газа в регионе.

Согласно данным Bloomberg, строительство завода стоимостью 25 миллиардов юаней (3,7 миллиарда долларов) было начато в 2011 году. Однако в 2014 году реализация проекта была приостановлена из-за сочетания логистических и технических проблем, экологических соображений и неблагоприятных рыночных условий.

Отрасль получила новый импульс благодаря переизбытку угля в Китае и высоким мировым ценам на газ.

В настоящее время в Китае реализуется или планируется 13 новых проектов по переработке угля в газ. Строительство заводов может занять до пяти лет, но, их реализация потенциально может увеличить производство синтетического газа почти в семь раз – до более чем 52 миллиардов кубометров в год, что составляет 12% от национального объема поставок. Сообщает Bloomberg со ссылкой на данные китайской консалтинговой компании OilChem.

Как отметил Ван Хаохао, аналитик OilChem, Китай запланировал проекты по производству газа из угля ещё задолго до эскалации на Ближнем Востоке. В настоящее время повышение рентабельности побуждает инвесторов ускорить строительство.

Китайские проекты, включая Фусинь (Fuxin), должны поставить потребителям 12 миллиардов кубометров газа до конца текущего года. В то же время Катар, крупнейший поставщик газа для Китая с Ближнего Востока, в 2025 году поставил 28 миллиардов кубометров.

Кроме того, технология получения газа из угля также отвечает политическим потребностям Китая. В последнем пятилетнем плане Пекина предусмотрено дальнейшее развитие отдаленных, богатых энергоресурсами регионов, таких как Синьцзян на крайнем западе страны, где размещено большинство новых проектов по переработке угля в газ.

Bloomberg отмечает, что уголь в Синьцзяне очень дешёвый. Себестоимость производства газа составит от 5 до 9 долларов за миллион британских тепловых единиц (Mmbtu), то есть от 178 до 321 долларов за тысячу кубометров. Согласно отраслевым стандартам, 1 Mmbtu = 28 кубическим метрам газа [прим]. Это в разы ниже чем нынешние спотовые цены на сжиженный природный газ на рынках Азии, поставляемый морским путём.