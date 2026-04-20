Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Китай возобновляет проекты по производству дешёвого газа из угля
Геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке и наличие собственного дешёвого угля сделали приостановленные проекты довольно рентабельными.

Крупный китайский проект по переработке угля в газ, реализация которого откладывалась более десяти лет, должен быть запущен в этом году. Это часть мер, предпринимаемых официальным Пекином, которые позволят смягчить угрозы для поставок топлива в условиях обострения геополитической напряженности. Соответствующую информацию приводит Bloomberg.

Эксплуатационная площадка открытой угольной шахты №1 Синьцзянской энергетической компании "Хуншацюань" при корпорации China Energy Group в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. Фото: Синьхуа

Государственная энергетическая компания China Datang возобновила строительство завода по производству синтетического газа в городе Фусинь на северо-востоке Китая осенью прошлого года. Компания планирует ввести объект в эксплуатацию в октябре, что свидетельствует о возрождении отрасли, которая когда-то была отодвинута на второй план из-за чрезмерного загрязнения окружающей среды и финансовых рисков.

Агентство отмечает, что власти Китая стремятся использовать дешёвый уголь местного происхождения для снижения зависимости от импорта природного газа. Такая потребность возросла за последнее десятилетие, поскольку санкции и протекционизм нарушили глобальные цепочки поставок энергоносителей. В последние недели она стала ещё более острой после эскалации напряжённости на Ближнем Востоке, в результате чего были сорваны поставки крупных производителей газа в регионе. 

Согласно данным Bloomberg, строительство завода стоимостью 25 миллиардов юаней (3,7 миллиарда долларов) было начато в 2011 году. Однако в 2014 году реализация проекта была приостановлена из-за сочетания логистических и технических проблем, экологических соображений и неблагоприятных рыночных условий.

Отрасль получила новый импульс благодаря переизбытку угля в Китае и высоким мировым ценам на газ.

В настоящее время в Китае реализуется или планируется 13 новых проектов по переработке угля в газ. Строительство заводов может занять до пяти лет, но, их реализация потенциально может увеличить производство синтетического газа почти в семь раз – до более чем 52 миллиардов кубометров в год, что составляет 12% от национального объема поставок. Сообщает Bloomberg со ссылкой на данные китайской консалтинговой компании OilChem.

Как отметил Ван Хаохао, аналитик OilChem, Китай запланировал проекты по производству газа из угля ещё задолго до эскалации на Ближнем Востоке. В настоящее время повышение рентабельности побуждает инвесторов ускорить строительство.

Китайские проекты, включая Фусинь (Fuxin), должны поставить потребителям 12 миллиардов кубометров газа до конца текущего года. В то же время Катар, крупнейший поставщик газа для Китая с Ближнего Востока, в 2025 году поставил 28 миллиардов кубометров.

Кроме того, технология получения газа из угля также отвечает политическим потребностям Китая. В последнем пятилетнем плане Пекина предусмотрено дальнейшее развитие отдаленных, богатых энергоресурсами регионов, таких как Синьцзян на крайнем западе страны, где размещено большинство новых проектов по переработке угля в газ.

Bloomberg отмечает, что уголь в Синьцзяне очень дешёвый. Себестоимость производства газа составит от 5 до 9 долларов за миллион британских тепловых единиц (Mmbtu), то есть от 178 до 321 долларов за тысячу кубометров.  Согласно отраслевым стандартам, 1 Mmbtu = 28 кубическим метрам газа [прим]. Это в разы ниже чем нынешние спотовые цены на сжиженный природный газ на рынках Азии, поставляемый морским путём.

#новости #китай #энергетика #ближний восток #газ #спг #уголь
Источник: bloomberg.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Ленобласти на мощностях ушедшего из РФ финского завода Nokian Tyres нарастили производство шин
+
В России проектируют железнодорожный маршрут на Магадан и разрабатывают электровоз 2ЭС9
1
Основатель Telegram назвал видеоигры 90-х главным уроком для бизнеса
+
Mediascope: Мессенджер MAX в России занял первое место по активности у пользователей
36
Сотрудник компании спас от утилизации несколько десятков модулей DDR4 по 32 ГБ стоимостью $20 000
1
Hitachi показала 384-тонный электрический карьерный самосвал в Замбии
2
Археологи обнаружили в Краснодарском крае кошельки с древними монетами, в том числе фальшивыми
+
Российские пользователи iPhone специально убирают камеру и микрофон при установке мессенджера MAX
41
Археологи нашли в египетской мумии папирус «Каталог кораблей» из «Илиады» Гомера
+
Видеокарта NVIDIA RTX PRO 6000 сравнялась по производительности с четырьмя RTX 5090
1
Создатели Might and Magic Heroes VII и Tropico 6 анонсировали пиратский «градострой» Corsair Cove
1
В России сокращается производство курятины на фоне снижения рентабельности птицефабрик
1
NASA отключило ключевое оборудование зонда «Вояджер-1» из-за нехватки энергии для продолжения миссии
1
Casio возрождает культовые часы F-100 1978 года, выпустив современную модель F-B100W
+
Battlefield Studios анонсировала масштабные обновления шутера Battlefield 6 на 2026 год
+
WSJ: Компания Трампа построит в Грузии 70-этажный небоскрёб
+
Коммерсантъ: Цены на маркетплейсах в России могут вырасти на 25% к концу года
2
Ремейк Assassin's Creed Black Flag впечатлил журналистов на закрытом показе
1
Белый дом проверит загадочные обстоятельства гибели ученых NASA и физиков
+
Lenovo представила ноутбук с чипом Loongson и китайской ОС для госсектора и корпоративных заказчиков
+

Популярные статьи

Как выбрать Sony PlayStation 5 в 2026 году – ревизии, версии и оптимальные варианты
4
Обзор и тестирование "Царь-карты" MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO 8GB GDDR6
5
7 лучших процессоров для сборки недорогого игрового ПК в 2026 году
1

Сейчас обсуждают

useresses3
17:17
Но вопрос с долгосроком. Бум ИИ закончится, рано или поздно. Спрос на ускорители не упадёт до нуля, но кратно. И вот что они будут делать тогда...
Nvidia теряет поддержку лояльной аудитории геймеров из-за переориентации бизнеса на ИИ-чипы
Remarc
16:47
чиллер,мини фреонка нужна для такого,а не какие-то трубки
Эпоха, которую мы потеряли — как авторазгон уничтожил всю романтику железного хобби
Сильвестр с талоном
16:39
Я так и сделал, взял телик 75-й за 160к и PS5 Pro c приводом за 74к (ЕКБ, самая низкая цена, это март 2026). Протестировал PSSR v2 в поддерживаемых играх, плойка выдает 120 фпс в них, никаких тормозов...
Как выбрать Sony PlayStation 5 в 2026 году – ревизии, версии и оптимальные варианты
Remarc
16:35
несколько фанатов нвидиа тебя минусанули,как ты посмел усомниться в драйверах))
Nvidia теряет поддержку лояльной аудитории геймеров из-за переориентации бизнеса на ИИ-чипы
Remarc
16:30
она используется не для современных игр,а для более старых и для декодирования видео,тоже самое как и до нее 750ti и тд
Прощай «народный» гейминг — почему видеокарт за $200 больше не будет
Никита Абсалямов
16:15
Ну если у вас есть лишних 5-10 тысяч рублей... то да... так же не стоит забывать о том, что под это дело вам нужна будет достаточно свежая система с поддержкой PCI-E 4.0 и ReBAR. По чистой производит...
Обзор и тестирование "Царь-карты" MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO 8GB GDDR6
Remarc
16:06
так и есть,современное поколение просто не знает как это делается,да и половина старичков либо забыло либо разучилась повторяя за молодыми одно и тоже
Эпоха, которую мы потеряли — как авторазгон уничтожил всю романтику железного хобби
Remarc
16:03
2.75 видимо имелось ввиду,тк для 939 3.75 обычными способами не сделать
Эпоха, которую мы потеряли — как авторазгон уничтожил всю романтику железного хобби
Remarc
15:59
разгонять можно и сейчас на те же 30-40%
Эпоха, которую мы потеряли — как авторазгон уничтожил всю романтику железного хобби
Алексей Кузнецов
15:53
А в портах так и не появилось шилок или тунгусок. Выбитые мощности налогами замещают...
Коммерсантъ: Цены на маркетплейсах в России могут вырасти на 25% к концу года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter