Сертификационные испытания машин проходят в Архангельской области.

В Архангельской области стартовал очередной этап испытательных полётов новейших пассажирских самолётов, созданных Объединённой авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в госкорпорацию Ростех). Среднемагистральный МС-21, региональный «Суперджет» (Superjet 100, SJ-100) и турбовинтовой Ил-114-300 совершают полёты в условиях низких температур и обледенения. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха в своём телеграм-канале.

Заявлено, что испытания самолётов проводятся в воздушном пространстве над Белым морем и направлены на проверку работы ключевых систем в сложной климатической среде. Машины выполняют длительные полёты с регистрацией параметров работы агрегатов. При этом первоочередное внимание уделяется эффективности функционирования систем противообледенения. В ряде случаев самолёты поднимаются в воздух без предварительной обработки. Тестирование машин проводится на различных высотах.

Узкофюзеляжный среднемагитсральный лайнер МС-21-310 проходит испытания с двигателями ПД-14, разработанными Объединённой двигателестроительной корпорацией (ОДК, входит в Ростех). Самолёт рассчитан на перевозку 163 пассажиров. Машина имеет крыло, выполненное из композитных материалов, и систему управления нового поколения.

Полностью импортозамещённый "Суперджет" тоже проходит арктический этап испытаний. В конструкции самолёта замещено около 40 систем и агрегатов, включая шасси, крыло и авионику. Машина также получила отечественные турбовентиляторные двигатели ПД-8. Согласно информации Росавиации, сертификация этого двигателя запланирована на апрель этого года [прим.].

Региональный турбовинтовой лайнер Ил-114-300 может перевозить до 60 пассажиров. Машина оснащена отечественными двигателями ТВ7-117СТ-01. Самолёт способен работать на небольших аэродромах вне зависимости от их инфраструктуры, включая грунтовые и неподготовленные взлётно-посадочные полосы.