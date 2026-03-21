Бионические дроны, подобные живым существам, в будущем могут оказаться очень полезными для выполнения как гражданских, так и военных задач.

Четыре беспилотника с машущими крыльями, разработанные исследовательской группой Пекинского университета науки и технологий (USTB) и имитирующие орла, голубя, бабочку и жука, недавно привлекли широкое внимание общественности. Об этом сообщает китайская газета Global Times.

Беспилотник с машущими крыльями, созданный по образу орла. Скриншот видео CCTV

Особого внимания заслуживает дрон, выполненный в виде орла. Этот аппарат непрерывно находился в воздухе 4 часа 16 минут.

Беспилотник с машущими крыльями – это тип бионического беспилотного летательного аппарата, который имитирует полёт живого существа, взмахивая и вибрируя крыльями для создания подъемной силы, вместо того чтобы полагаться на моторы с подъёмными, тянущими или толкающими винтами. Этот тип беспилотника в настоящее время является наиболее похожим на летающие организмы в природе.

Беспилотник, визуально похожий на орла, может точно идентифицировать и отслеживать наземные цели на различных расстояниях.

Согласно информации китайского государственного телевидения (CCTV), в 2023 году бионический летательный аппарат, разработанный учёными из Северо-Западного политехнического университета Китая, побил мировой рекорд Гиннесса по времени полета беспилотника с машущими крыльями. Его результат составил 3 часа 5 минут и 30 секунд. Новый аппарат в виде орла, побил и прошлый рекорд.

"Мы разработали визуальную систему, сочетающую телеобъектив и короткофокусные линзы, имитируя особую структуру зрения орлов. Эта система позволяет точно распознавать цели на разных фокусных расстояниях и дистанциях, такие как транспортные средства, номерные знаки, люди и здания. После завершения обнаружения мы можем определить местоположение этих целей. Получив информацию о местоположении, мы можем быстро отслеживать как статические, так и динамические цели", – пояснил У Сяоян, преподаватель Школы интеллектуальных наук и технологий Пекинского университета (USTB).

Как отмечает Global Times со ссылкой на одного из учёных, в природе крылья птиц во время полёта достаточно гибкие. Такая же гибкость имеет решающее значение для создания высокой подъемной силы у беспилотников с машущими крыльями. Помимо гибкости существенное влияние на их лётные характеристики оказывают структурное проектирование, моделирование и управление.

По словам китайского учёного, будущие направления исследований направлены на то, чтобы сделать бионические дроны "умнее" и более автономными.

Как заявил Ван Чжицзе, эксперт по дронам с машущими крыльями из Школы мехатроники Пекинского технологического института, с точки зрения развития китайских технологий, для совершенствования дронов с машущими крыльями еще предстоит преодолеть ряд ключевых проблем. К таковым он отнёс создание батарей с высокой плотностью энергии, высокоточных и миниатюрных механизмов машущего движения и разработка способов адаптивной деформации материалов крыла.

"Когда птицы летают, их крылья автоматически меняют форму в ответ на аэродинамические воздействия. Эта гибкая деформация является ключом к эффективному полету. Поэтому разработка способов адаптации и деформации материалов крыльев, подобных тем, что существуют в природе, остается серьезной технической проблемой", – отметил Ван Чжицзе.

По мнению эксперта, развитие бионических технологий не только демонстрирует мощный научно-исследовательский потенциал Китая в области беспилотников, но и открывает новые возможности для их применения в будущем в мониторинге окружающей среды, спасении при стихийных бедствиях и специализированных задачах разведки.