Чипы с ИИ необходимы производителю электромобилей для систем автономного вождения.

Миллиардер Илон Маск, генеральный директор и владелец технологической компании Teslа, 14 марта заявил, что проект компании под названием Terafab по производству чипов для искусственного интеллекта будет запущен через семь дней, то есть через неделю после заявления. Об этом сообщает Reuters.

В прошлом году Маск заявил, что компании Tesla вероятно, придется построить "гигантский завод по производству чипов", предназначенных для искусственного интеллекта (ИИ).

Согласно данным агентства, Tesla разрабатывает чип ИИ пятого поколения, чтобы реализовать свои амбиции в области автономного вождения. В ходе прошлогоднего собрания акционеров компании Маск изложил потенциальные планы по его производству. На тот момент миллиардер заявлял, что производитель электромобилей может сотрудничать с корпорацией Intel. Тогда Маск подчеркнул, что компании ещё не подписали никакого соглашения, но, вероятно, необходимо обсудить данный вопрос с производителем микросхем.

Отмечено, что Илон Маск ранее уже намекал на чип AI5 и подтверждал, что Tesla также взаимодействует с тайваньской фирмой TSMC и компанией Samsung из Южной Кореи. Чипы с искусственным интеллектом обеспечивают работу систем автономного вождения Tesla, включая программное обеспечение Full Self-Driving.

В ходе ежегодного собрания акционеров в 2025 году Маск отметил, что если даже компании Tesla удастся экстраполировать наилучший сценарий производства чипов от своих поставщиков, то этого всё равно будет недостаточно. В связи с этим бизнесмен высказал предположение, что компании придётся построить собственный завод по производству микросхем.

"Поэтому я думаю, что нам, возможно, придётся построить завод по производству микросхем, подобный заводу Tesla. Это что-то вроде гигафабрики, но намного больше. Я не вижу другого способа достичь того объёма производства микросхем, который нам нужен. Поэтому я думаю, что нам, вероятно, придётся построить гигантский завод по производству микросхем. Это необходимо сделать", – сказал он.

Учитывая недавнее заявление Маска, можно сделать вывод, что завод полного цикла по производству микросхем компания Tesla всё же построила.