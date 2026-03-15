crazycat21
Маск: Масштабный проект Tesla по производству чипов для ИИ будет запущен в ближайшее время
Чипы с ИИ необходимы производителю электромобилей для систем автономного вождения.

Миллиардер Илон Маск, генеральный директор и владелец технологической компании Teslа, 14 марта заявил, что проект компании под названием Terafab по производству чипов для искусственного интеллекта будет запущен через семь дней, то есть через неделю после заявления. Об этом сообщает Reuters.

Илон Маск. Фото: Getty Images

В прошлом году Маск заявил, что компании Tesla вероятно, придется построить "гигантский завод по производству чипов", предназначенных для искусственного интеллекта (ИИ).

Согласно данным агентства, Tesla разрабатывает чип ИИ пятого поколения, чтобы реализовать свои амбиции в области автономного вождения. В ходе прошлогоднего собрания акционеров компании Маск изложил потенциальные планы по его производству. На тот момент миллиардер заявлял, что производитель электромобилей может сотрудничать с корпорацией Intel. Тогда Маск подчеркнул, что компании ещё не подписали никакого соглашения, но, вероятно, необходимо обсудить данный вопрос с производителем микросхем.

Отмечено, что Илон Маск ранее уже намекал на чип AI5 и подтверждал, что Tesla также взаимодействует с тайваньской фирмой TSMC и компанией Samsung из Южной Кореи. Чипы с искусственным интеллектом обеспечивают работу систем автономного вождения Tesla, включая программное обеспечение Full Self-Driving.

В ходе ежегодного собрания акционеров в 2025 году Маск отметил, что если даже компании Tesla удастся экстраполировать наилучший сценарий производства чипов от своих поставщиков, то этого всё равно будет недостаточно. В связи с этим бизнесмен высказал предположение, что компании придётся построить собственный завод по производству микросхем.

"Поэтому я думаю, что нам, возможно, придётся построить завод по производству микросхем, подобный заводу Tesla. Это что-то вроде гигафабрики, но намного больше. Я не вижу другого способа достичь того объёма производства микросхем, который нам нужен. Поэтому я думаю, что нам, вероятно, придётся построить гигантский завод по производству микросхем. Это необходимо сделать", – сказал он.

Учитывая недавнее заявление Маска, можно сделать вывод, что завод полного цикла по производству микросхем компания Tesla всё же построила.

#новости #samsung #искусственный интеллект #tsmc #tesla #маск #микрочипы #terafab #elon reeve musk #ai5
Источник: reuters.com
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Счастливчик купил набор DDR5 32 ГБ с Ryzen 5 7600X и матплатой B850 за $87 из-за ошибки магазина
2
Умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra 2 получат поддержку 5G и чип Snapdragon
2
Разработка игры Cyberpunk 2077 официально завершена
5
В Госдуме объяснили какие VPN продолжат работать в России
22
В России разработали газотурбинный двигатель для карьерного самосвала БЕЛАЗ
15
В РФ представили первую партию серверных процессоров «Иртыш С 632» для серверов и дата-центров
21
В MxBenchmarkPC сравнили RTX 3080 10 ГБ и RTX 5070 в паре с Core i7-14700F в популярных играх
+
Магазин отказался заменить модули ОЗУ по гарантии из-за возросших цен на DDR5
2
Эксперт сравнил качество изображения AMD FSR 4.1 с FSR 4 и Nvidia DLSS 4.5
2
WSJ: Китайская компания ByteDance получила доступ к передовым ИИ-чипам NVIDIA B200
+
Аналитическая компания Counterpoint Research не видит сценариев для падения цен на память
+
ViewSonic выпускает игровой монитор XC27G66-2K с 27-дюймовой IPS-панелью QHD и частотой до 340 Гц
+
Вышел мессенджер Columba, в котором можно переписываться и звонить без интернета
+
На YouTube-канале NJ Tech сравнили быстродействие RTX 2070 Super с двумя версиями драйверов
+
Microsoft подтверждает проблему с доступом к диску C в Windows 11 на ряде устройств из-за KB5077181
7
В ЕС сертифицировали китайскую систему помощи водителю G-ASD на базе ИИ
+
Эксперт сравнил качество изображения и fps в GTA V на RTX 5080 с трассировкой лучей и без неё
1
Пользователи Windows 11 жалуются на проблемы с GPU и ряд других багов после установки KB5079473
+
Новые данные ученых ставят под угрозу планы колонизации Марса из-за пониженной гравитации
1
Кооперативный шутер про зомби от создателей World War Z получил в Steam 76% положительных отзывов
+

Популярные статьи

«Удачи, веселья, не сдохни»: это уже и не фантастика (обзор фильма)
10
Краткое тестирование термопасты ID-Cooling Frost X25
21
Project Helix и будущее Xbox — почему Steam не появится на консолях Microsoft
3

Сейчас обсуждают

Александр Самойлов
14:54
Ага, и как обычно, ключевые умные функции -только на смартах Самсунга
Умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra 2 получат поддержку 5G и чип Snapdragon
Voldemaar
14:38
Безработицу предсказал.
Илон Маск предрек отмену обязательной работы в ближайшие 20 лет
Voldemaar
14:37
А тебя совсем нет.
Разработка игры Cyberpunk 2077 официально завершена
Phantom Lord
13:22
В Великобритании в замке Скарборо нашли забытый ядерный бункер времен холодной войны
Борис Игнашин
13:07
В авиации почему-то ресурс 10-26к часов для гтд норма. На земле воздух грязнее, но ресурс зависит в основном от степени форсирования. Просто до мощности в 500-800 сил поршневой ДВС не слишком сложен и...
В России разработали газотурбинный двигатель для карьерного самосвала БЕЛАЗ
Phantom Lord
12:50
Бред сивой кобылы
Илон Маск предрек отмену обязательной работы в ближайшие 20 лет
Phantom Lord
12:28
Скрин давай из синебенча, а не отмазы жалкие свои тут лепи И я нигде не писал, что у меня лимиты распущены и проц жрёт 240 Вт. И зачем тебе именно на 240 Вт нужен тест? Ничего твой кулер не тянет. Зач...
Краткое тестирование термопасты ID-Cooling Frost X25
randomXP
12:24
А толку то от 240Вт на 5900х есть? В чем выгода от такого? Получить 5% производительности ценой в 80Вт? Раскочегарить то можно - а толку то))) Будет ли 5900х на 240Вт быстрее 5950х на 180? Давай скрин...
Краткое тестирование термопасты ID-Cooling Frost X25
Phantom Lord
12:17
Тебе личиться пора, а не отмазываться 4 трубки на 16 ядер и главное в голове ничего не щёлкает, дальше хуже - пошёл 4000 выкинул, просто выкинул на бесполезную вещь. Да, и 5900х, если его не ограничи...
Краткое тестирование термопасты ID-Cooling Frost X25
randomXP
12:12
А ты понимаешь разницу между выжиманием соков и настройкой на стабильную работу 24/7/365, так что бы оно ни при каких условиях не подходило к порогу нестабильности и не деградировало? Какая разница - ...
Краткое тестирование термопасты ID-Cooling Frost X25
