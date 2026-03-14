Машина поступит в продажу на территории Китая уже в этом году.

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen объявил о начале производства своей первой модели, разработанной совместно с китайской компанией XPENG. Производство ведётся на заводе в городе Хэфэй, столице провинции Аньхой на востоке Китая. Об этом сообщает Global Times.

Электромобиль ID.UNYX 08 на сборочной линии. Фото: Volkswagen Group

Ожидается, что новый среднеразмерный электрический внедорожник ID.UNYX 08 поступит в продажу в Китае уже в первой половине текущего года, что ознаменует собой ещё одну веху в китайско-германском сотрудничестве в автомобильной отрасли. Появление новой модели является ярким примером интеграции немецкого автопроизводителя со стратегией развития Китая и укрепления его присутствия на внутреннем рынке в интересах обеих сторон.

ID.UNYX 08 является важным шагом в стратегии концерна Volkswagen "В Китае для Китая". Согласно информации компании, с момента подписания соглашения о совместной разработке и технологическом сотрудничестве до начала серийного производства прошло всего 24 месяца.

Электромобиль ID.UNYX 08. Фото: Volkswagen Group

Новый внедорожный электромобиль ID.UNYX 08 оснащён передовыми технологиями собственной разработки. Среди них сверхбыстрая зарядка на 800 вольт, усовершенствованная система помощи водителю уровня L2 и возможность непрерывного обновления программного обеспечения автомобиля с помощью беспроводных соединений.

"Три года назад мы запустили нашу сильную стратегию в Китае. Сейчас она раскрывает свой полный потенциал... Автомобиль был разработан в Китае для Китая, с использованием немецких инженерных решений и передовых местных технологий", – заявил Оливер Блюме, генеральный директор концерна Volkswagen AG.

В сообщении компании говорится о том, что в течение 2026 году появятся новые продукты и технологии. Также на этот год запланирован запуск производства более двадцати новых моделей электромобилей.

Цуй Дуншу, генеральный секретарь Китайской ассоциации легковых автомобилей, заявил, что запуск в производство нового электромобиля демонстрирует глубокую приверженность немецкого производителя китайскому рынку. Он также подчеркнул растущие возможности в сегменте элетромобилей.

Цуй отметил, что Китай и Германия являются двумя крупными игроками на международном автомобильном рынке. Возможности стран в области технологических исследований и разработок, производства и рыночных ресурсов взаимно дополняют друг друга. Всё это создаёт огромный потенциал для более глубокого сотрудничества.

Согласно данным Китайской ассоциации производителей автомобилей (CPCA), в 2025 году на Китай приходилось 68,4% мирового рынка легковых автомобилей на новых источниках энергии (NEV), а доля китайских автомобильных производителей на мировом автомобильном рынке достигла 35,6%.