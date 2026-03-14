Немецкий автомобильный концерн Volkswagen объявил о начале производства своей первой модели, разработанной совместно с китайской компанией XPENG. Производство ведётся на заводе в городе Хэфэй, столице провинции Аньхой на востоке Китая. Об этом сообщает Global Times.
Ожидается, что новый среднеразмерный электрический внедорожник ID.UNYX 08 поступит в продажу в Китае уже в первой половине текущего года, что ознаменует собой ещё одну веху в китайско-германском сотрудничестве в автомобильной отрасли. Появление новой модели является ярким примером интеграции немецкого автопроизводителя со стратегией развития Китая и укрепления его присутствия на внутреннем рынке в интересах обеих сторон.
ID.UNYX 08 является важным шагом в стратегии концерна Volkswagen "В Китае для Китая". Согласно информации компании, с момента подписания соглашения о совместной разработке и технологическом сотрудничестве до начала серийного производства прошло всего 24 месяца.
Новый внедорожный электромобиль ID.UNYX 08 оснащён передовыми технологиями собственной разработки. Среди них сверхбыстрая зарядка на 800 вольт, усовершенствованная система помощи водителю уровня L2 и возможность непрерывного обновления программного обеспечения автомобиля с помощью беспроводных соединений.
"Три года назад мы запустили нашу сильную стратегию в Китае. Сейчас она раскрывает свой полный потенциал... Автомобиль был разработан в Китае для Китая, с использованием немецких инженерных решений и передовых местных технологий", – заявил Оливер Блюме, генеральный директор концерна Volkswagen AG.
В сообщении компании говорится о том, что в течение 2026 году появятся новые продукты и технологии. Также на этот год запланирован запуск производства более двадцати новых моделей электромобилей.
Цуй Дуншу, генеральный секретарь Китайской ассоциации легковых автомобилей, заявил, что запуск в производство нового электромобиля демонстрирует глубокую приверженность немецкого производителя китайскому рынку. Он также подчеркнул растущие возможности в сегменте элетромобилей.
Цуй отметил, что Китай и Германия являются двумя крупными игроками на международном автомобильном рынке. Возможности стран в области технологических исследований и разработок, производства и рыночных ресурсов взаимно дополняют друг друга. Всё это создаёт огромный потенциал для более глубокого сотрудничества.
Согласно данным Китайской ассоциации производителей автомобилей (CPCA), в 2025 году на Китай приходилось 68,4% мирового рынка легковых автомобилей на новых источниках энергии (NEV), а доля китайских автомобильных производителей на мировом автомобильном рынке достигла 35,6%.