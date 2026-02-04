При этом возможности данной системы всё чаще подвергаются сомнению

После заявления крупнейшей американской оборонной компании Lockheed Martin о достижении крупного рамочного соглашения о четырехкратном увеличении производства перехватчиков для системы противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) с 96 до 400 ракет-перехватчиков в год, возникли серьезные вопросы относительно экономической целесообразности расширения объёмов закупок данных изделий. Об этом сообщает профильный ресурс Military Watch Magazine (MWM).

Пуск ракеты-перехватчика системой THAAD. Фото: Агентство противоракетной обороны США

По данным издания, в Пентагоне назвали возрастающую угрозу со стороны современных баллистических ракет основным фактором, который привёл к решению о резком увеличении доступных запасов противоракет. Решение было принято после высокоинтенсивного "боевого испытания" системы THAAD летом 2025 года, когда она применялась для защиты территории Израиля от иранских ракет. Армия США развернула THAAD ещё в октябре 2024 в качестве ответа на продемонстрированные Ираном и йеменским движением "Ансурулла" (хуситы) возможности нанесения дальних ракетных ударов по важным военным объектам на территории Израиля.

С 13 июня 2025 года, после начала воздушной атаки Израиля на Иран, в течение 11 дней боевых действий армия США израсходовала более 150 перехватчиков системы THAAD для нейтрализации иранских баллистических ракет. В последнюю неделю июля было подтверждено, что эта цифра значительно превысила предыдущие оценки количества использованных противоракет и составила более 25% от общих запасов армии США, размещённых по всему миру.

Согласно данным MWM, стоимость одной противоракеты системы THAAD составляет примерно 15,5 миллиона долларов. Таким образом, за 11 дней боевых действий Штаты потратили на защиту Израиля более 2,35 миллиарда долларов. Это при том, что Иран наносил ракетные удары относительно низкой интенсивности, а система THAAD была поддержана системой ПРО Aegis кораблей ВМС США и собственной противоракетной обороной Израиля. Несмотря на эти факторы, возможности системы THAAD по защите израильской территории были ограничены, и американские источники подтвердили масштабный ущерб, нанесённый военным и стратегическим целям по всему Израилю. Это спустя несколько дней после окончания боевых действий был вынужден признать даже президент США Дональд Трамп.

Ежегодная закупка 400 противоракет для системы THAAD обойдётся Соединённым Штатам в 6,2 миллиарда долларов в год. В то же время финансирование уже распределено между несколькими оборонными программами, такими как крайне необходимый основной боевой танк M1E3 Abrams. Это самая амбициозная бронетанковая программа Штатов за последние полстолетия. А ещё есть разработка значительно улучшенного зенитно-ракетного комплекса MIM-104 Patriot.

Согласно данным MWM, системы THAAD в настоящее время развёрнуты на различных военных театрах. Первые комплексы были размещены на Гавайях в 2009 году для защиты от возможных ракетных атак со стороны КНДР. Но достижения Пхеньяна в разработке ракетного оружия привели к размещению второй системы на Гуаме в 2013 году. Кроме того, THAAD была испытана на острове Уэйк, которому уделяется всё большее значение в планах возможного военного конфликта с КНДР. Этот остров рассматривается как альтернатива Гуаму для размещения американских военных баз. А с 2016 года THAAD была развёрнута и на территории Южной Кореи.

Однако учитывая, что ракетные арсеналы КНДР и Китая по своим запасам и техническим характеристикам превосходят возможности Ирана, целесообразность и экономическая эффективность размещения систем THAAD в Тихоокеанском регионе находятся под сомнением. Как отмечает издание, аналитики всё чаще ставят под сомнение жизнеспособность системы THAAD в виду того, что Россия, Китай и КНДР уже давно обзавелись гиперзвуковым оружием и всё чаще устанавливают гиперзвуковые боевые блоки на свои баллистические ракеты.