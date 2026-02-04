Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
MWM: Увеличение закупок ракет для систем THAAD подорвёт финансирование других программ армии США
При этом возможности данной системы всё чаще подвергаются сомнению

После заявления крупнейшей американской оборонной компании Lockheed Martin о достижении крупного рамочного соглашения о четырехкратном увеличении производства перехватчиков для системы противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) с 96 до 400 ракет-перехватчиков в год, возникли серьезные вопросы относительно экономической целесообразности расширения объёмов закупок данных изделий. Об этом сообщает профильный ресурс Military Watch Magazine (MWM).

Пуск ракеты-перехватчика системой THAAD. Фото: Агентство противоракетной обороны США

Может быть интересно

По данным издания, в Пентагоне назвали возрастающую угрозу со стороны современных баллистических ракет основным фактором, который привёл к решению о резком увеличении доступных запасов противоракет. Решение было принято после высокоинтенсивного "боевого испытания" системы THAAD летом 2025 года, когда она применялась для защиты территории Израиля от иранских ракет. Армия США развернула THAAD ещё в октябре 2024 в качестве ответа на продемонстрированные Ираном и йеменским движением "Ансурулла" (хуситы) возможности нанесения дальних ракетных ударов по важным военным объектам на территории Израиля.

С 13 июня 2025 года, после начала воздушной атаки Израиля на Иран, в течение 11 дней боевых действий армия США израсходовала более 150 перехватчиков системы THAAD для нейтрализации иранских баллистических ракет. В последнюю неделю июля было подтверждено, что эта цифра значительно превысила предыдущие оценки количества использованных противоракет и составила более 25% от общих запасов армии США, размещённых по всему миру.

Согласно данным MWM, стоимость одной противоракеты системы THAAD составляет примерно 15,5 миллиона долларов. Таким образом, за 11 дней боевых действий Штаты потратили на защиту Израиля более 2,35 миллиарда долларов. Это при том, что Иран наносил ракетные удары относительно низкой интенсивности, а система THAAD была поддержана системой ПРО Aegis кораблей ВМС США и собственной противоракетной обороной Израиля. Несмотря на эти факторы, возможности системы THAAD по защите израильской территории были ограничены, и американские источники подтвердили масштабный ущерб, нанесённый военным и стратегическим целям по всему Израилю. Это спустя несколько дней после окончания боевых действий был вынужден признать даже президент США Дональд Трамп.

Ежегодная закупка 400 противоракет для системы THAAD обойдётся Соединённым Штатам в 6,2 миллиарда долларов в год. В то же время финансирование уже распределено между несколькими оборонными программами, такими как крайне необходимый основной боевой танк M1E3 Abrams. Это самая амбициозная бронетанковая программа Штатов за последние полстолетия. А ещё есть разработка значительно улучшенного зенитно-ракетного комплекса MIM-104 Patriot.

Согласно данным MWM, системы THAAD в настоящее время развёрнуты на различных военных театрах. Первые комплексы были размещены на Гавайях в 2009 году для защиты от возможных ракетных атак со стороны КНДР. Но достижения Пхеньяна в разработке ракетного оружия привели к размещению второй системы на Гуаме в 2013 году. Кроме того, THAAD была испытана на острове Уэйк, которому уделяется всё большее значение в планах возможного военного конфликта с КНДР. Этот остров рассматривается как альтернатива Гуаму для размещения американских военных баз. А с 2016 года THAAD была развёрнута и на территории Южной Кореи.

Однако учитывая, что ракетные арсеналы КНДР и Китая по своим запасам и техническим характеристикам превосходят возможности Ирана, целесообразность и экономическая эффективность размещения систем THAAD в Тихоокеанском регионе находятся под сомнением. Как отмечает издание, аналитики всё чаще ставят под сомнение жизнеспособность системы THAAD в виду того, что Россия, Китай и КНДР уже давно обзавелись гиперзвуковым оружием и всё чаще устанавливают гиперзвуковые боевые блоки на свои баллистические ракеты.

#новости #сша #армия #оружие #военные новости #ракеты #про #thaad #противоракета
Источник: militarywatchmagazine.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Великобритании четырёхлетний мальчик случайно нашёл золотую реликвию эпохи Тюдоров XVI века
4
Defense News: ВВС США признали проблемы со связью B-2 во время операции «Midnight Hammer» в Иране
+
Удачливый покупатель приобрёл Ryzen 7 1700X за $7 и обнаружил Ryzen 5 5600 под слоем термопасты
7
Military Watch Magazine назвала причины отказа Индии от лицензионного производства истребителя Су-35
1
Aviation Week: Сингапурская компания ST Engineering готовится к испытаниям экраноплана AirFish
+
Мастера восстановили сгоревшую RTX 5070 Ti с отверстием в печатной плате и установили мировой рекорд
1
Россия представит новую РСЗО «Сарма» на оружейной выставке World Defense Show в Саудовской Аравии
+
WCCFTech: Производители ИИ-чипов начали борьбу за производственные мощности TSMC на 2 нм
+
Ютубер протестировал ПК на Core i7-4790K с GTX 1060 6 ГБ и 16 ГБ DDR3 в популярных играх
2
Intel Core Ultra 9 290K Plus на 10% производительнее Core Ultra 9 285K
+
Apple может представить раскладушку iPhone Flip в качестве конкурента Samsung Galaxy Z Flip
+
Новое исследование учёных из США ставит под сомнение миф об исчезновении цивилизации острова Пасхи
+
Linus Tech Tips сравнил DDR4 и DDR5 в играх на ПК с RX 9070 XT и процессорами Intel и AMD
+
Илон Маск решил стать родоначальником цивилизации II типа по классификации Кардашёва
+
Military Watch Magazine: Китай может начать экспорт истребителя J-20 в 2030-х годах
+
Геофизики установили причину гравитационной аномалии в Антарктиде
+
В России вступили в силу новые правила возврата некачественного товара
2
Пассажирский самолёт Ил-114-300 преодолел самый протяжённый маршрут в своей истории
+
Lockheed Martin: Беспилотник RQ-170 Sentinel обеспечил успех миссии по захвату Николаса Мадуро
3
MWM: Китай продемонстрировал усовершенствованный истребитель 5-го поколения J-20A с новым двигателем
+

Популярные статьи

ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
33
«Ночь койота», «Анаконды», «Бугония» — краткий и субъективный обзор фильмов.
+
Как сэкономить при сборке игрового ПК в 2026 году, не потеряв производительность в играх
3
"Партия диктатуры пролетариата" - зарисовки из истории профсоюзной борьбы в СССР
12
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 40Gbps объемом 1 Тбайт
1
Обзор защищённого смартфона UNIWA R4-plus — компактный броневик весом в 150 грамм
4
Почему финансовый отчет Microsoft выглядит как приговор для консолей Xbox
+

Сейчас обсуждают

NuclearMissionJam
09:08
А кто-то хвалит Висту? Забудут также как и все остальные недоразумения винды. Да и 12ая вероятно будет недоразумением. Потому что им уже нужно чуть ли не с нуля создавать новую ось
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Leonator
09:07
У меня даже Калькулятор тормозит при запуске.
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Leonator
09:06
Не фантазируйте. Только после SP3. На ванильной XP еще тогда выход в Сеть без файрволла и антивируса был убийством системы, и твой комп становился уже не твой. Даже SP2 оставлял много дыр.
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
lion77815
09:03
А...86... чото там - хлам полный. На уровне такого же N-хлама от штеуда
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
MATE---
09:00
А он вообще в чëм нибудь компетентен?
Почему игровой движок Godot Engine непригоден для разработки перспективных проектов
lion77815
09:00
Кроме зеонов в 4канале там ддр3 делать уже нечего
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
Leonator
09:00
Не панацея. Асус вполне себе жгли 2011-v4 процы, да и v3 были в зоне риска.
Пять процессоров AMD Ryzen 9000 вышли из строя на материнских платах ASRock за один день
lion77815
08:46
Там уже и на фенах давно с патчами куча всякого летает - от RDR до фарыскраю. Раскочегареный до 4ггц+ шустрит живее всех живых, с настоящими(!) шестью горшками то.
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
Leonator
08:44
Обзор спортпрототипа... ...Но ездить каждый день мы все равно будем на малолитражке. Спасибо, что дали сходить в музей, посмотреть через стекло :)
Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
Дмитрий Патрушев
08:42
Там все сетевые службы тормознутые с багами и глюками. Если у какого-то Васи из Мухосранска всё работает, то это значит, что Вася из Мухосранска не использует и треть функций вин 11
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter