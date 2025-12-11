Сайт Конференция
crazycat21
ABC News: Украина передала США пересмотренный мирный план из 20 пунктов
Киев ссылается на "некоторые новые идеи", вновь демонстрируя недоговороспособность.

Некоторое время назад администрация президента США Дональда Трампа представила свой мирный план урегулирования украинского кризиса, состоявший из 28 восьми пунктов. Многие пункты из этого плана, само собой, изначально не устроили Россию, поскольку полностью противоречат требованиям Москвы, которые были озвучены ещё в конце 2021 года – до начала известных событий. Также американский мирный план не устроил и Киев. Затем последовали как российско-американские, так и украинско-американские переговоры, касающиеся возможного мирного соглашения.

Американская и украинская делегации во время недавнего обсуждения мирного плана в Майами. Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters

Теперь же стало известно, что Украина передала Штатам пересмотренный мирный план. Пересмотренный Киевом. И состоит этот план уже из 20 пунктов. Об этом сообщает американский телеканал  ABC News.

В материале заявлены, что последние "обмены мнениями" произошли после того, как Зеленский заявил, что его команда "завершает работу над 20 пунктами основополагающего документа, который может определить параметры прекращения конфликта". При этом пока ещё глава Украины [что противоречит праву, прим.] подразумевал предложение Вашингтона, обсуждение которого американские, европейские и украинские представители ведут на протяжении нескольких недель.

Согласно данным ABC News, украинский чиновник близкий к переговорам, сообщил, что 11 декабря Киев передал Штатам пересмотренный план мирного урегулирования, состоящий из 20 пунктов.

Чиновник отметил, что пересмотренный план содержит "некоторые новые идеи" относительно территорий и контроля над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Заявлено, что это не новая версия, а те же 20 пунктов, некоторые из которых были "немного переработаны".

Ожидается, что 11 декабря, в четверг, украинская и американская переговорные команды проведут онлайн-консультации по мирному плану. Однако главной темой диалога станут не пересмотренные пункты плана, а гарантии безопасности для Украины.

"Сейчас есть три документа: основные 20 пунктов, гарантии безопасности и документ об экономике и восстановлении. Вчера мы обсуждали экономику, сегодня – гарантии", – цитирует телеканал киевского чиновника.

#новости #украина #сша #политика #в мире #мирное урегулирование #мирный план
