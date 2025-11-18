Сайт Конференция
crazycat21
Государства Евросоюза собрались создать «коридор мобильности» для ускорения развёртывания сил НАТО
И в этом случае "первую скрипку" пытается сыграть Литва.

Восемь государств-членов ЕС подписали письмо о намерениях, направленное на оптимизацию мобильности военных сил на территории всей Европы. Проект призван помочь европейским союзникам быстрее реагировать на любую потенциальную военную "агрессию" с востока. Об этом сообщает Defense Post.

Техника 41-й танковой бригады бундесвера в Литве в рамках программы расширенного передового присутствия НАТО. Фото: Министерство обороны Литвы

В рамках соглашения Бельгия, Германия, Люксембург, Нидерланды, Чехия, Польша, Словакия и Литва объединят свои усилия по развитию инфраструктуры и будут вести совместный мониторинг, координацию перемещений войск и расширенный обмен информацией. Инициатива будет основана на уже существующем модельном коридоре Нидерланды–Германия–Польша путём его расширения на запад через Бельгию и Люксембург и на восток через Литву, Чехию и Словакию.

Как сказано в пресс-релизе министерства обороны Литвы, целью создания Центрально-Североевропейского военного мобильного региона является унификация правил пересечения государственных границ, обеспечение совместного контроля и координации средств передвижения, эффективного обмена информацией, синхронизации развития инфраструктуры и взаимодействия между странами. 

Defense Post отмечает, что ряд препятствий по-прежнему затрудняют перемещение "военных платформ" через границы между европейскими странами: от нормативных и инфраструктурных ограничений до нехватки возможностей. Нормативные барьеры возникают из-за различий в национальных правилах и административных процедурах, включая требования к разрешениям на пересечение границы, ограничения по весу и габаритам транспортных средств, а также различия в таможенных процессах. Кроме того, многие европейские шоссе, железные дороги, мосты, порты и аэропорты не рассчитаны для транзита военной техники или крупных конвоев. Наконец, материально-технические ресурсы государств-членов  Евросоюза существенно различаются, что создает дополнительные проблемы для скоординированной военной мобильности.

"Военная мобильность является неотъемлемой частью современной обороны. Это означает способность эффективно, быстро и безопасно перемещать войска, военную технику, оружие, боеприпасы и другие ресурсы по суше, железной дороге, воздуху и морю. Для этого необходимо, чтобы инфраструктура, транспортные средства, правовые нормы и логистика были скоординированы и функционировали бесперебойно", – заявлено в пресс-релизе министерства обороны Литвы.

Defense Post отмечает, что Литва, которая имеет сухопутные границы с российским экславом на Балтике – Калининградской областью, а также с Белоруссией, являющейся главным союзником РФ, уже "разворачивает" инфраструктурные проект для быстрой переброски сил НАТО.

Среди этих мер адаптация автодорожной магистрали Via Baltica к военным потребностям и продвижение проекта дороги Лаздияй–Алитус–Вильнюс для повышения пропускной способности Сувалкского коридора. Литва также вкладывает значительные средства в модернизацию своей внутренней транспортной сети, обеспечивая надежную связь между постоянными местами дислокации подразделений и основными учебными полигонами в Пабраде и Руднинкае. Вильнюс также планирует создать Трехбалтийскую зону военной мобильности, которая расширит Центрально-Североевропейский регион военной мобильности на север и создаст непрерывную зону, обеспечивающую быструю переброску воинских формирований и призванную усилить региональное "сдерживание".

Как пояснил министр обороны Литвы Робертас Каунас, бесперебойная военная мобильность является национальным приоритетом республики.

"Главная цель Литвы – укрепить инфраструктурное звено восточного фланга НАТО, особенно в тесном сотрудничестве с соседними союзниками Польшей и Латвией. Для реализации этой стратегической цели используются различные источники финансирования, как национальные, так и фонды развития ЕС", –  сказал он.

#новости #армия #нато #военные новости #европа #литва #прибалтика
