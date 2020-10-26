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3 причины для покупки предтоповых видеокарт, а не флагманов
В данном блоге поделюсь своим многолетним опытом апгрейда видеокарты. А конкретно, почему я всегда покупаю только предтоповые модели, а не переплачиваю за флагманы.

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Сегодня расскажу свою историю покупки видеокарт. Почти всегда я выбирал именно предтоповые версии, а не флагманские - поделюсь умозаключениями, почему так намного выгоднее. Вспоминать буду в хронологическом порядке. Погнали.

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2007 год: купил GeForce 8800 GTS, а не GTX

Цены в рублях я, конечно, уже не вспомню. Но рекомендованную стоимость того времени в долларах найти удалось: за GeForce 8800 GTX тогда просили $599, а за 8800 GTS - $449.

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При разнице в цене в 25%, в производительности младшая версия уступала лишь 10-15% в самом популярном на то время разрешении 1280х1024:

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Источник изображений - THG

Очевидно, что GTS была более выгодной покупкой. Уже тогда хитрый дядечка Дженсен Хуанг раскручивал компьютерных энтузиастов на деньги, хотя карты несильно отличались по частоте ядра, что нивелировалось разгоном. Да и объем памяти был схож: 640 Мб против 768 (версия GTS 512 вышла чуть позднее).

Собственно, на этом мой опыт с NVIDIA закончился, дальше будут только видеокарты от AMD.

2014 год: выбрал AMD Radeon R9 290, а не 290X

Период начала 2010-х годов я пропущу, ибо тогда, будучи студентом, сидел на среднебюджетной карте, что к теме статьи не имеет отношения. А когда начал зарабатывать первые приличные деньги, уже смог позволить тогдашний предтоп от AMD - Radeon R9 290 на 4 Гб.

Опять-таки, сравним цены того времени. За версию Х нужно было отдать 549 баксов, младшая версия предлагалась за 399. Разница в 27% - нехило! А теперь посмотрим тесты производительности, в качестве примера возьмем одну из самых ресурсоёмких игр того времени - Crysis 3:

Источник - обзор от нашего сайта 

Базовые 10-15% разницы между картами легко нивелировались разгоном! Фактически, покупая Х-вариант, вы просто переплачивали "за воздух".

Насколько помню, некоторые версии обычной 290 даже можно было перепрошить в 290Х, потеряв гарантию. Но я таким не занимался - производительности хватало и так. К тому же, у меня была карта GAMING от MSI с заводским разгоном ядра со стоковых 947 до 1007 МГц.

Единственным минусом это видеокарты был огромный жор - порядка 300 Вт. И, соответственно, высокие температуры. Пришлось установить дополнительную 140 мм вертушку на дно корпуса, чтобы обеспечить нормальное охлаждение этого "монстра".

2019 год: приобрел AMD Radeon RX 5700, а не 5700 XT

Прошло 5 лет, и 290-ая уже не тянула топовые игры. Изначально подумывал перейти на Vega 56, но в итоге всё-таки дождался линейки Navi. Выбирая между моделями, также остановился на младшей версии RX 5700. Про неё я уже подробно рассказывал в одном из предыдущих материалов. Если вкратце: референсная версия  тогда продавалась за 23 тысячи рублей, тогда как за XT пришлось бы выложить около 30. Разница опять в районе 20%. 

В качестве примера тестов, покажу требовательные к ГПУ Shadow of the Tomb Raider и Kingdom Come: Deliverance. Похожая картина наблюдается и в остальных популярных проектах:

Источник - overclockers.ua

И снова  фиксируем отставание в районе 10%, при гораздо более серьёзной разнице в цене.Младшая версия стала более выгодным приобретением по соотношению цена/FPS. Опять я переиграл жадных капиталистов.

***

Делитель в комментариях своим опытом при покупке видеокарт. Придерживаетесь ли вы разумной логики или готовы переплачивать за флагманы?

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Теги

видеокарты geforce radeon rx 5700 личный опыт rx 5700 xt r9 290x r9 290 8800gts
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Саша Устецький
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ой так расписали будто речь идёт о 3095
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Pslx Xzt
00:46
Видеокарты от AMD хотя бы можно будет купить. А не как у Нвидии, бумажный анонс за бумажным анонсом.
Видеокарта ASUS Radeon RX 6800 XT получит высокую тактовую частоту – до 2557 МГц с TDP 290 Вт
Exiton
00:45
Я понял что автору очень хочется купить флагманскую карту, но такой возможности не было раньше и нет сейчас. Чтобы не было так обидно он подводит философскую основу под свою нехватку финансов.
3 причины для покупки предтоповых видеокарт, а не флагманов
Pslx Xzt
00:43
Результатами проплаченных игр, где специально всё против AMD, можно пренебречь.
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Дункан Маклауд
00:42
Надеюсь, что по ценам. Если условная 6800XT будет немного слабее 3080, но при этом стоить на $100 меньше - это будет бестбай.
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Pslx Xzt
00:39
Черные экраны это к Нвидии. К RTX 3080. https://shazoo.ru/2020/09/24/99935/chernyj-ekran-i-vylety-pervye-problemy-rtx-3080
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Evgeniy D-Bond
00:37
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Игорь Петрушенко
00:37
Это ты ещё не читал произведения искусства от Zelot. Вот там полет желтушности и фанбойства.
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