Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Сегодня расскажу свою историю покупки видеокарт. Почти всегда я выбирал именно предтоповые версии, а не флагманские - поделюсь умозаключениями, почему так намного выгоднее. Вспоминать буду в хронологическом порядке. Погнали.

реклама

2007 год: купил GeForce 8800 GTS, а не GTX

Цены в рублях я, конечно, уже не вспомню. Но рекомендованную стоимость того времени в долларах найти удалось: за GeForce 8800 GTX тогда просили $599, а за 8800 GTS - $449.

анонсы и реклама Корпус за 88 тр - смотри что за зверь RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже -30% на HDD Fujitsu в Регарде МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

реклама

При разнице в цене в 25%, в производительности младшая версия уступала лишь 10-15% в самом популярном на то время разрешении 1280х1024:

реклама

реклама

Источник изображений - THG

Очевидно, что GTS была более выгодной покупкой. Уже тогда хитрый дядечка Дженсен Хуанг раскручивал компьютерных энтузиастов на деньги, хотя карты несильно отличались по частоте ядра, что нивелировалось разгоном. Да и объем памяти был схож: 640 Мб против 768 (версия GTS 512 вышла чуть позднее).

Собственно, на этом мой опыт с NVIDIA закончился, дальше будут только видеокарты от AMD.

2014 год: выбрал AMD Radeon R9 290, а не 290X

Период начала 2010-х годов я пропущу, ибо тогда, будучи студентом, сидел на среднебюджетной карте, что к теме статьи не имеет отношения. А когда начал зарабатывать первые приличные деньги, уже смог позволить тогдашний предтоп от AMD - Radeon R9 290 на 4 Гб.

Опять-таки, сравним цены того времени. За версию Х нужно было отдать 549 баксов, младшая версия предлагалась за 399. Разница в 27% - нехило! А теперь посмотрим тесты производительности, в качестве примера возьмем одну из самых ресурсоёмких игр того времени - Crysis 3:

Источник - обзор от нашего сайта

Базовые 10-15% разницы между картами легко нивелировались разгоном! Фактически, покупая Х-вариант, вы просто переплачивали "за воздух".

Насколько помню, некоторые версии обычной 290 даже можно было перепрошить в 290Х, потеряв гарантию. Но я таким не занимался - производительности хватало и так. К тому же, у меня была карта GAMING от MSI с заводским разгоном ядра со стоковых 947 до 1007 МГц.

Единственным минусом это видеокарты был огромный жор - порядка 300 Вт. И, соответственно, высокие температуры. Пришлось установить дополнительную 140 мм вертушку на дно корпуса, чтобы обеспечить нормальное охлаждение этого "монстра".

2019 год: приобрел AMD Radeon RX 5700, а не 5700 XT

Прошло 5 лет, и 290-ая уже не тянула топовые игры. Изначально подумывал перейти на Vega 56, но в итоге всё-таки дождался линейки Navi. Выбирая между моделями, также остановился на младшей версии RX 5700. Про неё я уже подробно рассказывал в одном из предыдущих материалов. Если вкратце: референсная версия тогда продавалась за 23 тысячи рублей, тогда как за XT пришлось бы выложить около 30. Разница опять в районе 20%.

В качестве примера тестов, покажу требовательные к ГПУ Shadow of the Tomb Raider и Kingdom Come: Deliverance. Похожая картина наблюдается и в остальных популярных проектах:

Источник - overclockers.ua

И снова фиксируем отставание в районе 10%, при гораздо более серьёзной разнице в цене.Младшая версия стала более выгодным приобретением по соотношению цена/FPS. Опять я переиграл жадных капиталистов.

***

Делитель в комментариях своим опытом при покупке видеокарт. Придерживаетесь ли вы разумной логики или готовы переплачивать за флагманы?