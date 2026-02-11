В странах, где звонки в WhatsApp не заблокированы, можно будет обойтись без приложения для мобильного устройства или компьютера

Самым популярным в мире мессенджером для мгновенного обмена сообщениями считается WhatsApp. Чаще всего им пользуются на телефонах. Также можно установить программу на компьютере. При желании можно обходиться без них, открыв версию сервиса прямо в браузере.

Это позволяло обходиться без установки приложений на устройствах, но недостатком было отсутствие возможности совершать звонки. Теперь этот недостаток устранён.

Изображение: MacrumorsПрежде голосовые и видеозвонки через веб-версию WhatsApp были доступны в чатах участников программы бета-тестирования. Теперь такая возможность распространяется на всех пользователей. Звонки в версии WhatsApp защищены сквозным шифрованием, как это происходит и на мобильных устройствах, и компьютерах. Поддерживается показ экрана пользователя, что может пригодиться, если нужно что-то объяснить или спросить совета по настройкам.

Ранее сообщалось, что в веб-версии WhatsApp появится функция групповых звонков. Пока она находится на этапе разработки.

* WhatsApp – принадлежит запрещенной в России, признанной экстремистской и террористической корпорации Meta.