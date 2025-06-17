✔ Плюсы:

✔ DLSS 4 + Frame Generation – главное преимущество. В 2-3 раза больше FPS в поддерживаемых играх.

✔ Лучший Ray Tracing – трассировка лучей будет работать значительно лучше, чем у конкурентов.

✔ Рефлексы + лучшая поддержка в играх – NVIDIA лучше оптимизирована разработчиками.

✔ Энергоэффективность – потребляет меньше энергии, чем Arc B580.





✖ Минусы:

✖ Только 8 ГБ памяти – уже сейчас в некоторых играх (The Last of Us, Hogwarts Legacy) этого мало для Ultra-настроек.

✖ Цена – Цена выше соперников на 15 - 20%.





🔹 Вывод: Лучший выбор, если вам критичны технологии (DLSS 4, RT), но 8 ГБ памяти могут стать проблемой через 1-2 года.