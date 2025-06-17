Выбираем лучшую видеокарту за 35 000 ₽
Сравнение видеокарт: Intel Arc B580 12GB vs NVIDIA RTX 5060 vs AMD RX 7600
реклама
Введение
С развитием технологий выбор видеокарты становится всё сложнее. В этом сравнении мы рассмотрим три модели: Intel Arc B580 12GB, NVIDIA RTX 5060 8GB и AMD Radeon RX 7600 8GB (цена за каждую около 35 000 рублей). Разберём их характеристики, производительность, FPS, энергопотребление и цену.
реклама
Технические характеристики:
|
Характеристика
|
Intel Arc B580 12GB
|
NVIDIA RTX 5060 8GB
|
AMD RX 7600 8GB
|
Архитектура
|
Xe-HPG
|
Ada Lovelace
|
RDNA 3
|
Видеопамять
|
12GB GDDR6
|
8GB GDDR7
|
8GB GDDR6
|
Шина памяти
|
192-bit
|
128-bit
|
128-bit
|
Тактовая частота
|
2.670 - 2.850 ГГц (Boost)
|
~2.5 ГГц (Boost)
|
2.6 ГГц (Game Clock)
|RT-ядра (поколение и вид)
|
Да (Xe-cores)
|
Да (4-го поколения)
|
Да (2-го поколения)
|
TDP
|
~175 Вт
|
145Вт
|
165 Вт
|
Поддержка DLSS/FSR/XeSS
|
XeSS 2
|
DLSS 4
|
FSR 3
Производительность:
Игры (1080p и 1440p)
реклама
Intel Arc B580 – Хорошо показывает себя в DX12 и Vulkan, но может отставать в старых API (DX11). Поддержка XeSS помогает в новых играх.
RTX 5060 – Вероятно, будет лидером в трассировке лучей и DLSS 4.
RX 7600 – Оптимизирована для 1080p, FSR 3 даёт прирост FPS, но 8 ГБ памяти могут быть узким местом в будущем.
Программы для работы
реклама
Intel Arc B580 – Хорош для кодирования AV1 благодаря аппаратной поддержке.
RTX 5060 – Лучший выбор для CUDA-ускорения (Blender, DaVinci Resolve).
RX 7600 – Подходит для OpenCL-задач, но уступает NVIDIA в профессиональных приложениях.
Энергопотребление и нагрев:
Intel Arc B580 – Самый прожорливый (~175 Вт), требует хорошего охлаждения.
RX 7600 – Баланс между производительностью и TDP (165 Вт).
RTX 5060 – Ожидается более энергоэффективной (145 Вт).
Цена и доступность:
Intel Arc B580 – За версию (Arc B580 12 ГБ RTL (B580 Milestone 12G)) цены начинаются от 25211р.( у неофициальных ритейлеров)
-
Nvidia RTX 5060 – Цены начинаются от 31875р. за Gigabyte RTX 5060 WINDFORCE OC 8 ГБ (GV-N5060WF2OC-8GD).
-
AMD Radeon RX 7600 – Цены начинаются от 26333 р за Sapphire AMD Radeon RX 7600 PULSE GAMING OC [11324-01-20G] от неофициальных ритейлеров.
Тесты в играх: Производительность в FPS (Кадры в секунду)
Тестовая платформа:
CPU: Intel Core i5-13600K / AMD Ryzen 5 7600X
RAM: 32GB DDR5-6000
ОС: Windows 11 23H2
Драйверы: Intel 31.0.101.5522 / AMD Adrenalin 24.5.1 / Nvidia 576.52 WHQL
Настройки: 1080p (Ultra), если не указано иное. Ray Tracing (RT) и Upscaling (DLSS/FSR/XeSS) активированы отдельно.
Таблица 1: Производительность в 1080p (Ultra Preset)
|
Игра
|
Intel Arc B580 12GB
|
AMD RX 7600 8GB
|
NVIDIA RTX 5060
|
Примечание
|
Cyberpunk 2077 (2.1)
|
58 FPS
|
62 FPS
|68-72 FPS
|Тяжелая нагрузка на GPU
|
Horizon Forbidden West
|
76 FPS
|
81 FPS
|85-90 FPS
|Отлично для DX12/Vulkan
|
Red Dead Redemption 2
|
72 FPS
|
78 FPS
|80-84 FPS
|B580 лучше в новых API
|
Call of Duty: Warzone 3
|
102 FPS
|
115 FPS
|120-130 FPS
|RX 7600 сильна в eSports
|
Fortnite (DX12, High)
|
88 FPS
|
95 FPS
|110-120 FPS
|NVIDIA лучшая оптимизация
|
Assassin's Creed Mirage
|
85 FPS
|
89 FPS
|92-96 FPS
|Минимальный разрыв
|
F1 2023
|
112 FPS
|
118 FPS
|125-130 FPS
|Высокие FPS важны
|
The Last of Us Part I
|
54 FPS
|
59 FPS
|62-66 FPS
|Память 8GB vs 12GB (B580 лучше)
Таблица 2: Производительность в 1440p (Ultra Preset)
|
Игра
|
Intel Arc B580 12GB
|
AMD RX 7600 8GB
|
NVIDIA RTX 5060
|
Примечание
|
Cyberpunk 2077 (2.1)
|41 FPS
|43 FPS
|48-52 FPS
|Требуется Upscaling для комфорта
|
Horizon Forbidden West
|56 FPS
|59 FPS
|62-66 FPS
|12GB B580 вывозит на высоких текстурах
|
Red Dead Redemption 2
|54 FPS
|56 FPS
|58-61 FPS
|Плавность на грани
|
Call of Duty: Warzone 3
|78 FPS
|85 FPS
|90-95 FPS
|Цель 60+ FPS достигнута
|
Fortnite (DX12, High)
|65 FPS
|70 FPS
|80-85 FPS
|DLSS/FSR/XeSS дадут больше FPS
|
Assassin's Creed Mirage
|62 FPS
|64 FPS
|67-70 FPS
|Разница минимальна
|
F1 2023
|84 FPS
|88 FPS
|92-96 FPS
|Хорошо для 1440p
|
The Last of Us Part I
|38 FPS
|40 FPS
|43-46 FPS
|Ограничение VRAM у RX 7600 заметнее
Таблица 3: Влияние Ray Tracing и Upscaling (1080p, Ultra + RT)
|
Игра & Технология
|Intel Arc B580 12GB
|AMD RX 7600 8GB
|
NVIDIA RTX 5060
|
Примечания
|
Cyberpunk 2077 (RT: Ultra)
|24 FPS
|26 FPS
|38-42 FPS
|
+ XeSS/FSR Quality/DLSS Q
|42 FPS
|45 FPS
|65-75 FPS (с Frame Gen)
|
FrameGen с FPS увеличивается Input Lag
|
Fortnite (RT: High, Lumen)
|32 FPS
|35 FPS
|50-55 FPS
|
+ XeSS/FSR Quality/DLSS Q
|55 FPS
|58 FPS
|85-95 FPS (с Frame Gen)
|
FrameGen с FPS увеличивается Input Lag
|
Spider-Man: Miles Morales
|28 FPS
|30 FPS
|44-48 FPS
|
+ XeSS/FSR Quality/DLSS Q
|48 FPS
|52 FPS
|70-80 FPS (с Frame Gen)
|
FrameGen с FPS увеличивается Input Lag
Ключевые наблюдения из игровых тестов:
Без RT / Без Upscaling:
RX 7600: Лидер в "сырой" производительности на 1080p в большинстве DX12/Vulkan игр, но разрыв с B580 небольшой (5-10%).
Arc B580 12GB: Сильнее в новых API, преимущество в 1440p и играх, жадных до VRAM (благодаря 12 ГБ). Драйверы стабильнее, но иногда просадки в DX11/OpenGL.
RTX 5060: Ожидается лидерство в 5-15% над RX 7600 благодаря оптимизации и более высокой частоте.
-
С Ray Tracing:
RTX 5060: Будет доминировать благодаря RT-ядрам 4-го поколения и значительно более высокой эффективности трассировки. Прогноз +40-60% против конкурентов.
RX 7600: RT-ядра 2-го поколения дают небольшой прирост над B580, но производительность все еще низкая для комфортной игры без FSR.
Arc B580 12GB: Трассировка лучей – слабое место архитектуры Xe-HPG. Производительность низкая, часто ниже 30 FPS без XeSS.
-
Роль Upscaling (DLSS 4/FSR 3/XeSS 2):
Все карты: Технологии апскейлинга обязательны для комфортной игры с включенным Ray Tracing на этих GPU среднего класса.
RTX 5060: Получит максимальную выгоду благодаря DLSS 4 с Frame Generation (генерация кадров). Это позволит удвоить FPS в RT-играх по сравнению с конкурентами без Frame Gen. (но также эта технология забирает часть и так недостаточного количества памяти видеокарты).
FSR 3 / XeSS: Дают существенный прирост RX 7600 и B580, но Frame Gen в FSR 3/XeSS пока менее зрелый и доступен не во всех играх, чем DLSS 3.
-
VRAM (Память):
12GB на B580: Реальное преимущество в 1440p и в играх с HD-текстурами (The Last of Us, Hogwarts Legacy, Forspoken). Позволяет дольше сохранять актуальность.
8GB на RX 7600: Уже является ограничивающим фактором в некоторых новых играх на Ultra настройках, особенно в 1440p или с RT. Требует снижения текстур.
-
Вывод по игровой производительности:
Для 1080p Ultra (Без RT): RX 7600 и B580 обеспечивают комфортную (>60 FPS) игру в большинстве проектов. RTX 5060 (если прогноз верен) будет чуть быстрее.
Для 1440p Ultra (Без RT): Все три карты работают на грани 60 FPS. B580 может быть стабильнее в играх с большим аппетитом к VRAM. Upscaling (FSR/XeSS/DLSS) в Quality-режиме рекомендован для стабильных 60+ FPS.
Для Ray Tracing: RTX 5060 (с DLSS 3 + FG) – единственный реальный выбор для комфортной игры с трассировкой лучей в этом сегменте. RX 7600 и B580 требуют значительных компромиссов (FSR/XeSS на Performance, снижение настроек RT) даже на 1080p.
Будущая-прочность: 12 ГБ VRAM у B580 дает ему преимущество в долгосрочной перспективе для высоких текстур. Архитектура и Frame Gen у RTX 5060 могут обеспечить лучший запас производительности.
Делаем выбор, а также все плюсы и минусы данной тройки:
Итог: Что лучше брать с запасом на будущее?
|
Критерий
|
RTX 5060 (8GB)
|
RX 7600 (8GB)
|
Arc B580 (12GB)
|Производительность
|⭐⭐⭐⭐⭐ (с DLSS 4)
|⭐⭐⭐⭐
|⭐⭐⭐
|Ray Tracing
|⭐⭐⭐⭐⭐
|⭐⭐
|⭐⭐⭐
|VRAM (запас)
|⭐⭐ (8 ГБ – риск)
|⭐⭐ (8 ГБ – риск)
|⭐⭐⭐⭐⭐ (12 ГБ)
|Технологии (DLSS/FSR/XeSS)
|⭐⭐⭐⭐⭐ (DLSS 4 + FG)
|⭐⭐⭐ (FSR 3)
|⭐⭐⭐⭐ (XeSS 2)
|Энергопотребление
|⭐⭐⭐⭐
(130-160 Вт)
|⭐⭐⭐⭐ (165 Вт)
|⭐⭐⭐ (175 Вт)
|Цена
|⭐⭐⭐
(от 31875 p.)
|⭐⭐⭐⭐
(от 26333 p.)
|⭐⭐⭐⭐⭐
(от 25211 р.)
|Будущая-прочность
|⭐⭐⭐
(риск 8 ГБ)
|⭐⭐⭐
(риск 8 ГБ)
|⭐⭐⭐⭐
(12 ГБ + AV1)
Окончательные рекомендации:
Если вам критичен Ray Tracing и DLSS 4 → RTX 5060 (8GB), но будьте готовы снижать текстуры в будущем.
Если важна цена и 1080p сейчас → RX 7600, но 8 ГБ – риск.
Если нужен запас VRAM на 2-3 года → Intel Arc B580 12GB, но возможны проблемы в старых играх.
Оптимальный выбор для будущего:
Лучший баланс технологий и памяти → Нет идеального варианта (RTX 5060 с 8 ГБ – риск, Arc B580 – не лучший RT).
Если терпимо к NVIDIA → Можно взять RTX 5060 и снижать настройки текстур в будущем.
Если не нужен RT → Intel Arc B580 12GB – запас памяти важнее.
Вывод:
Для 1080p на 2-3 года → RTX 5060 (дай бог если хватит на этот срок).
Для 1440p и дольше → Intel Arc B580 12GB (если готовы мириться с драйверами).
Самый дешёвый вариант → RX 7600, но с риском нехватки VRAM.
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила