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Выбираем лучшую видеокарту за 35 000 ₽

Бюджетные видеокарты 2025: Intel Arc B580 12GB vs NVIDIA RTX 5060 vs AMD RX 7600 в сравнении за ~35 000₽
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Сравнение видеокарт: Intel Arc B580 12GB vs NVIDIA RTX 5060 vs AMD RX 7600

     

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Введение

С развитием технологий выбор видеокарты становится всё сложнее. В этом сравнении мы рассмотрим три модели: Intel Arc B580 12GB, NVIDIA RTX 5060 8GB и AMD Radeon RX 7600 8GB (цена за каждую около 35 000 рублей). Разберём их характеристики, производительность, FPS, энергопотребление и цену.

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Технические характеристики:
Характеристика
Intel Arc B580 12GB
NVIDIA RTX 5060 8GB
AMD RX 7600 8GB
Архитектура
Xe-HPG
Ada Lovelace
RDNA 3
Видеопамять
12GB GDDR6
8GB GDDR7
8GB GDDR6
Шина памяти
192-bit
128-bit
128-bit
Тактовая частота
2.670 - 2.850 ГГц (Boost)
~2.5 ГГц (Boost)
2.6 ГГц (Game Clock)
RT-ядра (поколение и вид)
Да (Xe-cores)
Да (4-го поколения)
Да (2-го поколения)
TDP
~175 Вт
145Вт
165 Вт
Поддержка DLSS/FSR/XeSS
XeSS 2
DLSS 4
FSR 3


Производительность:

Игры (1080p и 1440p)

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    Intel Arc B580 – Хорошо показывает себя в DX12 и Vulkan, но может отставать в старых API (DX11). Поддержка XeSS помогает в новых играх.

  • RTX 5060 – Вероятно, будет лидером в трассировке лучей и DLSS 4.

  • RX 7600 – Оптимизирована для 1080p, FSR 3 даёт прирост FPS, но 8 ГБ памяти могут быть узким местом в будущем.

Программы для работы

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    Intel Arc B580 – Хорош для кодирования AV1 благодаря аппаратной поддержке.

  • RTX 5060 – Лучший выбор для CUDA-ускорения (Blender, DaVinci Resolve).

  • RX 7600 – Подходит для OpenCL-задач, но уступает NVIDIA в профессиональных приложениях.

Энергопотребление и нагрев:

  • Intel Arc B580 – Самый прожорливый (~175 Вт), требует хорошего охлаждения.

  • RX 7600 – Баланс между производительностью и TDP (165 Вт).

  • RTX 5060 – Ожидается более энергоэффективной (145 Вт).

Цена и доступность:

  • Intel Arc B580 – За версию (Arc B580 12 ГБ RTL (B580 Milestone 12G)) цены начинаются от 25211р.( у неофициальных ритейлеров) 


  • Maxsun ARC B580 (B580 Milestone 12G)

  • Nvidia RTX 5060 – Цены начинаются от 31875р. за Gigabyte RTX 5060 WINDFORCE OC 8 ГБ (GV-N5060WF2OC-8GD).


  • Gigabyte RTX 5060 WINDFORCE OC 8 ГБ

  • AMD Radeon RX 7600 – Цены начинаются от 26333 р за Sapphire AMD Radeon RX 7600 PULSE GAMING OC [11324-01-20G] от неофициальных ритейлеров.


Sapphire AMD Radeon RX 7600 PULSE GAMING OC


Тесты в играх: Производительность в FPS (Кадры в секунду)

Тестовая платформа:

  • CPU: Intel Core i5-13600K / AMD Ryzen 5 7600X

  • RAM: 32GB DDR5-6000

  • ОС: Windows 11 23H2

  • Драйверы: Intel 31.0.101.5522 / AMD Adrenalin 24.5.1 / Nvidia 576.52 WHQL

  • Настройки: 1080p (Ultra), если не указано иное. Ray Tracing (RT) и Upscaling (DLSS/FSR/XeSS) активированы отдельно.

       Таблица 1: Производительность в 1080p (Ultra Preset)



Игра
Intel Arc B580 12GB
AMD RX 7600 8GB
NVIDIA RTX 5060
Примечание
Cyberpunk 2077 (2.1)
58 FPS
62 FPS
68-72 FPS Тяжелая нагрузка на GPU
Horizon Forbidden West
76 FPS
81 FPS
85-90 FPS Отлично для DX12/Vulkan
Red Dead Redemption 2
72 FPS
78 FPS
80-84 FPS B580 лучше в новых API
Call of Duty: Warzone 3
102 FPS
115 FPS
120-130 FPS RX 7600 сильна в eSports
Fortnite (DX12, High)
88 FPS
95 FPS
110-120 FPS NVIDIA лучшая оптимизация
Assassin's Creed Mirage
85 FPS
89 FPS
92-96 FPS Минимальный разрыв
F1 2023
112 FPS
118 FPS
125-130 FPS Высокие FPS важны
The Last of Us Part I
54 FPS
59 FPS
62-66 FPS Память 8GB vs 12GB (B580 лучше)


       Таблица 2: Производительность в 1440p (Ultra Preset)



Игра
Intel Arc B580 12GB
AMD RX 7600 8GB
NVIDIA RTX 5060
Примечание
Cyberpunk 2077 (2.1)
41 FPS 43 FPS 48-52 FPS Требуется Upscaling для комфорта
Horizon Forbidden West
56 FPS 59 FPS 62-66 FPS 12GB B580 вывозит на высоких текстурах
Red Dead Redemption 2
54 FPS 56 FPS 58-61 FPS Плавность на грани
Call of Duty: Warzone 3
78 FPS 85 FPS 90-95 FPS Цель 60+ FPS достигнута
Fortnite (DX12, High)
65 FPS 70 FPS 80-85 FPS DLSS/FSR/XeSS дадут больше FPS
Assassin's Creed Mirage
62 FPS 64 FPS 67-70 FPS Разница минимальна
F1 2023
84 FPS 88 FPS 92-96 FPS Хорошо для 1440p
The Last of Us Part I
38 FPS 40 FPS 43-46 FPS Ограничение VRAM у RX 7600 заметнее


       Таблица 3: Влияние Ray Tracing и Upscaling (1080p, Ultra + RT)



Игра & Технология
Intel Arc B580 12GB AMD RX 7600 8GB
NVIDIA RTX 5060
Примечания
Cyberpunk 2077 (RT: Ultra)
24 FPS 26 FPS 38-42 FPS
+ XeSS/FSR Quality/DLSS Q
42 FPS 45 FPS 65-75 FPS (с Frame Gen)
FrameGen с FPS увеличивается Input Lag
Fortnite (RT: High, Lumen)
32 FPS 35 FPS 50-55 FPS
+ XeSS/FSR Quality/DLSS Q
55 FPS 58 FPS 85-95 FPS (с Frame Gen)
FrameGen с FPS увеличивается Input Lag
Spider-Man: Miles Morales
28 FPS 30 FPS 44-48 FPS
+ XeSS/FSR Quality/DLSS Q
48 FPS 52 FPS 70-80 FPS (с Frame Gen)
FrameGen с FPS увеличивается Input Lag

    

        Ключевые наблюдения из игровых тестов:

  1. Без RT / Без Upscaling:

    • RX 7600: Лидер в "сырой" производительности на 1080p в большинстве DX12/Vulkan игр, но разрыв с B580 небольшой (5-10%).

    • Arc B580 12GB: Сильнее в новых API, преимущество в 1440p и играх, жадных до VRAM (благодаря 12 ГБ). Драйверы стабильнее, но иногда просадки в DX11/OpenGL.

    • RTX 5060: Ожидается лидерство в 5-15% над RX 7600 благодаря оптимизации и более высокой частоте.

  2. С Ray Tracing:

    • RTX 5060: Будет доминировать благодаря RT-ядрам 4-го поколения и значительно более высокой эффективности трассировки. Прогноз +40-60% против конкурентов.

    • RX 7600: RT-ядра 2-го поколения дают небольшой прирост над B580, но производительность все еще низкая для комфортной игры без FSR.

    • Arc B580 12GB: Трассировка лучей – слабое место архитектуры Xe-HPG. Производительность низкая, часто ниже 30 FPS без XeSS.

  3. Роль Upscaling (DLSS 4/FSR 3/XeSS 2):

    • Все карты: Технологии апскейлинга обязательны для комфортной игры с включенным Ray Tracing на этих GPU среднего класса.

    • RTX 5060: Получит максимальную выгоду благодаря DLSS 4 с Frame Generation (генерация кадров). Это позволит удвоить FPS в RT-играх по сравнению с конкурентами без Frame Gen. (но также эта технология забирает часть и так недостаточного количества памяти видеокарты).

    • FSR 3 / XeSS: Дают существенный прирост RX 7600 и B580, но Frame Gen в FSR 3/XeSS пока менее зрелый и доступен не во всех играх, чем DLSS 3.

  4. VRAM (Память):

    • 12GB на B580: Реальное преимущество в 1440p и в играх с HD-текстурами (The Last of Us, Hogwarts Legacy, Forspoken). Позволяет дольше сохранять актуальность.

    • 8GB на RX 7600: Уже является ограничивающим фактором в некоторых новых играх на Ultra настройках, особенно в 1440p или с RT. Требует снижения текстур.


Вывод по игровой производительности:

  • Для 1080p Ultra (Без RT): RX 7600 и B580 обеспечивают комфортную (>60 FPS) игру в большинстве проектов. RTX 5060 (если прогноз верен) будет чуть быстрее.

  • Для 1440p Ultra (Без RT): Все три карты работают на грани 60 FPS. B580 может быть стабильнее в играх с большим аппетитом к VRAM. Upscaling (FSR/XeSS/DLSS) в Quality-режиме рекомендован для стабильных 60+ FPS.

  • Для Ray Tracing: RTX 5060 (с DLSS 3 + FG) – единственный реальный выбор для комфортной игры с трассировкой лучей в этом сегменте. RX 7600 и B580 требуют значительных компромиссов (FSR/XeSS на Performance, снижение настроек RT) даже на 1080p.

  • Будущая-прочность: 12 ГБ VRAM у B580 дает ему преимущество в долгосрочной перспективе для высоких текстур. Архитектура и Frame Gen у RTX 5060 могут обеспечить лучший запас производительности.


Делаем выбор, а также все плюсы и минусы данной тройки:


NVIDIA RTX 5060 (8GB) – Технологии против нехватки VRAM



AMD RX 7600 (8GB) – Бюджетный вариант, но без запаса



Intel Arc B580 (12GB) – Запас памяти, но вопросы к драйверам


 Итог: Что лучше брать с запасом на будущее?



Критерий
RTX 5060 (8GB)
RX 7600 (8GB)
Arc B580 (12GB)
Производительность ⭐⭐⭐⭐⭐ (с DLSS 4) ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐
Ray Tracing ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐ ⭐⭐⭐
VRAM (запас) ⭐⭐ (8 ГБ – риск) ⭐⭐ (8 ГБ – риск) ⭐⭐⭐⭐⭐ (12 ГБ)
Технологии (DLSS/FSR/XeSS) ⭐⭐⭐⭐⭐ (DLSS 4 + FG) ⭐⭐⭐ (FSR 3) ⭐⭐⭐⭐ (XeSS 2)
Энергопотребление ⭐⭐⭐⭐
(130-160 Вт)		 ⭐⭐⭐⭐ (165 Вт) ⭐⭐⭐ (175 Вт)
Цена ⭐⭐⭐
(от 31875 p.)		 ⭐⭐⭐⭐
(от 26333 p.)		 ⭐⭐⭐⭐⭐
(от  25211 р.)
Будущая-прочность ⭐⭐⭐
(риск 8 ГБ)		 ⭐⭐⭐
 (риск 8 ГБ)		 ⭐⭐⭐⭐
(12 ГБ + AV1)


Окончательные рекомендации:

  1. Если вам критичен Ray Tracing и DLSS 4 → RTX 5060 (8GB), но будьте готовы снижать текстуры в будущем.

  2. Если важна цена и 1080p сейчас → RX 7600, но 8 ГБ – риск.

  3. Если нужен запас VRAM на 2-3 года → Intel Arc B580 12GB, но возможны проблемы в старых играх.


Оптимальный выбор для будущего:

  • Лучший баланс технологий и памяти → Нет идеального варианта (RTX 5060 с 8 ГБ – риск, Arc B580 – не лучший RT).

  • Если терпимо к NVIDIA → Можно взять RTX 5060 и снижать настройки текстур в будущем.

  • Если не нужен RT → Intel Arc B580 12GB – запас памяти важнее.


Вывод:

  • Для 1080p на 2-3 года → RTX 5060 (дай бог если хватит на этот срок).

  • Для 1440p и дольше → Intel Arc B580 12GB (если готовы мириться с драйверами).

  • Самый дешёвый вариант → RX 7600, но с риском нехватки VRAM.

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