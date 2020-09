Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Стример и видеоблогер Илья Давыдов, также известный под псевдонимом Мэддисон, в своем Twitter раскритиковал консоли нового поколения, которые появятся в продаже уже в ноябре.

реклама

Давыдов, который с декабря 2019 года является членом партии ЛДПР и помощником депутата Государственной думы Василия Власова, назвал новые Xbox Series X/S "компами для нищих".

анонсы и реклама Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх <b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх GTX 1660 - цены тоже идут вниз Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

PlayStation 5 он охарактеризовал как "позорище полное". Тем не менее, Мэддисон отметил, что новые консоли наверняка займут своё место на рынке и найдут своего покупателя.

реклама

Также стример отметил неприятное повышение цен на топовые игры для приставок - в действительности прайсы на новые проекты могут доходить до 5 499 рублей, согласно официальной информации от Sony. Он сакрастически пожелал "удачи" тем [недалеким людям], которые будут покупать эксклюзивные игры по столь высокой, по его мнению, цене.

Отметим, что Мэддисон является первопроходцем российского видеоблогинга. Ещё в 2008 он вёл канал на Rutube, впоследствии перешёл на YouTube, а сейчас занимается тем, что ведёт трансляции на Twitch.

реклама

Также Илья является основателем студии MehSoft, которая выпустила в Steam три инди-игры: The Underground Man, The Mercury Man и CHERNOBYL: The Untold Story.