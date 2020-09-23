Известный стример Мэддисон жёстко раскритиковал новые консоли: "слабые компы для бедных"
Стример и видеоблогер Илья Давыдов, также известный под псевдонимом Мэддисон, в своем Twitter раскритиковал консоли нового поколения, которые появятся в продаже уже в ноябре.
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Давыдов, который с декабря 2019 года является членом партии ЛДПР и помощником депутата Государственной думы Василия Власова, назвал новые Xbox Series X/S "компами для нищих".
PlayStation 5 он охарактеризовал как "позорище полное". Тем не менее, Мэддисон отметил, что новые консоли наверняка займут своё место на рынке и найдут своего покупателя.
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Также стример отметил неприятное повышение цен на топовые игры для приставок - в действительности прайсы на новые проекты могут доходить до 5 499 рублей, согласно официальной информации от Sony. Он сакрастически пожелал "удачи" тем [недалеким людям], которые будут покупать эксклюзивные игры по столь высокой, по его мнению, цене.
Отметим, что Мэддисон является первопроходцем российского видеоблогинга. Ещё в 2008 он вёл канал на Rutube, впоследствии перешёл на YouTube, а сейчас занимается тем, что ведёт трансляции на Twitch.
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Также Илья является основателем студии MehSoft, которая выпустила в Steam три инди-игры: The Underground Man, The Mercury Man и CHERNOBYL: The Untold Story.
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