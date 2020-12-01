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Антимонопольный комитет Италии оштрафовал компанию Apple за рекламу смартфонов, которая, по их мнению, вводила покупателей в заблуждение.

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Компанию оштрафовали на 12 миллионов долларов за рекламу, в которой говорилось о водонепроницаемых свойствах линейки смартфонов Apple, а именно что в зависимости от модели смартфоны можно погружать на глубину от одного до четырех метров на время до 30 минут. Такая реклама сопровождала линейку смартфонов как в видео материалах, так и на баннерах.

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При этом компания Apple не уточнила, что данные показатели были получены во время лабораторных исследований в условиях отсутствия течения воды, а также в идеально чистой воде. Изменение вышеуказанных условий может влиять на проникновение воды внутрь устройства.

Кроме этого компания отказывала в гарантийном ремонте тем пользователям, которые обращались в сервисные центры с поломкой смартфонов связанных с проникновением воды внутрь устройства. И покупатели не смогли получить бесплатное устранение неполадки.

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За такие действия Италия и оштрафовала компанию, однако для Apple это далеко не самый большой штраф, с котором сталкивалась компания. Самые большие штрафные санкции Apple получила за скандал связанный с намеренным замедлением страх моделей смартфонов, за который до сих пор выплачивает сумму в 113 миллиона долларов США.