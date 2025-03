Новый iPhone 17 Air обещает стать хитом благодаря тонкому дизайну, дисплею с высокой частотой обновления и мощному процессору A19.

Источник изображения: 9to5mac.com

Этой осенью Apple представит новую модель в линейке iPhone. Компания планирует отказаться от модели Plus в пользу устройства с новым форм-фактором, который может привлечь многих пользователей Pro-версий. Речь идёт об iPhone 17 Air.

Главной особенностью iPhone 17 Air станет его толщина, что продолжает тренд, начатый с M4 iPad Pro. Точные размеры устройства пока не озвучены официально, но, по последним данным аналитика Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), самая тонкая часть корпуса составит всего 5,5 мм, не считая верхней панели с камерами. Это значительное уменьшение по сравнению с текущими моделями: iPhone 16 Pro имеет толщину 8,25 мм, а базовые iPhone 16 и 16 Plus 7,8 мм. Для сравнения, самым тонким iPhone в истории был iPhone 6 с толщиной 6,9 мм.

Тонкий корпус — не единственное преимущество iPhone 17 Air. Устройство получит уникальный дисплей, который станет компромиссом между существующими размерами. iPhone 17 Pro и Pro Max сохранят диагонали 6,3 и 6,9 дюйма соответственно, как у iPhone 16 Pro. Однако iPhone 17 Air займет промежуточное положение с экраном 6,6 дюйма. Благодаря ультратонкому корпусу дисплей может ощущаться достаточно компактным для пользователей Pro, но при этом предоставит больше пространства для тех, кто предпочитает Pro Max.

Стоит сказать, что Pro-модели iPhone отличаются от базовых двумя удобными функциями дисплея: Always On (постоянно включенный экран) и поддержкой частоты обновления 120 Гц (ProMotion). Впервые Always On и версия ProMotion появятся в базовом iPhone 17 и iPhone 17 Air. Однако по слухам, частота обновления может составить 90 Гц вместо 120 Гц. Пока неясно, получит ли iPhone 17 Air полноценный ProMotion, но Apple может оставить 90 Гц для базовых моделей, а Pro получат 120 Гц.

Насчёт процессоров известно, что как и в случае с iPhone 16, Apple планирует выпустить два новых чипа для линейки iPhone 17. Базовые iPhone 17 и iPhone 17 Air получат чип A19, а Pro и Pro Max — A19 Pro. Разница между чипами, вероятно, будет минимальной для повседневных задач, так как A19 останется мощным для искусственного интеллекта (ИИ), игр и других функций. Тем не менее, чип iPhone 17 Air будет немного уступать A19 Pro по производительности.

iPhone 17 Air будет отличаться от других моделей и в плане камер. В то время как Pro-линейка сохранит три задние камеры, а базовая модель — две, iPhone 17 Air получит только одну основную камеру на 48 МП, известную как «Fusion». Подробностей о возможностях этой камеры пока мало, и она, вероятно, будет схожа с основной камерой iPhone 16. Однако пока неизвестно, какие преимущества принесёт новый дизайн, так что нас могут ждать сюрпризы.

Что касается фронтальной камеры, то она в iPhone имеет разрешение 12 МП, а её качество заметно уступает задним камерам. Apple готовит долгожданное обновление: все модели iPhone 17, включая iPhone 17 Air, получат фронтальную камеру на 24 МП. Хотя она, скорее всего, не сравнится по мегапикселям с задней камерой, по крайне мере разрыв в качестве должен существенно сократиться.

Наконец, iPhone 17 Air получит уникальное обновление в сотовой связи, которого не будет в других моделях iPhone 17. Речь идет о собственном модеме Apple C1, разработка которого велась много лет. Этот модем уже дебютировал в iPhone 16e, и теперь его получит iPhone 17 Air.