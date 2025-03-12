Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Gorovic
iPhone 17 Air станет самым тонким смартфоном Apple с дисплеем 6,6 дюйма
Новый iPhone 17 Air обещает стать хитом благодаря тонкому дизайну, дисплею с высокой частотой обновления и мощному процессору A19.

                                                       Источник изображения: 9to5mac.com

Этой осенью Apple представит новую модель в линейке iPhone. Компания планирует отказаться от модели Plus в пользу устройства с новым форм-фактором, который может привлечь многих пользователей Pro-версий. Речь идёт об iPhone 17 Air.

Главной особенностью iPhone 17 Air станет его толщина, что продолжает тренд, начатый с M4 iPad Pro. Точные размеры устройства пока не озвучены официально, но, по последним данным аналитика Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), самая тонкая часть корпуса составит всего 5,5 мм, не считая верхней панели с камерами. Это значительное уменьшение по сравнению с текущими моделями: iPhone 16 Pro имеет толщину 8,25 мм, а базовые iPhone 16 и 16 Plus 7,8 мм. Для сравнения, самым тонким iPhone в истории был iPhone 6 с толщиной 6,9 мм.

Тонкий корпус — не единственное преимущество iPhone 17 Air. Устройство получит уникальный дисплей, который станет компромиссом между существующими размерами. iPhone 17 Pro и Pro Max сохранят диагонали 6,3 и 6,9 дюйма соответственно, как у iPhone 16 Pro. Однако iPhone 17 Air займет промежуточное положение с экраном 6,6 дюйма. Благодаря ультратонкому корпусу дисплей может ощущаться достаточно компактным для пользователей Pro, но при этом предоставит больше пространства для тех, кто предпочитает Pro Max.

Стоит сказать, что Pro-модели iPhone отличаются от базовых двумя удобными функциями дисплея: Always On (постоянно включенный экран) и поддержкой частоты обновления 120 Гц (ProMotion). Впервые Always On и версия ProMotion появятся в базовом iPhone 17 и iPhone 17 Air. Однако по слухам, частота обновления может составить 90 Гц вместо 120 Гц. Пока неясно, получит ли iPhone 17 Air полноценный ProMotion, но Apple может оставить 90 Гц для базовых моделей, а Pro получат 120 Гц.

Насчёт процессоров известно, что как и в случае с iPhone 16, Apple планирует выпустить два новых чипа для линейки iPhone 17. Базовые iPhone 17 и iPhone 17 Air получат чип A19, а Pro и Pro Max — A19 Pro. Разница между чипами, вероятно, будет минимальной для повседневных задач, так как A19 останется мощным для искусственного интеллекта (ИИ), игр и других функций. Тем не менее, чип iPhone 17 Air будет немного уступать A19 Pro по производительности.

iPhone 17 Air будет отличаться от других моделей и в плане камер. В то время как Pro-линейка сохранит три задние камеры, а базовая модель — две, iPhone 17 Air получит только одну основную камеру на 48 МП, известную как «Fusion». Подробностей о возможностях этой камеры пока мало, и она, вероятно, будет схожа с основной камерой iPhone 16. Однако пока неизвестно, какие преимущества принесёт новый дизайн, так что нас могут ждать сюрпризы.

Что касается фронтальной камеры, то она в iPhone имеет разрешение 12 МП, а её качество заметно уступает задним камерам. Apple готовит долгожданное обновление: все модели iPhone 17, включая iPhone 17 Air, получат фронтальную камеру на 24 МП. Хотя она, скорее всего, не сравнится по мегапикселям с задней камерой, по крайне мере разрыв в качестве должен существенно сократиться.

Наконец, iPhone 17 Air получит уникальное обновление в сотовой связи, которого не будет в других моделях iPhone 17. Речь идет о собственном модеме Apple C1, разработка которого велась много лет. Этот модем уже дебютировал в iPhone 16e, и теперь его получит iPhone 17 Air.

#iphone 17 air
Источник: 9to5mac.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Не все представители японской промышленности убеждены, что будущее за передовой литографией
1
Компания Samsung выпустила новое обновление программного обеспечения для Galaxy A55
1
OnePlus 13 и 13R станут последними устройствами с переключателем Alert Slider
1
Пользователь купил на Amazon поддельный процессор AMD Ryzen 7 9800X3D
3
Турция успешно испытала лазерное оружие против дронов
+
Смартфоны Galaxy и остальные могут начать выходить без предустановленного браузера Chrome
1
Энтузиасты научили видеокарты AMD использовать технологию NVIDIA DLSS для прибавки fps в любой игре
8
Microsoft снимает блокировку обновления Windows 11 24H2 для ПК с установленным AutoCAD
+
Новая версия iOS выйдет в сентябре и будет совместима со всеми iPhone, поддерживающими iOS 18.
+
Radeon RX 9070 XT на частоте 3,3 ГГц превосходит GeForce RTX 5080 в Cyberpunk 2077 и 3DMark
3
Команда разработчиков создала мод, который позволяет включить FSR 4 практически в любой игре
+
Набор «Звезда смерти» от Lego за 1000 долларов будет включать в себя более 40 фигурок
+
Сайт торговой сети «Магнит» не выдержал наплыва игроков Genshin Impact
+
AMD выпустила апдейт, позволяющий не переустанавливать Windows при замене процессора
7
Китай разрабатывает гравитационные батареи, которые могут потеснить литий-ионные технологии
2
Анонсированы возможные дизайнерские изменения в iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Air
+
Россия и Иран создадут совместное производство микроэлектроники
+
Производство станков и промышленных роботов в РФ в этом году профинансируют на 3 млрд рублей
1
The Legend of Zelda: Ocarina of Time с Unreal Engine 5.5 выпущена в виде играбельной демоверсии
+
The Times: Украина превратилась в крупнейшую военную лабораторию
2

Популярные статьи

Как я собрал бюджетный игровой ПК на железе от AMD и пожалел об этом уже через пару часов
88
Мои причитание и негодование по поводу игр жанра RPG на фоне выхода игры "Avowed" часть 1
24
Собираем мощный игровой ПК 2025 года с RTX 5070 или RX 9070 в бюджете до 200 тысяч рублей
221
Старые Мамонты рекомендует покупать видеокарты Radeon RX 9070XT в 2025 году
34
Почему DVD-диски ненадёжный способ хранения информации и чем их в теории можно заменить
21
Топ-5 забытых эксклюзивов PlayStation 3, в которые стоит поиграть в 2025 году
1
Как и зачем игроки Team Fortress 2 и Postal знакомились с Linux
18
Почему извлечение данных из PDF-файлов до сих пор остаётся кошмаром для экспертов по данным
1
Почему днём небо синее, а на закате красное - объясняем физику простыми словами
7
Выпущен Stable Diffusion Web UI Neuro Linux v3 и почему я не поддерживаю AMD
15

Сейчас обсуждают

Дмитрий Еременко
17:47
Во чудеса то творятся, по версии Автора статьи, у нас народ покупает только по оверпрайсу, по 700 тыс, по 300 тыс не хотят покупать, хоть что ты делай, так и лежат на Авито по 300 тыс. Наверное дождал...
Ещё одна партия GeForce RTX 5090 приехала в РФ – флагман NVIDIA оказался дешевле GeForce RTX 4090
stasiboro
17:42
В Спортлото ещё напиши
Почему геймеры разочаровались в новых видеокартах NVIDIA, и что купить, если в кармане только 30 000
Alex Z
17:41
На очереди Харьков, Одессе приготовится.
Мои причитание и негодование по поводу игр жанра RPG на фоне выхода игры "Avowed" часть 1
Mocus
17:38
Никто и не спорит. Но самих чипов просто нет! Никаких!
Почему геймеры разочаровались в новых видеокартах NVIDIA, и что купить, если в кармане только 30 000
Waramagedon
17:37
кривые руки
Как я собрал бюджетный игровой ПК на железе от AMD и пожалел об этом уже через пару часов
OgoGoLog
17:34
Тем временем ещё одна фобия у укропов: "Русские не смогут пройти в ваш дом по обычной газовой трубе, она маленькая! Перестаньте звонить в аварийную службу!"
В Европе приветствуют возможное 30-дневное перемирие между Украиной и Россией
Никита Ермолаев
17:26
Кривая гига у тебя виновата, а не АМД
Как я собрал бюджетный игровой ПК на железе от AMD и пожалел об этом уже через пару часов
no_fate
17:19
Да всем покуй.
В результате утечки стало известно о переработанном интерфейсе Rainbow Six Siege
no_fate
17:19
Очередное вранье США. Какой дурачок этому поверит ?
Госсекретарь США назвал простой задачу контроля над соблюдением режима прекращения огня
Alex Z
17:18
кто о чем а старый бич про агуша гейминг вспомнил на третью плойку ахаха
Топ-5 забытых эксклюзивов PlayStation 3, в которые стоит поиграть в 2025 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем