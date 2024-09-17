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Gorovic
Nvidia анонсировала поддержку DLSS 3 в новых играх
DLSS 3 от Nvidia сделает игры на ПК ещё более захватывающими. God of War: Ragnarok, Final Fantasy XVI и другие новинки будут работать плавно даже на максимальных настройках.

                                                              Источник изображения: wccftech.com

Компания NVIDIA сообщила о том, что её технология DLSS 3 будет интегрирована в четыре крупных релиза игр на ПК, которые появятся на этой неделе, обещая улучшение производительности и качество графики в популярных играх.

Одним из самых ожидаемых релизов является Final Fantasy XVI от Square Enix, который будет доступен на Steam всего через несколько часов, правда для этого рекомендуется установить последние оптимизированные драйверы Game Ready. Игра поддерживает множество технологий NVIDIA, включая DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution, Reflex и DLAA. Также стоит отметить, что Final Fantasy XVI будет доступна и через облачный сервис GeForce NOW, где DLSS 3 поддерживается для подписчиков GFN Ultimate.

Для игроков, использующих видеокарту GeForce RTX 4090, Final Fantasy XVI предлагает впечатляющие 173 кадров в секунду при разрешении 4K и активированном режиме производительности DLSS Super Resolution. Более доступные варианты, такие как RTX 4080 SUPER, обеспечивают около 134 FPS, в то время как RTX 4070 Ti SUPER достигает 118 FPS, а RTX 4070 SUPER — 105 FPS. Такие частотные показатели сделают игру более плавной и визуально привлекательной, что не маловажно для фанатов серии.

Другим значимым релизом на этой неделе станет God of War: Ragnarok от Sony Santa Monica, который выйдет 19 сентября. Игра также будет поддерживать Frame Generation, Reflex и DLSS Super Resolution. При этом DLAA в официальной версии не будет. По данным NVIDIA, с помощью DLSS 3 игроки смогут получить в God of War: Ragnarok почти 200 FPS при разрешении 4K и активированном режиме производительности, если у них есть видеокарта GeForce RTX 4090. RTX 4080 SUPER обеспечит около 160 FPS, а RTX 4070 Ti SUPER примерно 140 FPS.

                                                        Источник изображения: wccftech.com

Также 19 сентября выйдет Dead Rising Deluxe Remaster от Capcom, который использует тот же набор функций NVIDIA, что и God of War: Ragnarok. Кроме того, на Steam дебютировала игра Enotria: The Last Song — Soulslike от Jyamma Games, вдохновленная итальянским фольклором, также поддерживающая DLSS 3 и Reflex. Эта игра описывается как «Летние души», а её запуск стал приятным сюрпризом для поклонников жанра.

#nvidia #dlss 3
Источник: wccftech.com
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